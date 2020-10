Twitter prueba un nuevo sistema de moderación

Que Twitter tiene un problema muy serio con las noticias falsas es algo que ya no se le escapa a nadie. La falta de filtros de verificación, sumado al nivel de radicalización de no pocos de sus usuarios, ha conseguido que esta red social pase de ser una interesante y divertida fuente de información, para convertirse en un rincón en el que hay que navegar entre océanos de bilis y de mentiras para encontrar usuarios y contenidos que merezcan la pena.

Obviamente, los responsables de Twitter son muy conscientes de ello y, en parte por responsabilidad y en parte por la presión de sus inversores, que ven como la plataforma cada vez resulta menos atractiva para ser empleada con fines publicitarios, llevan ya tiempo trabajando en la búsqueda de medidas que consigan reconducir de algún modo la situación actual. ¿Y qué situación es esa? Me gustaría mucho leer tu opinión al respecto en los comentarios, la de todos mis contactos es la de no concederle credibilidad alguna, dedicarle cada día menos tiempo y, en general, observarla con bastante hastío.

La última novedad al respecto la conocemos hoy por Slash Gear, que nos cuenta que la red social está realizando pruebas con una nueva función, que de momento se identifica con el nombre Birdwatch. Según han podido comprobar algunos usuarios de Twitter, permitirá a los usuarios agregar notas a los tweets,, así como valorar si la información de los mismos es verídica o, por el contrario, se trata de un mensaje más de los cientos de miles que inundan Twitter con noticias falsas.

Hablamos, por lo tanto, de una herramienta de moderación y que, de momento, se desconoce si una vez liberada (si es que esto llega a ocurrir) estará al alcance de todos los usuarios o, por el contrario, se establecerá algún sistema para seleccionar qué usuarios se convertirán en moderadores. Y aquí es dónde podría radicar el principal problema para Twitter, puesto que encontrar perfiles que sean neutrales, y que además sean identificados como tales por la comunidad, con la polarización actual, se me antoja no imposible, pero si extremadamente complejo.

Twitter is working on a moderation tool to monitor misinformations on Twitter

Moderators can flag tweets, vote on whether it is misleading, and add a note about it

(I made up my own note to show what it currently looks like) pic.twitter.com/YIa6zt58Fj

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 5, 2020