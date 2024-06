Brave integra los resultados de búsqueda con su asistente de IA

Si eres usuario del navegador Brave , pero también del buscador Brave Search -el predeterminado- y además te apoyas en Leo, su asistente de inteligencia artificial, date por enterado: mejora la integración de ambos elementos… con sus peros, por supuesto.

Según cuentan en el blog de Brave, Leo integra ahora los resultados de Brave Search en tiempo real para obtener respuestas mejoradas, proporcionando respuestas más precisas y actualizadas. De hecho, esta nueva función resultará de especial interés y utilidad para con consultas de eventos actuales, señalan, aunque también podrá utilizarse con «temas con capacitación en modelos de lenguaje desactualizados».

¿Cómo funciona esta integración? Es tan sencillo como escribir lo que se desee buscar en la barra de direcciones y, en lugar de darle al enter, elegir la opción «Preguntar a Leo» que se mostrará en el desplegable. Así, el resultado de la petición será en forma de respuesta del asistente en su sitio, su propio apartado en el menú lateral.

No parece ser el modo óptimo, habida cuenta de lo limitado de las capacidades de Leo en general y para los usuarios no de pago en particular, pero es lo que hay de momento si se desea realizar la búsqueda para obtener respuesta del asistente. A ello añádele que, por ahora, esta función solo está disponible en Brave para PC; al móvil llegará más adelante.

¿Había mejor forma de hacer las cosas? La había. De hecho, existe desde hace tiempo una integración menos directa, pero más completa: basta con abrir el asistente en un resultado o página concreta, con la opción de resumir el contenido o plantearle a la IA preguntas acerca del mismo, siempre que se tenga marcado el ajuste «Usar el contenido de la página para las respuestas«.

Este último método, además, funciona con los resultados de cualquier buscador. En todo caso, eso sí, se garantiza la privacidad del usuario: no se piden credenciales, no se guardan datos sensibles, etc.

¿Hubiese sido mejor integrar todos los resultados, los propios del buscador y los del asistente? Sin duda. Pero se ha optado por hacerlo de este modo. Dicho lo cual, existe el término medio: realiza la búsqueda con normalidad y -ya en Brave Search- en vez de darle al botón de búsqueda, elige «Responder con IA» para que Leo proporcione una respuesta antes de los resultados orgánicos.