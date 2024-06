So put another dime in the jukebox, baby Joan Jet (I Love Rock ‘N’ Roll, 1981)

Maldita sombra, no está mal. Solo me falta el resto de la cancíon, me esperan esta tarde para ensayar y no tengo nada más que maldita sombra. Carlos, el productor y sus palmadas en la espalda demasiado fuertes, algún día tengo que decírselo, siempre con Alex, tú puedes con esto, dame otro éxito Alex, claro que podrás Alex, la semana que viene Alex, tienes tiempo de sobra Alex… Pero Alex está aquí tirado en el sofá escuchando a Joan Jet y solamente tiene maldita sombra. Ya habla de la promoción del disco y solamente tengo dos palabras y una angustia mortal, ensayamos esta tarde y… espera, Maldita sombra, angustia mortal. No está mal, ya tengo cuatro palabras. Mejor moverme, mejor salir a la calle. Me subiré al metro a observar gente. Eso me ayuda, suele ayudarme. A quién voy a engañar, me duelen los huesos, la cabeza, las articulaciones, tengo la boca reseca y no puedo ni levantarme para abrir la nevera. Igual otra cerveza no es una buena idea. Muchas cervezas cayeron con Marta, muchas. ¿Realmente Maldita sombra angustia mortal es una letra de las nuestras? Supongo que dependerá de cómo siga la cosa, si es que sigue.

Algo hemos avanzado, estoy en la cocina. Me acompaña maldita sombra y angustia mortal, sobre todo lo segundo. Mejor agua fresquita, eso es, un buen vaso de agua. No, el televisor déjalo descansar, sabes que no te ayuda. ¿Desde cuando converso conmigo? Demasiadas cervezas ayer. Dejé de fumar, recuerda, estaba acabando con tu voz. No puedes permitirte ni uno más. La buena de Marta, la bruja de Marta, Marta el demonio se ha llevado todos los paquetes de tabaco, Marta el ángel. Marta, nunca he escrito una canción para Marta, pero cuando se lo dije me fulminó dijo que no, se enfadó «no me metas en tus neuróticas canciones Alex, te lo advierto». Una advertencia de Marta no es poca cosa. Maldita sombra, angustia mortal. Una advertencia no es poca cosa. Igual llego a tener una estrofa antes de esta tarde, todo un logro. Ta ta, tarara ta ta… No. Mierda. Esa es la publicidad de los cruceros… Maldita sombra, angustia mortal. Una advertencia no es poca cosa. En el abismo, no hay señal. La triste danza de una diosa. Así baila Marta cuando suena Evanescence, mueve los brazos y esconde su rostro bajo sus rizos agachando la cabeza, como una diosa triste. Maldita sombra… igual cambiamos el nombre del grupo al final. Voy a por tabaco.

La búsqueda de la distinción y la exclusividad en el mundo del motor muchas veces es una llamada a la nostalgia, a marcas o a modelos que han supuesto en algún momento de la historia de la automoción un hito estético importante. Este es el caso de la marca DS Automobiles, una marca del fabricante francés Citröen que rinde homenaje al mítico Citröen DS de 1955 y que desde 2013 es una marca independiente dentro del grupo Stellantis.

Modelo analizado DS 7 Motor y acabado Esprit de Voyage E-TENSE 4×4 300 Potencia 300 CV Velocidad máxima 235 Kmh Aceleración o-100 5,9 s Largo/ancho/alto 4593/1891/1625 mm Potencia máxima RPM 200 CV 6.000 rpm (gasolina) 110 CV (eléctrico 1) 113 CV (eléctrico 2) Par máximo Nm/RPM 520 Nm Caja de cambios Automático 8 marchas Web https://www.dsautomobiles.es Precio 57.800 euros

Los modelos de DS buscan elevar las plataformas y mecánicas de Citröen a un nivel de lujo y confort superior con apuestas por un diseño, materiales y acabados superiores a los modelos equivalentes de la marca matriz. Estos detalles se notan sobre todo en los modelos más grandes y costosos, como el DS7 que ya tuvimos ocasión de probar hace unos años y que hemos podido volver a tener en nuestras manos en su nueva versión.

