Hablar, en estas fechas, tanto de la futura generación Samsung Galaxy S25 como del SoC Snapdragon 8 Gen 4 es, claro, un ejercicio de futurismo, pues aún nos faltan unos pocos meses para que el SoC tope de gama de Qualcomm vea la luz, y unos más hasta que Samsung actualice su propuesta tope de gama. Sin embargo, ya sabemos cómo es este sector, y el adelanto que llegan a alcanzar las filtraciones sobre aquello que está por llegar. No en vano, como recordaba antes al hablar de los Pixel 9, que no llegarán al mercado hasta octubre, ya hay información sobre el SoC que debutará en la siguiente generación.

Como ya te adelantamos hace algunos meses, esperamos que la futura generación Galaxy S25 sea de perfil continuista en todos sus aspectos, tanto en los estéticos como en los referidos a sus especificaciones y prestaciones. Y hasta ahora, eso incluía pensar que la tecnológica coreana repetiría en emplear distintos SoC en función del modelo, con el Exynos 2500 propio de la casa en unos, y el Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm en los modelos tope de gama.

Este planteamiento se basaba en lo filtrado hasta el momento sobre los Exynos 2500, unos integrados que, sobre el papel, apuntaban bastante alto, con sus diez núcleos y su GPU Xclipse basada en la arquitectura RDNA 4 de AMD, y que apuntaba a producirse en el nodo de 3 nanómetros de Samsung. Pero, como puedes ver, estoy hablando en pasado, si bien debemos tener en cuenta lo de siempre que hablamos de rumores y filtraciones, es decir, tomarlos con ciertas reservas.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung’s lower-than-expected 3nm yield.

In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024