Qué precio tendrá la PS5 Pro de Sony

El precio de PS5 Pro es una de las grandes dudas que tenemos sobre la próxima consola de Sony, un proyecto que es muy real, y cuyo lanzamiento podría producirse a finales de este mismo año si se cumplen los rumores que hemos ido viendo hasta ahora.

Precisamente esos rumores apuntaban a que el precio de PS5 Pro será claramente superior al de PS5, y que esta consola podría convertirse en una de las más caras lanzadas hasta el momento. Las estimaciones son variadas, pero en general tenemos cifras que se mueven entre los 600 y los 700 dólares, cifras que en España se podrían traducir en 600 y 700 euros, respectivamente.

¿Son acertadas esas estimaciones? Pues la verdad es que depende de lo que quiera hacer Sony, y de si esta piensa bajar o no el precio de venta de PS5, una consola que como recordarán nuestros lectores habituales cuesta hoy 50 euros más que en su lanzamiento, que se produjo hace casi cuatro años.

Si Sony baja el precio de PS5 hasta los 449 euros en su versión con unidad óptica el precio de PS5 Pro podría ser de entre 549 y 599 euros. Por el contrario, si decide mantener el precio de esa consola sin cambios está claro que PS5 Pro tendría que costar entre 649 y 699 euros para diferenciarse adecuadamente del modelo original.

Cuál sería el precio más probable de PS5 Pro

Como os dije en el especial dedicado a responder diez preguntas sobre PS5 Pro creo que esta consola tendrá un precio de entre 600 y 700 euros, y estoy bastante seguro de que el precio de PS5 en sus dos versiones acabará bajando de forma considerable.

Entre esas dos cifras me inclino más a favor del precio de 600 euros, porque lanzar una consola a 700 euros podría alejarla mucho del público potencial de este tipo de sistemas. No obstante tampoco es algo que me atreva a descartar del todo, porque al final Sony podría promocionarla como un sistema premium capaz de ofrecer una mejora notable en trazado de rayos y en 4K, gracias a su nuevo hardware y al reescalado inteligente.

Todas esas mejoras podrían justificar una mayor subida de precio, ya que colocarían a PS5 Pro como un modelo claramente superior a PS5, y sería una evolución más grande si la comparamos con lo que fue en su momento PS4 Pro.

¿Estarías dispuesto a pagar 600 o 700 euros por esta nueva consola de Sony? Nos leemos en los comentarios.