Análisis Jabra Elite 10: más que Dolby Atmos

Jabra entra en el mundo Dolby Atmos. Y lo hace con los Jabra Elite 10 la nueva generación de auriculares premium de la firma. Como explica el fabricante danés, estos son además sus primeros auriculares que son compatibles con la tecnología «Dolby Head Tracking» que siempre según la marca, «involucra a los oyentes de una manera completamente nueva manteniéndolos en el centro del escenario a medida que mueven la cabeza, lo que permite una experiencia de sonido mucho más natural, incluyendo tanto Dolby Atmos como contenido estéreo».

Por supuesto, en los que ya se ha convertido en uno de los buques insignia de la marca, los Elite 10 siguen manteniendo además su apuesta por algunas de las tecnologías que esperamos encontrar en unos earbuds que compiten de tú a tú con los modelos más avanzados defabricantes como Apple o Sony, esto es:

Jabra Advanced ANCTM que bloquea el doble de ruido que el ANC estándar de Jabra.

Tecnología de llamada de 6 micrófonos con algoritmos avanzados para una mayor claridad de llamada en cualquier entorno.

Batería de 6 horas (27 horas con estuche de carga) con ANC activado y estuche con carga inalámbrica.

Conexión Bluetooth Multipoint (para dos dispositivos de forma simultánea).

Clasificación IP57 contra suciedad, caídas y salpicaduras de agua.

Tecnología Jabra ComfortFit para un ajuste ventilado natural y menos oclusión con diseño semiabierto para aliviar la presión en los oídos.

Cómodo y compacto

Ha reducido Jabra el tamaño del estuche de su nueva generación Elite, que en su décima versión se ofrece en cinco colores, que van desde el clásico gris o blanco crema, a un nuevo color púrpura.

También lo han hecho los propios auriculares, que ahora se presentan con un diseño más «plano» y abierto, de modo que no se introducen tanto en el oído, para acoplarse mejor al pabellón externo, lo que alivia la presión y a la postre, favorece que sean más cómodos de llevar cuando los usamos durante horas, desarrollando (sobre el papel) un sonido más natural. Además el plástico duro de modelos anteriores se presenta en los Elite 10, recubierto completamente (salvo en la zona de los micrófonos externos) de una fina capa de silicona, lo que no solo los hace más agradables al tacto sino que incrementa el confort en nuestras orejas.

En la parte frontal de los mismos se mantiene la superficie «cliclable» con la que podemos controlar distintos aspectos (desde el grado de cancelación de ruido a contestar una llamada). El conjunto se complementa, como es de esperar, con una serie de almohadillas intercambiables y que podemos usar en función de nuestras preferencias. Además de la carga inalámbrica que ya hemos mencionado, el estuche incluye un conector USB-C.

Autonomía y rendimiento

Teniendo en cuenta que estos Jabra Elite 10 heredan gran parte de las características de las generaciones anteriores, lo primero que hemos querido probar esa capacidad de sonido envolvente, que la marca ha convertido en uno de los principales reclamos para este modelo.

Tanto Dolby Atmos, como Dolby Head Tracking nos prometen tanto un sonido 360º (debemos notar los instrumentos en distintas posiciones sobre una sala virtual), como que nos mantiene a nosotros los que escuchamos, en el centro de esa sala, midiendo teóricamente incluso el grado de inclinación de nuestra cabeza. ¿Qué hay de real y qué hay de marketing en esta propuesta?

En realidad, hay algo de las dos cosas. En primer lugar esto solo lo vamos a notar en los discos que hayan sido grabados ex-profeso para aprovechar las posibilidades que Dolby Atmos ofrece (actualmente menos del 10% de la oferta disponible). Y en segundo lugar, porque es un efecto que en nuestra opinión tiene más sentido cuando de lo que se trata es de ver una película (donde se aprecia mucho el poder por ejemplo sentir una explosión a la distancia, o pisadas detrás de nosotros), que a la hora de escuchar música, donde el sonido en stereo sigue siendo difícil de superar. Dicho lo cual, hay por supuesto álbumes que hacen uso de esta tecnología y que pueden llegar a impresionar, ¿pero esta es una característica que debe inclinarnos a una compra? En estos momentos no lo creemos.

Eso no quiere decir que lo nuevo de Jabra no ofrezca otras características muy interesantes y que convierten a estos Elite 10 en unos auriculares notables. En primer lugar, que que un tamaño tan compacto se haya integrado un altavoz de 10 mm, lo cual no es lo habitual. Esto se refleja en un rango dinámico que se sitúa en la gama media-alta del mercado (20 Hz – 20 000 Hz). En segundo lugar, porque su tecnología de cancelación de ruido (especialmente en condiciones adversas como el viento) está al nivel de los mejores y en tercero, porque su integración en el espacio de trabajo (firma de la casa) luce con esos seis micrófonos que nos permiten mantener conversaciones de gran calidad.

¿Que echamos de menos? Por ejemplo la ausencia del codec aptX HD capaz de recibir contenido prácticamente sin pérdida a través de Bluetooth y que nos parece una característica mucho más interesante que Dolby Atmos a la hora de escuchar música. También que en esa apuesta por «aplanar» el auricular para hacerlo más compacto, en muchas ocasiones los intrumentos más pesados no tengan «aire para respirar» por lo que el sonido puede llegarnos artificialmente distante o algo enlatado en pistas de gran protagonismo para bateristas ágiles o con mucho groove.

No es algo que deba preocuparnos en este rango de precios, porque es justo reconocer que en los tonos medios y agudos la marca danesa cumple con nota, pese a que insistimos, los bajos se muestran en ocasiones poco definidos e incluso «sucios». Es algo que no es exclusivo de este modelo, pero creemos que los daneses no han conseguido igualar la calidad de sonido que ofrecían en sus 85T, con esos 12 mm de auricular que hacían maravillas en los graves.

Conclusiones

Los Jabra Elite 10, con un precio recomendado de 250 euros (aunque en muchos minoristas ya podemos encontrarlos por bastante menos, como en Amazon por 199 euros) se presentan como una gran opción para disfrutar de la mejor música, sabiendo que obtenemos unos auriculares que cumplen en la gama media, media-alta del mercado.

Su maravillosa tecnología de cancelación de ruido, su tremenda comodidad, una autonomía que puede superar el día de reproducción de música de forma ininterrumpida y un rendimiento notable en casi todo el rango dinámico, son sin duda sus características más destacadas. En cambio, que este tipo de auriculares apuesten con algo con tan poca presencia como Dolby Atmos, sin restar puntos al conjunto, nos deja más fríos. Recomendables.