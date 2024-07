Google extiende su búsqueda en la dark web a todos sus usuarios

Que tus datos aparezcan en la dark web es, siempre, una mala noticia. Ya sean credenciales, como las de la filtración RockYou2024 que ha roto récords, datos bancarios, documentos personales o cualquier otro tipo de activo digital, su simple presencia en cualquiera de los repositorios ya supone una amenaza. Una amenaza, eso sí, a la que tendremos que responder de una u otra forma, en función del tipo de información que se haya filtrado.

Así, pues, saber que nuestros datos han aparecido en la dark web es una buena noticia, y lo es precisamente por eso, porque nos pone sobre alerta de los potenciales riesgos a los que nos enfrentamos una vez que esa información cae en malas manos. ¿Problema con unas credenciales de acceso? Las cambiamos de inmediato, ¿datos bancarios? Modificar los que sea posible y estar alerta frente al uso fraudulento del resto, y así con casi todo.

Así, desde hace algún tiempo Google One ofrece, a sus usuarios, un servicio que analiza la dark web de manera recurrente y te informa si encuentra datos tuyos. Como puedes ver en la imagen bajo este párrafo, eres tú quien selecciona qué datos en concreto quieres que se busquen en dichos repositorios, y los informes que se generan ante cualquier localización de los mismos te indican el origen de la filtración y los servicios relacionados con la misma. Como usuario de Google One, desde hace ya algún tiempo, esta es una de las funciones que siempre he valorado más positivamente.

Tan recomendable es esta función que, por sorpresa, Google ha decidido ofrecer la búsqueda de datos personales en la dark web a todos sus usuarios, tal y como ha informado la propia compañía. Y sí, con esto quiero decir que todas las cuentas, incluidas las gratuitas, podrán activar la monitorización de datos personales y, a partir de ese momento, permanecer informados si se produce una filtración con los mismos.

Eso sí, la función de informe de la dark web desaparece como tal y, en su lugar, la información obtenida por Google en su supervisión de dichos espacios se mostrará en «Resultados sobre ti», un espacio en el que Google recopila, a instancia tuya, toda la información sobre ti que se publica en Internet. El problema, eso sí, es que esta función actualmente no está disponible en España. Así, salvo que se produzcan cambios en este sentido, los suscriptores de Google One perderemos esta utilísima función, y ya no podremos acceder a dicha información.

La política de Google durante este 2024, en lo referido a las suscripciones a Google One, resulta cuanto menos sorprendente, y es que en los meses que llevamos de año, se han producido cambios importantes en las funciones que eran exclusivas de la suscripción. Por una parte, hemos visto como muchas de las de edición de imágenes basada en IA se han extendido a todos los usuarios. Y otras, como el servicio de VPN, se ha eliminado. Así, no puedo dejar de preguntarme si la intención de los del buscador es minorar la propuesta de valor de Google One o si, por el contrario, tienen planes para sumar nuevas funciones más adelante.