El DS7 es un modelo que deriva de la plataforma de Stellantis denominada EMP2 y que comparte por ejemplo con el Citröen C5 aircross aunque con un tamaño de carrocería bastante superior. Con respecto a la versión anterior este DS7 mantiene las dimensiones mientras se han adoptado una serie de cambios estéticos tanto en el exterior como en el interior además de mecánicos.

Cambios en el frontal

Muchos de los cambios de diseño del exterior se concentran en la parte delantera, aunque a primera vista se mantiene la imagen de la versión anterior. Los faros tienen la misma forma que antes, pero el bloque de luces diurnas que era de tipo más tradicional en el modelo anterior ahora está compuesto por una serie de cinco tiras dispuestas en vertical a ambos lados de la parrilla y que se amoldan a la forma del paragolpes dando una personalidad única a esta parte del coche.

Este bloque de luces LED, llamado DS Light Veil, incorpora en su tira más exterior incluso el intermitente sin ocupar el espacio ni la forma de los grupos ópticos tradicionales. Como indica su nombre es una especie de velo extendido sobre la carrocería del coche compuesto por 33 leds. Este «velo» está cubierto por una delgada capa de policarbonato grabado por láser y pintado desde el interior para dar la sensación de formar parte de la carrocería cuando no está encendido.

Se trata de una evolución de la única tira de leds con forma parecida que recorría igualmente los laterales del parachoques en el modelo anterior. El resto del diseño del frontal ha perdido las molduras en color metálico que rodeaban partes de los faros y la parrilla para dar más protagonismo al color negro que domina la rejilla de la toma de aire central que luce el logotipo de DS en el centro en color plateado. La parrilla es algo más grande en el nuevo modelo y tiene detalles cromados en forma de rombo.

Espíritu viajero

El lateral tiene la misma línea que el modelo anterior, descubrimos detalles que distinguen esta versión «Esprit de Voyage» o espíritu del viaje con la placa que identifica esta versión cerca del paso de rueda de la parte izquierda del coche, pero también con un grabado en la parte superior de la cubierta de los retrovisores con unos rayos que parten de un punto, la imagen de París como centro de los viajes y aventuras que podemos emprender con este imponente DS7.

En la parte trasera los cambios son mucho menores, con unos grupos ópticos alargados con esa textura llamada guillochage creada por relojeros parisinos con elementos piramidales que también encontrábamos en las ópticas de otros modelos de DS y que podemos ver en otros elementos del interior. La doble salida de escape insertada en el parachoques de gran tamaño terminan de rematar una línea musculosa e imponente que caracteriza el diseño de este SUV francés.

En el interior el esfuerzo para hacer de este modelo algo exclusivo ya se notaba y mucho en la versión anterior y en realidad poco ha cambiado en la práctica y se mantiene ese gusto por la exclusividad en los materiales y el cuidado en los acabados de todos los elementos del habitáculo. Sique dominando el salpicadero en su parte superior el reloj analógico motorizado que aparece cuando encendemos el vehículo.

Asientos premium

Los asientos de esta versión, tal y como viemos en el modelo anterior, están orientados al confort pero también al lujo ya que están realizados en cuero Nappa con costuras que recuerdan la geometría de los detalles en guilloache con formas triangulares. Están calefactados, refrigerados y ofrecen multitud de opciones de ajuste eléctrico. Son cómodos y buen acolchados y disponen además de función de masaje con distintas opciones.

El cuero tiene un tratamiento especial con tintes vegetales y otros procesos para mantener tanto la calidad y el tacto del material como respeto por el medio ambiente. Muchas de las superficies están realizadas en plásticos blandos para obtener un tacto agradable. Las que han sido realizadas en plástico duro también han sido recubiertos con cuero tratado como hemos descrito para la tapicería de los asientos.

