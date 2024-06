Night Springs, un DLC de locura a la altura del genial Alan Wake 2

Night Springs es el primer DLC que ha recibido Alan Wake 2, uno de los mejores juegos de la presente generación, y también uno de los más avanzados a nivel técnico. Este DLC llegó hace casi un par de semanas, pero por una cuestión de tiempo no pude empezar a disfrutarlo hasta hace solo unos pocos días, por eso he tardado más de lo que me habría gustado en compartir mi opinión con vosotros.

La verdad es que le tenía muchas ganas. Alan Wake 2 me dejó un gran sabor de boca, tanto que cuando lo terminé no pude evitar sentir un cierto vacío. Era evidente que me quedé con ganas de más, y precisamente eso mismo me ha ocurrido con Night Springs, aunque en este caso la experiencia ha sido demasiado corta para mi gusto, incluso teniendo en cuenta que se trata de un DLC.

El DLC Night Springs mantiene a la perfección la esencia que hizo único a Alan Wake 2, y nos lanza una propuesta muy interesante, controlar a tres personajes de los diferentes «universos» que ha creado Remedy. Esto no es casualidad, el estudio ya ha dado a entender en ocasiones anteriores con varios huevos de pascua que el universo de Alan Wake y el de Control están conectados en cierta manera, y con este DLC no ha hecho más que reafirmarlo.

Rose es la más divertida de Night Springs

El capítulo de Rose Marigold, la camarera y cuidadora de la residencia de ancianos de Bright Falls, es sin duda el más loco y divertido de los tres que nos ofrece este DLC, y debo decir que es el que más me ha gustado. La fan número uno del escritor Alan Wake se embarca en una cruzada para rescatar a su amado de las garras de su malvado hermano.

Para conseguirlo tendrá que hacer frente a una legión de «haters» que odian a Alan Wake y toda su obra, un argumento que también es todo un guiño a la cultura del odio que campa a sus anchas en Internet. Nos espera una buena dosis de acción escopeta (o rifle) en mano, y podéis estar tranquilos que la munición no será un problema. Toda una dosis de adrenalina que os sacará más de una carcajada.

Jesse Faden vuelve a la carga para salvar a su hermano

Este capítulo nos permite controlar a la protagonista de Control que, en esta ocasión, sí que tiene un doblaje a la altura de las circunstancias. La jugabilidad está más orientada al enfoque original de Alan Wake 2, y lo mismo os puedo decir tanto de la ambientación como de los momentos «paranormales» que nos encontraremos durante su breve aventura en el mundo del café.

Menos acción, más diálogos y más resolución de acertijos en un episodio que goza de una ambientación muy buena gracias a la nueva iluminación que se ha aplicado al parque «Coffee World». Se mantiene la mecánica clásica de la linterna y la pistola, pero en esta ocasión podemos disparar mucho más rápido y no tendremos problemas con la munición. El final es, bueno, es un final propio de Remedy.

Atrévete a romper el tiempo y a luchar contra Warlin Door

El tercer capítulo nos pone en la piel de un actor que se parece mucho al sheriff de Bright Falls, Tim Breaker. Tendremos que hacer frente a Warlin Door, un personaje de gran importancia en Alan Wake 2, aunque esto es algo que descubrimos en un momento muy tardío del juego. No quiero contar nada más por si alguien no ha terminado el juego original, ya que es un spoiler importante.

Tanto la ambientación como la jugabilidad están más centrados en el modelo clásico de Alan Wake 2, y tampoco tendremos que preocuparnos por la munición, algo que sin duda se agradece, ya que nos permite centrarnos mejor en la historia y en todo lo que va sucediendo conforme vamos avanzando en este capítulo. Su final también es único, y representa un guiño a los juegos de aventura retro basados en texto.

¿Hay cambios a nivel técnico?

Este DLC no introduce ninguna mejora en este sentido, pero esto no es un problema porque a nivel técnico sigue siendo una auténtica maravilla. El motor gráfico Northlight permite crear unos personajes y unos escenarios con una geometría y un nivel de detalle sobresalientes, y el trazado de rayos completo hace que la iluminación, las sombras y los reflejos adquieran un alto grado de realismo.

Para poder jugarlo en calidad máxima y con trazado de rayos completo activado necesitamos una tarjeta gráfica muy potente, aunque el requisito concreto dependerá de la resolución a la que queramos jugarlo. Por ejemplo, en 1080p lo ideal es no bajar de una GeForce RTX 4060, mientras que en 1440p el nivel recomendado es una GeForce RTX 4070. En 2160p podremos disfrutar de una buena experiencia a partir de una GeForce RTX 4080.

Night Springs tiene los mismos requisitos que Alan Wake 2, y utiliza las mismas tecnologías. Esto quiere decir que emplea shaders mallados para mejorar la calidad de la geometría, y que es compatible con AMD FSR, NVIDIA DLSS 3.5 e Intel XeSS. Si tenemos una tarjeta gráfica GeForce RTX 40 podremos activar también la generación de fotogramas, que nos permitirá disfrutar de una mayor fluidez.

Notas finales: un DLC de primera cuya única pega es que resulta muy corto

Creo que no hay mejor manera de resumir lo que ofrece Night Springs. Es un DLC que da forma a una propuesta original y logra engancharnos desde el primer minuto. También mantiene toda la esencia de Alan Wake 2, y presenta algunas «locuras» que desde luego no nos dejarán indiferentes. Es muy divertido, y nos invita a seguir jugándolo para terminar la historia de cada uno de sus tres personajes.

Por desgracia esas historias son muy cortas. En general podemos terminar cada capítulo en unos 40 minutos, puede que un poco más si nos lo tomamos con mucha calma o si tenemos poca habilidad y morimos en alguna ocasión. Tampoco me gusta que se hayan repetido los escenarios del juego original, esto le resta variedad y hace que tengamos la sensación de que estamos volviendo a jugar a lo mismo.

¿Vale la pena? Sin duda, es un caramelo para los que disfrutamos de Alan Wake 2, aunque esto no cambia el hecho de que Remedy podría haber hecho las cosas un poco mejor con el tema de la duración y los escenarios repetidos. Y hablando de mejorar las cosas, he sufrido en varias ocasiones un fallo que me impedía salir de la escena de visión de pruebas y materiales, lo que me obligó a cerrar el juego y me hizo perder mis avances en más de una ocasión.

Me consta que este fallo está presente desde hace tiempo en el juego original, aunque os puedo confirmar que yo nunca lo sufrí en Alan Wake 2. Rompe mucho el desarrollo, así que Remedy debería lanzar un parche cuanto antes.

Este DLC forma parte de la edición «deluxe» de Alan Wake 2, y se puede comprar por 20 euros junto con el próximo DLC «La Casa del Lago». Haciendo una media su precio sería de 10 euros, una cifra que no está del todo mal para lo que ofrece.