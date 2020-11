DS 7 E-Tense 4X4, direcciones

¡Suelta a Roger! La multitud (La vida de Brian, 1979)

«Bartolomé, ¿te importa venir un momento a mi despacho?» El jefe no suele salir de su cueva casi nunca. Para eso tiene a la pobre Pilar que siempre anda de mesa en mesa llevando mensajes a todo el mundo, malos casi siempre. Por eso ahora nadie levanta los ojos del ordenador por si acaso. «Perdone pero no, no creo que vaya a ir a su despacho, muchas gracias por la invitación». Bartolomé lleva apenas tres meses en la empresa. En realidad nadie sabe lo que hace exactamente. No se relaciona mucho con los demás aunque siempre ha sido exquisitamente amable con todos. «¿Cómo?» dice el jefe con la cara congestionada y las venas del cuello a punto de estallar «Creo que no me ha entendido Bartolomé, NO es una invitación» le dice casi gritando. «Entonces todo resuelto. Que tenga un buen día». Bartolomé sigue haciendo lo que fuera que estuviera haciendo con su parsimonia habitual. No es desgana, no es lentitud, es un ritmo inconfundible y persistente con el que teclea y mira la pantalla. Si le observas durante un rato puedes quedarte dormido.

El jefe se acerca a la mesa de Bartolomé preso de una furia bíblica. El color rojo se ha subido a las orejas amenazando con prenderles fuego. Posa los puños en la mesa de Bartolomé con violencia y el silencio se apodera de la oficina. «¿Es que quiere que hablemos de esto delante de todos?» Bartolomé levanta la mirada sin ninguna prisa. «¿De qué exactamente quiere que hablemos?» El jefe ya no aguanta más y explota con un «¡Está despedido!» Bartolomé, que durante un momento ha retomado su pausada tarea levanta otra vez los ojos. Esta vez sonríe. «No, no lo creo» y retoma su lentísima tarea. Suena el móvil del jefe. Contesta con un «¡Qué!» temblando de ira. Escucha mirando a Bartolomé. Balbucea algo pero le interrumpen desde el teléfono. Lo deja caer y se marcha sin decir ni una palabra más. Bartolomé termina lo que estuviera haciendo, recoge lentamente sus cosas, las mete en una caja que siempre está encima de su mesa y se dirije al despacho del jefe. «Pilar por favor, no me pases llamadas hoy».

Nada menos que en el año 1955 el fabricante de coches Citröen nos invitaba a viajar al futuro con un diseño insólito para un coche, el histórico DS también apodado «tiburón». Por un lado el diseño futurista del italiano Flaminio Bertoni, también responsable de las líneas del 2CV de la marca francesa, que rompía totalmente con el perfil de los coches contemporáneos y que sigue siendo vanguardista a pesar de los años.

Ficha técnica DS 7 E-Tense

Fabricante: DS

Modelo: 7 e-tense

Motor y acabado: 4×4 Grand Chic

Potencia: 300 CV (total)

Velocidad 235 Kmh

Aceleración 0-100: 5,9 s

Largo/ancho/alto: 4570/1895/1620 mm

Potencia máxima RPM: 200 CV a 6.000 RPM (gasolina) 110 CV (eléctrico 1) 113 CV (eléctrico 2)

Par máximo Nm/RPM: 300 Nm 3.000 RPM (gasolina) 320 Nm (eléctrico 1) 166 Nm (eléctrico 2)

Caja de cambios: automático 8 marchas

https://www.dsautomobiles.es/

Precio: 55.300 euros

Por el otro los esfuerzos de los ingenieros franceses para dotar al DS de una suspensión hidropneumática revolucionaria y otros detalles técnicos que hicieron de este modelo un adelantado a su tiempo. Las históricas siglas DS de este histórico automóvil sirvieron en 2009 para que Citröen marcara primero sus modelos más exclusivos para luego convertirla en una marca independiente en 2014, aunque fuertemente emparentada con el fabricante francés.

Hace tiempo que hemos querido probar algún modelo de este fabricante y la verdad es que hemos dado con el modelo perfecto para hacerlo: el DS 7 e-tense 4×4. Aunque seguramente no tan revolucionario como su antepasado el DS, este DS 7 luce un aspecto vanguardista y un equipaje tecnológico muy respetable por lo que se puede considerar digno heredero del pionero de 1955.

Enchufable

Se trata de un modelo híbrido enchufable con carrocería SUV que por tamaño, concepto y potencia tiene una competencia muy variopinta y de un rango de precios muy amplio. Se basa en una plataforma de PSA que en este modelo en concreto ofrece un total de nada menos que 299 caballos, con un motor de gasolina de 180 caballos y tracción delantera y dos motores eléctricos de 110 caballos en el eje delantero y 112 caballos en el trasero.

