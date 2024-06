Cómo mostrar iconos de escritorio en Windows

Por fin tienes en tus manos tu nuevo equipo. Estás deseando empezar a disfrutarlo, pero cuando lo enciendes te das cuenta de que no aparecen los iconos de escritorio en Windows. Es un problema que hace que te sientas perdido, y no sabes qué hacer para que estos vuelvan a estar disponibles.

En los últimos años me he encontrado con esta situación más de una vez, y es que muchos usuarios, sobre todo aquellos con menos conocimientos y un perfil más básico, no saben qué tienen que hacer para gestionar los iconos de escritorio en Windows. Por suerte es un tema muy sencillo y fácil de resolver.

Qué son los iconos de escritorio en Windows

Son cinco iconos que nos permiten controlar algunas de las funciones y aspectos más importantes del sistema operativo. Estos se dividen en:

«Este equipo», también conocido anteriormente como «Mi PC». Uno de los mas importantes, ya que podemos utilizarlo para acceder a las unidades de almacenamiento, para ver los componentes principales del sistema y para acceder al administrador de dispositivos.

también conocido anteriormente como «Mi PC». Uno de los mas importantes, ya que podemos utilizarlo para acceder a las unidades de almacenamiento, para ver los componentes principales del sistema y para acceder al administrador de dispositivos. Carpeta de usuario: a través de este icono podemos acceder a ajustes y contenidos vinculados a nuestro usuario, como por ejemplo vídeos, documentos y otros archivos guardados.

a través de este icono podemos acceder a ajustes y contenidos vinculados a nuestro usuario, como por ejemplo vídeos, documentos y otros archivos guardados. Papelera de reciclaje: creo que es un icono que no necesita presentación. Lo utilizamos para almacenar contenidos eliminados, y podemos vaciarla para eliminar esos archivos de forma permanente.

creo que es un icono que no necesita presentación. Lo utilizamos para almacenar contenidos eliminados, y podemos vaciarla para eliminar esos archivos de forma permanente. Red: este icono nos permite acceder de forma directa a los ajustes de red de nuestro equipo, y realizar diferentes acciones.

este icono nos permite acceder de forma directa a los ajustes de red de nuestro equipo, y realizar diferentes acciones. Panel de control: es bastante útil, porque a través de él podemos acceder a diferentes secciones de gran importancia para la configuración del equipo.

Cómo pudo mostrar aquellos iconos que no aparecen en mi escritorio

Es muy fácil, solo tienes que hacer clic derecho en el escritorio y elegir la opción «personalizar». Una vez dentro ve a «Temas» y «Configuración de Iconos de Escritorio». Ahora solo tendrás que marcar las casillas de los iconos que quieres que aparezcan en el escritorio. También podrás elegir la opción de que los temas de escritorio puedan cambiar el diseño de los iconos.

Si no tienes Windows activado con una licencia original no podrás acceder a las opciones de personalización, y por tanto tampoco podrás mostrar los iconos en el escritorio siguiendo los pasos anteriores. La solución pasa por activar Windows, ya sea comprando una licencia o uniéndote al canal Insider.

En este caso también tienes una opción alternativa, puedes recurrir a la creación de accesos directos de los iconos originales en el escritorio. Es una solución más limitada, ya que por ejemplo al hacer clic derecho en el icono directo de «Este Equipo» no te aparecerán las mismas opciones, pero puede ayudarte a salir del paso.