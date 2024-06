YouTube prueba las notas de contexto de la comunidad

YouTube se enfrenta, como muchos servicios online, a la imposibilidad de la moderación en detalle de todo el contenido que se publica en los mismos. Esto resulta especialmente evidente en las redes sociales, dónde la desinformación campa a sus anchas, al punto de que se han convertido en una herramienta básica para prácticamente cualquier iniciativa relacionada con la manipulación de la opinión pública, con el enorme problema que esto plantea tanto a sus usuarios como a los responsables de estos servicios.

En este sentido, y dado que este problema no es algo nuevo, Twitter empezó a probar un nuevo sistema de moderación, llamado inicialmente Birdwatch, a finales de 2020, y unos meses después, a principios de 2021, empezó a ofrecer acceso al mismo a los usuarios. Quizá este nombre no te resulte demasiado familiar, pero es que no tardó mucho en cambiar de nombre para pasar al actual, Notas de la comunidad, que si eres usuario de dicha red social sí que te resultará mucho más familiar.

La anterior gerencia de Twitter inició un despliegue bastante lento de Birdwatch, pero Elon Musk lo aceleró sustancialmente una vez que la red social pasó a su control y, como he mencionado ya en alguna ocasión, creo que es de lo mayores aciertos que ha tenido desde que se completó la adquisición. Y es que, a falta de la capacidad de contar con los equipos de moderación necesarios, pocas soluciones mejores que involucrar a la propia comunidad en la persecución de este tipo de contenidos, como ya ha quedado acreditado en Twitter.

Que cunda un buen ejemplo es, siempre, una buena noticia, y hoy nos encontramos ante un caso así pues, según leemos en su blog oficial, YouTube ha empezado a probar las notas de contexto de la comunidad. De momento solo están disponibles en inglés, para Estados Unidos y a través de las apps para dispositivos móviles, pero si funciona bien (y no hay razones para pensar que no sea así, salvo la necesidad de realizar algunos ajustes) podemos esperar que, al igual que ocurrió con Twitter, se extienda a otros idiomas, países y medios de acceso.

De momento el acceso a la posibilidad de añadir notas se ha limitado no solo a lo que indicaba anteriormente (idioma, país y dispositivos). Dado que actualmente se encuentra en fase de pruebas, Google indica que solo está disponible para un determinado número de usuarios, sin aclarar si se ha empleado algún criterio específico para su elección o si ésta ha sido aleatoria. Sí que se ha habilitado, según indican, la posibilidad de inscribirse en una lista de espera para poder empezar a añadir notas.

Aunque todavía quedan por conocerse algunos aspectos sobre su funcionamiento, sin duda la implantación de las notas de la comunidad en YouTube es un enorme acierto, que seguramente algunos tacharán de censura (pese a que por su implantación en Twitter ha quedado bien claro que no lo es), pero que servirá para poder filtrar un poco la inconmensurable cantidad de contenido malintencionado que se publica a diario.