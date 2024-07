Novedades de GeForce Now para el mes de julio

Abrimos el mes de julio con un repaso a las novedades que llegarán a GeForce Now. La lista de nuevos juegos es bastante larga, y en ella tenemos títulos muy esperados, como The First Descendant, que se ha convertido en uno de los juegos gratuitos de mayor éxito lanzados recientemente en Steam. Lo he probado, y la verdad es que me está gustando, aunque es muy exigente a nivel de hardware.

En total GeForce Now recibirá 22 nuevos juegos a lo largo del mes de julio. Su llegada se producirá de forma gradual, como siempre, y aquellos que no sean nuevos lanzamientos y que ya tengamos comprados en Steam o en Epic Games Store podremos utilizarlos sin problema en este servicio de juego en la nube, no tendremos que volver a comprarlos.

Estas son las novedades que llegan a GeForce Now esta semana

The Falconeer (Gratis en Epic Games Store).

The First Descendant (Steam).

Star Traders: Frontiers (Steam).

Wuthering Waves (Native y Epic Games Store).

Durante las próximas semanas irán llegando los juegos que os listo a continuación:

Once Human (Nuevo en Steam, 9/7).

Anger Foot (Nuevo en Steam, 11/7).

The Crust (Nuevo en Steam, 15/7).

Gestalt: Steam & Cinder (Nuevo en Steam,16/7).

Flintlock: The Siege of Dawn (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass, 18/7).

Dungeons of Hinterberg (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass, 18/7).

Norland (Nuevo en Steam, 18/7).

Cataclismo (Nuevo en Steam, 22/7).

CONSCRIPT (Nuevo en Steam, 23/7).

F1 Manager 2024 (Nuevo en Steam, 23/7).

EARTH DEFENSE FORCE 6 (Nuevo en Steam, 25/7).

Stormgate Early Access (Nuevo en Steam, 30/7).

Cyber Knights: Flashpoint (Steam).

Content Warning (Steam).

Crime Boss: Rockay City (Steam).

Gang Beasts (Steam and Xbox, PC Game Pass).

HAWKED (Steam).

Kingdoms and Castles (Steam).

Si tu PC no cumple con los requisitos y no puede con The First Descendant no te preocupes, podrás jugarlo gratis en GeForce Now a través de la modalidad gratuita, que ofrece acceso a los servidores básicos y sesiones de juego de hasta una hora sin interrupciones. Este plan utiliza publicidad, pero los anuncios solo se muestran mientras estás en la cola de espera para entrar al juego, y no mientras disfrutas del mismo. Cuando la sesión termine podrás iniciar otra de una hora de duración, y repetir este proceso tantas veces como quieras.

The First Descendant utiliza el Unreal Engine 5 y cuenta con un amplio soporte de tecnologías avanzadas en PC, incluyendo trazado de rayos aplicado a iluminación, reflejos y sombras, y también implementa NVIDIA DLSS 3.5, que incluye reescalado inteligente, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos.