Windows 10 gana cuota a costa de Windows 11 y Linux retiene el 4% en el escritorio

La trayectoria de Windows 11 no está siendo todo lo brillante que se podría esperar. La última versión del sistema operativo de Microsoft va ganando terreno frente a su predecesor, pero lo hace lentamente y no siempre de manera constante. Esto es lo que se concluye viendo los últimos datos publicados por Statcounter, que muestran que Windows 11 ha perdido terreno frente a Windows 10.

Según Statcounter, Windows 11 acaparó entre los sistemas de Microsoft para escritorio una cuota del 26,72% el pasado mes de marzo, lo que supone una pérdida del 1,46% en comparación con febrero. Esa pérdida ha acabado transferida a Windows 10, que ha subido un 1,81% para llegar al 69,04%. En lo que respecta al resto de versiones, Windows 7 acaparó el 3,04%, Windows 8.1 el 0,44%, Windows XP el 0,39% y Windows 8 el 0,29%.

Es importante tener en cuenta que estos datos son cualquier cosa menos precisos, pero al menos sirven para tener una idea del panorama general. Esto quiere decir que el presunto trasvase de usuarios de Windows 11 a Windows 10 podría no ser real, sobre todo viendo que no se trata de un porcentaje elevado. No hay que olvidar cuando ese sistema “desconocido” ganó cuota de manera repentina, el cual apunta a representar en su mayoría a usuarios que operan detrás de una VPN.

Que Windows sea el sistema operativo más usado con diferencia en el escritorio no quiere decir que sea el único. Es más, durante el transcurso del último lustro hemos visto como el uso de macOS y Linux ha crecido de manera notable si se compara con las cuotas que tenían en el pasado. De aquí sobresale que Linux ha logrado retener el 4% que alcanzó el mes anterior, pasando del 4,03% al 4,05%. No se puede negar que la cuota del sistema operativo de código abierto sigue siendo baja, pero también es innegable que su situación actual es mucho mejor que en aquella época en la que retener el 1% le costaba horrores.

Sobre la evolución de la cuota de Linux en los últimos meses según los datos proporcionados por Statcounter, esa parece haber subido no en detrimento de Windows, sino de ChromeOS, el sistema de Google para escritorio. ¿Estaría contando la empresa instalaciones de Linux con el navegador Google Chrome como ChromeOS en lugar de Linux? Hay que tener en cuenta que ChromeOS, cuya cuota ha pasado del 4,1% en noviembre de 2023 al 2,27% en marzo de 2024, toma la base de GNU/Linux, pero luego Google monta sobre esta su catálogo de aplicaciones y servicios privativos.

Y cerramos las cuotas en el escritorio con el segundo gran exponente del sector: macOS. El sistema de Apple acaparó el 14,68% en marzo de 2024 y sigue con su racha descendente, la cual se inició en diciembre de 2023. macOS alcanzó en noviembre de 2023 una cuota del 21,01%, muy ligeramente por debajo del pico del 21,32% que logró en junio del mismo año. La imprecisión de Statcounter hace que sacar conclusiones a la ligera sea demasiado atrevido, pero tirando de lógica uno puede plantearse la pregunta de si el gran público ha perdido el interés en los procesadores Apple Silicon.

Veremos cómo cambia el reparto del pastel en el futuro, sobre todo porque la inteligencia artificial podría suponer un cambio en los hábitos de consumo. Aquí Linux apunta a tenerlo más difícil debido a que suele recibir los drivers con retraso frente a Windows, aunque Intel ya ha publicado un controlador para sus NPU y AMD empezó a desarrollar el suyo después de recibir un buen tirón de orejas por parte de la comunidad.

Pase lo que pase, está claro que Windows seguirá dominando el sector del escritorio de manera contundente en el futuro próximo, ya que, además de haber tenido una cuota del 72,52% en marzo de 2024, tiene a casi todos los fabricantes de hardware y desarrolladores de software dándole soporte, lo que obviamente refuerza su dominio frente a sus competidores.

Imagen de portada generada con inteligencia artificial.