En lo que respecta a la instrumentación, sigue siendo digital y en el centro del salpicadero se coloca una pantalla de 12 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento, pero que en este caso ha mejorado la calidad y ahora dispone del sistema DS IRIS que ha mejorado el aspecto y el funcionamiento de los menús además de unos gráficos más legibles y mostrar más información en la pantalla.

Pantallas

El que los menús tengan un fondo negro y el tratamiento antirreflejos no demasiado eficaz hace que en ocasiones podamos ver brillos en la pantalla, aunque no perjudican demasiado a la legibilidad de la misma. La instrumentación digital la compone la misma pantalla de 12,3 pulgadas que en la versión anterior de este modelo, con múltiples capacidades de configuración y una muy buena legibilidad.

El diseño inspirado en la textura guillochage que ya hemos mencionado empapa todo el diseño interior del DS7, incluyendo los mandos que se encuentran en la consola central y que han sido realizados con textura metálica. En ocasiones esta opción estética dificulta un poco la identificación de las funciones y el lugar donde se encuentran dichos mandos, pero es cuestión de costumbre el poder accionarlos de forma instintiva.

En la parte trasera la sensación de calidad en los acabados y los materiales se mantiene. Los asientos tienen un acolchado muy cómodo y el mismo material con tacto excelente que en los de la parte anterior. Solamente el pasajero del centro viajará algo menos cómodo porque el respaldo, como en muchos otros modelos, contiene el reposabrazos plegado que por otro lado resulta muy cómodo una vez desplegado cuando viajen solamente dos personas atrás.

Confort detrás

Eso sí, las salidas de ventilación de la consola central que dan servicio a estas plazas traseras «desnudan» el plástico duro con el que está realizada la misma sin tapizado ni recubrimiento. También en la parte de abajo de las puertas encontramos texturas algo más espartanas. Un mínimo detalle que empaña ligeramente el confort y la exclusividad que se respira dentro de esta versión del DS7.

En lo que respecta a la mecánica, esta versión dispone de la motorización híbrida enchufable de 300 caballos que ya hemos visto en otros modelos del grupo. Se trata de la potencia intermedia de este sistema de propulsión que también dispone de versiones de 224 y 360 caballos manteniendo la misma configuración mecánica pero con ajustes electrónicos distintos y prestaciones, por lo tanto, diferentes.

En carretera este DS7 es todo un caballero, en el sentido del confort y el silencio potenciados cuando está en funcionamiento exclusivamente el motor eléctrico. La suspensión adaptativa que equipa este modelo entra en acción en terrenos bacheados o irregulares minimizando en gran medida la incomodidad para los ocupantes. En este sentido este DS7 es realmente una encarnación del espíritu del viajero ya que, unido a los comodísimos asientos y un equipo de música FOCAL electra de 14 altavoces convierte los viajes en viajes de placer.

Cuesta un poco sacar el carácter de este modelo a pesar de sus 300 caballos, pero en modo Sport sí que podremos extraer sensaciones en carreteras más viradas. Aquí también interviene la suspensión adaptativa endureciéndose para lograr mejores trazadas aunque no transmite las mismas sensaciones que otros SUV potentes con una vocación algo más deportiva.

Conclusiones

Este DS7 nos ha vuelto a conquistar con su sofisticación, pero no solamente por materiales y acabados sino también por el despliegue técnico que permite que el confort y la seguridad estén en máximos. El sistema de visión nocturna, la suspensión adaptativa y los faros LED también adaptativos son algunos de los detalles de alta tecnología que se suman al cuero Napa para conseguir exclusividad y sofisticación técnica.

Es un coche tremendamente cómodo con mucho espacio para disfrutar de viajes largos. Algún detalle de los acabados no empaña el gran trabajo que ha realizado el fabricante francés para ofrecer un coche que es muy agradable de conducir además de ser agradable viajar en él. La probada mecánica híbrida enchufable añade versatilidad y practicidad en entornos urbanos gracias a la etiqueta cero de la DGT.