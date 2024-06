Android abrirá automáticamente las apps tras instalarlas

Pequeños cambios que hacen la vida un poco más cómoda. Así se podría definir esta novedad, que llegará próximamente a Android (¿quizá de la mano de su futura versión 15?), y que desde luego no será una noticia de impacto, no copará decenas o incluso centenares de titulares, y será tan rápida y naturalmente asumida por el común de los usuarios de la plataforma que, en poco tiempo, prácticamente nadie recordará (al menos de manera consciente) que, con anterioridad, este proceso requería de una pulsación más.

Por norma general, la instalación de una app en el móvil (o en la tablet) es un proceso bastante más sencillo y rápido que su homónimo en el PC. En el último, nos «enfrentamos» (entiéndanse las comillas, pues no es que estemos hablando de un proceso especialmente complejo) a varios pasos en los que tendremos que seleccionar la carpeta de instalación, los elementos de la aplicación que queremos instalar, quizá si queremos disfrutar de un pack de software no deseado que viene como acompañamiento… en fin, unos pocos pasos que no obligará a estar atentos a su evolución. En Android (y en iOS, en esto son similares) tan solo tendremos que pulsar en el botón «Instalar» de la tienda de apps y, en cuestión de segundos (o minutos, en función del tamaño de la app) se descargará, instalará, añadirá un acceso directo en la pantalla de inicio y, de este modo, ya estará lista para que la utilicemos.

Los instaladores de aplicaciones en PC ofrecen en algunos casos, en su último paso, la opción de iniciar la aplicación al completar la instalación. Sin embargo, tal y como hemos terminado de instalar una app en Android, lo que se nos mostrarán serán dos botones: Desinstalar y Abrir (o Jugar, en algunos casos). Y dado que acabamos de instalarla… ¿qué es lo más probable que queramos hacer en ese momento? Si sacamos una galleta de la caja, ¿es más probable que lo hagamos para comerla o para volver a guardarla?

Pues bien, según leemos, próximamente el sistema operativo de Google se encargará automáticamente de meterte la galleta en la boca (si es que así lo quieres, claro está), ya que Android abrirá automáticamente las apps tras instalarlas. No sé a ti pero, honestamente, a mí sí que me ha ocurrido en más de una ocasión el iniciar la instalación de una app y, de algún modo, quedarme esperando hasta que se abriera. Luego he recordado que no, le he dado al botoncito de marras y, entonces sí, he empezado a emplearla. Y sí, sé que hay excepciones, y seguro que hay usuarios que no quieren que las apps se abran automáticamente al instalarlas, y eso también ha sido contemplado por Google, de modo que será posible desactivar esta función (que, eso sí, parece que estará activa por defecto).

Decía antes, e insisto, que esta es una novedad mínima, ínfima, pero siempre he defendido que los pequeños cambios también tienen su valor, en función del volumen de impacto que tienen en los usuarios (y el sentido del mismo, claro). Así, aquí nos encontramos con un cambio pequeño, pero que contribuye a hacer la experiencia de uso de Android un poco más cómoda. Y eso, indiscutiblemente, es algo a celebrar.