El resultado es un coche grande muy potente y con una peculiar tracción integral capaz de moverse hasta 58 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Una propuesta interesante para ese momento de transición a la movilidad eléctrica del que hemos hablado en numerosas ocasiones con un tipo de coche grande y potente capaz de hacer muchos kilómetros.

La línea de este DS 7 que pertenece a la familia Crossback por carrocería es imponente, nada menos que 4,57 metros de longitud lo que le hace competir con los SUV medianos y grandes del mercado. En la parte delantera domina la gran parrilla hexagonal con el logotipo de la marca en el centro que da un toque inconfundible a la imagen del coche.

Afilado

En los lados los dos grupos ópticos afilados cubren el resto hasta los laterales. Una barra cromada bajo la parrilla divide esta de una segunda toma de aire inferior y los pilotos antiniebla. El perfil del coche es de líneas elevadas sin grandes concesiones a la aerodinámica por lo que la parte trasera no se rebaja demasiado hasta el pequeño spoiler que asoma sobre el portón de atrás.

Atrás los grupos ópticos enmarcados con una línea metálica cromada que se une en el centro del portón con el logo DS justo debajo se encuentran muy elevados. Debajo del portón el parachoques y dos tubos de escape de generoso tamaño que le dan un toque agresivo. Los grupos ópticos se encuentran en el portón mientras que hay unas luces adicionales en el paragolpes. Si nos acercamos a los faros posteriores veremos un entramado en forma de robos muy curioso.

En general el efecto de la imagen del DS 7 es peculiar porque de lejos parece que estamos ante un SUV de considerable tamaño con líneas tradicionales, pero al acercarnos descubrimos muchos detalles de diseño originales como los cromados o los entramados de algunos elementos lo que proporciona mucha personalidad al conjunto.

El interior

En la parte interior es donde se distingue con mayor claridad la peculiaridad del diseño de los modelos de DS y las soluciones originales que se han adoptado para ciertos elementos. El patrón en forma de rombo que ya apreciamos en algunos detalles del exterior como en los faros de la parte trasera se repiten en el interior.

En el túnel central encontramos la palanca del cambio automático flanqueada por dos filas de botones, una en cada lado, que accionan el freno de mano, los elevalunas tanto posteriores como interiores, el bloqueo de puertas y elevalunas así como el selector de las modalidades de conducción. Es un detalle de diseño interesante y exclusivo pero la serigrafía de los botones es poco legible y hay que aprender la posición de cada uno para no equivocarse.

Delante de la palanca hay un espacio para el teléfono móvil con carga inalámbrica que podemos llevar tapado. Dispone de conexión USB y de corriente de 12 voltios y es algo pequeño para los modelos de smartphone de las últimas generaciones, pero está muy bien resuelto. En el salpicadero domina la pantalla de 12 pulgadas que se encuentra colocada debajo de las boquetas de aireación centrales, una posición baja con respecto a lo que se estila para mejorar la atención en la carretera.

Reloj animado

Entre las salidas centrales del sistema de ventilación encontramos el botón de arranque y un reloj analógico que dispone de un motor que lo oculta cuando apagamos y lo vuelve a mostrar al encender el coche. Un detalle de diseño curioso y que añade un toque más de exclusividad a este coche francés.

Debajo de la pantalla encontramos un conjunto de botones táctiles y en el centro una rueda para subir y bajar el volumen con un relieve que recuerda una vez más los rombos y triángulos que empapan todo el diseño del coche. Los botones al no tener relieve son difíciles de localizar si no se tiene práctica pero responden a la perfección y son muy numerosos, cosa a agradecer para no tener que estar navegando por los menús. Dispone de un botón independiente para acceder al menú del funcionamiento eléctrico del coche.

La gráfica del sistema de información también está salpicada por motivos en forma de triángulos y rombos como con la información de la temperatura a la que hemos configurado el climatizador. Tras el volante disponemos también de una pantalla de visualización de 12 pulgadas de buena legibilidad y con una gráfica espectacular que también mantiene los motivos en forma de rombo por ejemplo para encuadrar la información de la velocidad instantánea.

Visión nocturna

En esta pantalla podremos controlar algunas de las funciones del coche y por ejemplo aparecerá la imagen de visión nocturna cuando el coche detecte que hay un obstáculo como un peatón delante que hayamos podido no ver cuando es de noche. Es un sistema que en nuestras pruebas ha funcionado de forma sorprendentemente positiva y nos ha parecido bastante eficaz. Además de activarse con los obstáculos el sistema de visión nocturna también se puede encender mediante un botón del volante.

Los acabados interiores del modelo que hemos probado corresponden a la combinación Opera que reparte entre distintos elementos materiales como el cuero, la madera o la tela tipo alcántara. En general todas las superficies de interior tienen un tacto muy agradable, las costuras son elegantes y no vistosas como en los acabados deportivos y los acabados y el encaje de las piezas muy cuidados en general. Todo un despliegue de lujo que compite sin complejos con los acabados de las berlinas más exclusivas.

