Cómo usar las páginas internas de Chrome en Vivaldi

Vivaldi, como cualquier otro de los derivados de Chromium, tiene en común con este y con el propio Chrome, más allá de los componentes técnicos sobre los que se construye el navegador, muchos elementos de su interfaz, aunque muchos de ellos permanecen ocultos a simple vista. Es algo que sucede, por ejemplo, con las páginas internas, las de preferencias, funciones y demás; pero es muy sencillo saltarse la barrera para acceder a los rudimentos originales.

Ojo: vaya por delante que si bien Vivaldi no es el derivado de Chromium más apegado a las maneras de este, tampoco es el que más se aleja. Estaría en un término medio entre Brave y Microsoft Edge, lo cual significa que, incluso aun cuando no utiliza la mayoría de las páginas internas de Chromium por defecto, siguen disponibles, solo que si no las conoces, es como si no existiesen. Con excepciones, por supuesto.

Pero ¿a qué nos referimos con «páginas internas» y en qué se traduce eso de usar las de Chrome en Vivaldi? Lo cierto es un poco lío, porque… Pongamos algunos ejemplos: la página de extensiones. Si miras la URI en la barra de direcciones, por defecto será «vivaldi://extensions/«; en Chrome (o Chromium) sería «chrome://extensions/«. En este caso, además, la interfaz es la misma.

Hay otras: la página de contraseñas, que en Chromium / Chrome sería «chrome://password-manager/passwords» y en Vivaldi… No está a la vista, aunque estar, está: puedes entrar con la misma URI y verás como el «chrome» muda al instante a «vivaldi». Otro ejemplo sería el de los marcadores, cuya URI por defecto en Vivaldi (entrando con el botón) sería «vivaldi://bookmarks»… Sin embargo, si escribes la dirección, pero poniendo «chrome://bookmarks» te encontrarás otra cosa.

El ejemplo de los marcadores es verdaderamente paradigmático, porque una de las características de Vivaldi es su gestor de marcadores. Ahora bien, para gustos colores y pese a que -quizás con la excepción de las contraseñas- no parece probable que un usuario de Vivaldi prefiera usar las herramientas nativas de Chromium… Hay una forma de que, en cierta medida, todo esto se automatice: entra en «vivaldi://experiments/» y marca la primera opción «Enable Chrome Pages». El cambio será automático.

Eso sí, algunas de estas páginas internas requerirán de marcadores específicos que apunten hacia ellas, porque hay botones del navegador (marcadores, historial…) que seguirán dirigiendo a sus propias funciones. ¿Casos de uso? Eso es cosa tuya. ¿Y si no te convence? Desmarcas la opción y aquí no ha pasado nada.