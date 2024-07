AMD le debe la vida a PlayStation 4

A día de hoy, AMD goza de muy buena salud, es una tecnológica muy valorada en los mercados en los que está presente y es capaz de plantar cara, muy dignamente, a los poderosos competidores a los que se enfrenta en los mismos. Además, sus políticas en determinados aspectos han conseguido que se gane la simpatía, cuando no la clara preferencia, por parte de algunas comunidades de usuarios, como ocurre por ejemplo en la del software libre por sus políticas con respecto al software de sus adaptadores gráficos.

Debemos recordar que hablamos de una gran veterana del sector tecnológico, fundada nada menos que en 1969 (efectivamente, este 2024 celebran su 45 cumpleaños), y que ya a mitades de la década de los setenta se lanzaron a la producción de sus propios procesadores… con un clon del 8080 de Intel, eso sí. De todos modos al final no llegaría la sangre al río, pues ambas tecnológicas firmaron un contrato en 1982, por el que AMD obtenía licencia para fabricar chips con la tecnología de Intel. Posteriormente la situación se complicó y sí que acabaron en los tribunales… pero bueno, esa es otra historia.

Sea como fuere, AMD pasó por periodos de gran popularidad, frente a otros en los que su situación era bastante más comprometida, por razones de lo más diversas. Y hace ahora algo más de 10 años se vivió uno de esos momentos críticos, con una AMD al borde del abismo, y muchos analistas de mercado apostando a que, incluso en el mejor de los casos, la compañía no llegaría viva al final de la década, incluso pese a que la compañía acababa de pasar por una importante reestructuración (con muchos despidos) . Todo parecía perdido… pero entonces llegó Sony.

The PlayStation 4 helped AMD to avoid bankruptcy pic.twitter.com/NZJqPQGCHr — Timur222 (@bogorad222) July 4, 2024

Tras las primeras exitosas tres generaciones de PlayStation, Sony se enfrentaba (o eso creía) a un rival cada vez más fuerte, Xbox, que sí que le había puesto las cosas bastante difíciles en el enfrentamiento entre PlayStation 3 y Xbox 360. Y, para dar batalla en la generación que estaba por llegar, recurrió a AMD para que la tecnológica diseñara y produjera un chip a medida, un conjunto de CPU y GPU que se responsabilizarían de la inteligencia de PlayStation 4. Y, según leemos en Wccftech, AMD formó un equipo de 15 personas, capitaneado por Renato Fragale, actualmente alto directivo de la compañía, para diseñar dicho chip.

Lo que vino después es de sobra conocido. PlayStation 4 fue un éxito comercial de primer orden, con más de 90 millones de unidades vendidas, y el propio Fragale reconoce, en su cuenta de LinkedIn, que fue ese éxito el que salvó a AMD de la bancarrota, pues la reestructuración de 2011 no fue suficiente para sanear la situación de la compañía. Es cierto, sí, que los errores de Microsoft con Xbox One fueron de gran ayuda para Sony, pero no debemos pensar que esto también jugo a favor de AMD, puesto que el integrado de la consola de Microsoft también había sido diseñado y producido por ellos.

¿Imaginas que las cosas no hubieran salido bien, que Sony no hubiera contado con ellos para la producción de los integrados de PlayStation 4? ¿Cuál crees que sería la situación actual del mercado de procesadores y de tarjetas gráficas en tal caso?