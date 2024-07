Windows 11 está apunto de superar a Windows 10 en Steam

La cuota de mercado de Windows 11 varía mucho en función de la información que tomemos como referencia. Si partimos de los datos de StatCounter este sistema operativo es un «fracaso», porque todavía no ha sido capaz de alcanzar un 30% de cuota total de mercado. Sin embargo, si miramos los datos que nos presenta Steam, que se limitan a sus usuarios que aceptan participar en su encuesta mensual, vemos que dicho sistema operativo lo está haciendo mucho mejor.

Los datos de la última encuesta de hardware y software de Steam revelan que Windows 11 tiene una cuota del 46,63%, y que durante el mes pasado registró un aumento del 0,55%. Por su parte, Windows 10 tiene una cuota del 49,42% y cayó un 0,93% durante el mes de junio. El resto de las versiones de Windows tienen una presencia «simbólica» en Steam.

Los números son muy claros, Windows 10 gana por un 2,79%, una diferencia mínima, tanto que Windows 11 podría superarlo en uno o dos meses si este mantiene una tendencia de crecimiento estable. Obviamente estos números chocan con los que nos muestra StatCounter, pero es lógico, porque Steam se limita a recoger información de los equipos de sus usuarios, que son jugadores de PC, mientras que StatCounter recopila información de un perfil más general.

Ambas miden de una manera diferente y tienen una base de usuarios distinta, así que es lógico que los resultados sean diferentes. Hay que tener en cuenta también que ninguna de las dos refleja de forma plena la cuota de mercado de esos sistemas operativos. Esto es algo imposible para cualquier empresa que no sea Microsoft, así que siempre nos movemos en estimaciones y en niveles concretos.

En el caso de Steam los datos son más fiables porque se limitan a los usuarios de su plataforma, y porque estos tienen que aceptar participar en la misma. Si no aceptan participar en la encuesta sus datos no serán tenidos en cuenta, y por tanto no afectarán al cómputo de la cuota de mercado media de cada categoría.

La encuesta de Steam del mes de junio también reafirma la posición de la GeForce RTX 3060 como la tarjeta gráfica más utilizada con un 5,50%, aunque esta ha bajado ligeramente. Los procesadores más utilizados son los de Intel con un 65,89% frente a un 34,11% de AMD, y la mayoría tienen una configuración de 6 núcleos (32,63%). Los 16 GB de RAM siguen liderando, y lo mismo ocurre con los 8 GB de memoria VRAM, que es la configuración más utilizada en Steam.

Imagen de portada generada con IA.