El Snapdragon X Elite decepciona en juegos con un bajo rendimiento y fallos

Hace solo unos días vimos que las primeras pruebas de rendimiento independientes con el Snapdragon X Elite arrojaban unos resultados decepcionantes. Esto sembró dudas, y era lógico porque las diferencias de rendimiento que mostraban esos primeros resultados imparciales eran muy grandes comparados con los números que dio Qualcomm.

Esas pruebas se centraban únicamente en el rendimiento CPU, lo que significa que no teníamos ni idea de qué iba a ser capaz la GPU Adreno X1 que integra el Snapdragon X Elite. Los primeros análisis independientes ya han empezado a salir, así que por fin podemos hacernos una idea de lo que ofrece este chip en algunos de los juegos más populares del momento.

Antes de continuar os confirmo que nuestro análisis estará terminado la semana que viene, ya que en uno o dos días recibiremos un ultraportátil equipado con el Snapdragon X Elite. Como siempre, centraré mis pruebas en una batería tan amplia como de costumbre para que tengáis claro todo el potencial del Snapdragon X Elite.

Volviendo al rendimiento, el nuevo chip de Qualcomm es capaz de mover Cyberpunk 2077 a 34 FPS, Baldur´s Gate 3 a 35 FPS, Overwatch 2 a 83 FPS, Palworld a 39 FPS y Helldivers 2 a 41 FPS. Todos estos juegos fueron configurados en resolución 1080p y con calidad baja. Son cifras que, en resumen, quedan muy por debajo de la Radeon 780M.

Sin embargo, lo peor del asunto no es tanto el rendimiento sino los problemas que presenta a nivel de emulación, ya que algunos de los juegos que se intentaron probar en diferentes análisis simplemente no funcionaron, y otros no permitían cambiar la resolución para ajustarla correctamente a la pantalla. El rendimiento y la estabilidad en juegos es una de las grandes cuentas pendientes de este chip.

Personalmente, y analizando los datos en frío, creo estos no son tan malos como los pintan, y que Qualcomm cometió un grave error al generar unas expectativas desorbitadas con el Snapdragon X Elite. Dichas expectativas no se están cumpliendo, y eso es precisamente lo que está dejando un mal sabor de boca a todos aquellos que han tenido la oportunidad de probar este nuevo SoC. Si Qualcomm hubiera mantenido un perfil más bajo esas primeras valoraciones habrían sido muy diferentes.

En el lado positivo esos primeros análisis destacan que este chip ofrece un rendimiento, en general, bastante competitivo frente a soluciones alternativas de Intel y AMD, y que en términos de autonomía ofrece mejoras importantes frente a los chips x86-x64 de ambas compañías.