En lo que respecta a la comodidad los asientos delanteros rozan la perfección con unas butacas amplias pero envolventes, un tejido de cuero sintético muy agradable al tacto y muchas regulaciones (incluida la lumbar) y memorias que permiten configurar el puesto de conducción y el del acompañante a cualquier tipo de ocupante y conductor. La visibilidad es excelente así como la luz que entra en el interior del habitáculo gracias a los amplios cristales.

De lujo

En la parte trasera también los asientos son de muy buena calidad y hay espacio suficiente para que viajen tres adultos sin problemas. La ausencia de túnel central facilita que la persona que viaja en la plaza central lo haga con comodidad. Finalmente los asientos traseros disponen de acceso a cargador USB, salidas de ventilación y una pantalla táctil para el control de la climatización.

El respaldo de las plazas traseras puede inclinarse gradualmente. En lo que respecta al maletero como es de esperar el DS 7 tiene mucho espacio, lo que es menos habitual en los híbridos enchufables es que en este caso los 555 litros son los mismos que los que ofrece el DS 7 solamente con motor atmosférico. Dispone de una tapa para el fondo del maletero que puede colocarse a dos alturas.

Como de costumbre el momento de la verdad es el de la prueba de conducción, que en el caso de híbridos enchufables supone analizar el comportamiento del coche en distintas situaciones pero también distintas modalidades de funcionamiento a las que en este caso se les añade la posibilidad de que el coche pueda pasar a funcionar con tracción integral.

Cinco modos de conducción

De hecho el DS 7 que hemos probado dispone de cinco modalidades de funcionamiento: Modo Confort en el que el sistema de suspensión activa maximiza la amortiguación, modo Sport en el que se utiliza toda la potencia de los tres motores y endurece la suspensión, modo Hybrid que decide cómo utilizar cada motor para optimizar consumo y emisiones, modo electric con el que podemos circular como hemos dicho hasta 58 kilómetros con la potencia conjunta de los motores eléctricos que suman 200 caballos y el modo tracción total que adapta tanto la suspensión como la tracción para el funcionamiento fuera del asfalto.

Uno de los puntos a resaltar es que a pesar de tratarse de un coche grande el modo eléctrico del E-tense es más que suficiente para moverse con soltura no solamente por la ciudad sino también por carretera con una buena recuperación y arranques fulmíneos en los semáforos. Además al tener dos motores y por lo tanto tracción a las cuatro ruedas el coche en este modo sin emisiones responde muy bien también en situaciones de poca adherencia o fuera del asfalto.

Es una «versatilidad eléctrica» que encontramos en muy pocos coches de este tipo y nos ha parecido muy interesante. La lástima es que los 58 kilómetros de autonomía se agotan pronto, mucho antes si salimos a carretera y nos damos alguna que otra alegría con el acelerador, cosa que ocurre a menudo cuando se descubre lo ágil que se comporta el coche. Además en modo eléctrico el lujo interior y el excelente equipo de sonido resaltan aún más al circular en completo silencio. Una gozada.

En carretera lo más práctico es utilizar el modo híbrido, ya que la autonomía eléctrica se agota enseguida. En ese momento los 300 caballos totales entran con alegría para transmitir que no hay circunstancia en la carretera que no pueda superar: adelantamientos, trayectos virados, largos recorridos, carreteras bacheadas… Parece como si el DS 7 estuviese preparado para todo con una suspensión que absorbe con eficacia cualquier enojoso obstáculo que podamos encontrar.

En este sentido la personalidad más fuerte de este coche es sin duda la de rutero. Es cómodo y confortable además de eficaz con lo que está preparado para hacer muchos kilómetros sin fatiga ninguna. El modo 4×4 se ha mostrado también sorprendentemente eficaz. Está claro que no es un todoterreno pero el DS 7 supera con parsimonia obstáculos y terrenos difíciles sin afectar al confort de los ocupantes.

Conclusiones

Este DS 7 e-tense nos ha traído recuerdos de cuando el DS original llegó al mercado con propuestas tecnológicas interesantes. La diferencia quizás es que el diseño no es tan vanguardista y rompedor, pero como coche este modelo es muy avanzado en muchos aspectos, con una suspensión ya conocida por su eficacia, sistema de visión nocturna, tracción a las cuatro ruedas y un sistema híbrido enchufable atípico que permite transformar el coche en un 4×4.

Pero más que las innovaciones lo que nos deja este modelo francés es la sensación de un coche con excelentes acabados que es capaz de afrontar cualquier reto, desde circular por la ciudad en silencio absoluto hasta recorrer accidentadas carreteras de tierra pasando por largas rutas de carreteras llenas de curvas, todo sin perturbar la música no la comodidad de sus ocupantes. Un gran coche sin duda.