Novedades GeForce Now y nuevos juegos con DLSS 3

Vamos con otro jueves de novedades en GeForce Now. El conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA sigue creciendo, y esta semana ha recibido cuatro juegos nuevos que amplían un catálogo impresionante que asciende ya a más de 1.600 títulos, entre los que podemos encontrar muchos de los triple A y de los indies más importantes y populares del momento.

Estos son los cuatro nuevos juegos que ya están disponibles en GeForce Now:

StillWakesthe Deep, nuevo lanzamiento en Steam y Xbox y disponible a través de Xbox Game Pass a partir de 18 de junio.

Skye: TheMisty Isle, disponible en Steam desde el 19 de junio.

As Dusk Falls, accesible a través de Steam y Xbox y parte de PC Game Pass.

Tell Me Why, disponible en Steam y Xbox, así como en PC Game Pass.

GeForce Now te permite vincular tus cuentas de Steam, Epic Games y Good Old Games para que puedas utilizar sin problema los juegos que ya has comprado, siempre que estos se encuentren disponibles en dicho servicio. Esto quiere decir que no tendrás que volver a comprar juegos que ya tienes para poder disfrutarlos en GeForce Now.

Por otro lado NVIDIA ha confirmado también la llegada de las tecnologías NVIDIA DLSS 3 y Reflex a tres nuevos juegos:

Pax Dei, un MMO que ya está disponible en fase de acceso anticipado en Steam. Puede triplicar la tasa de fotogramas por segundo gracias a NVIDIA DLSS 3. NVIDIA Reflex reduce la latencia y mejora la experiencia de juego.

Por último está confirmado que la temporada cinco de Deep Rock Galactic añadirá NVIDIA DLSS 3 al juego, y que la temporada tres de The Finals integrará la tecnología NVIDIA Reflex y trazado de rayos. Actualmente hay más de 500 juegos y aplicaciones que soportan las tecnologías del ecosistema NVIDIA RTX.