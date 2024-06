Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

JUEGOS GRATIS

Redout 2

Esta semana hay dos juegos gratis en Epic Games Store y el primero es Redout 2, «el juego de carreras más rápido del universo», una arcade para los amantes del clásico F-Zero. Lo puedes reclamar en este enlace.

Idle Champions of the Forgotten Realms

En segundo lugarEpic Games Store regala Idle Champions of the Forgotten Realms, título Free to Play de estrategia basado en el universo de Dungeons & Dragons, con diversos extras en su haber. Lo puedes reclamar en este enlace.

Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes a tu alcance todos estos juegos gratis por tiempo limitado (en negrita los recién añadidos):

100 Doors Games: Escape from School

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

Bramble: The Mountain King

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Electrician Simulator

Everdream Valley

Faraway: Arctic Escape

Faraway 2: Jungle Escape

Genesis Noir

Mythforce

Nine Witches: Family Disruption

Projection: First Light

Spirits of Mystery: Whisper of the Past

STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)

The Forgotten City

The Lullaby of Life

Tiny Robots Recharged

Vlad Circus: Descend Into Madness

Weird West: Definitive Edition

OFERTAS

PC

Consolas

Y más para Nintendo Switch, pero en formato digital, ya que se están celebrando ahora las ofertas de verano en la eShop, con hasta el 75% de descuento en miles de juegos.

