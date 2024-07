Windows 11 se actualiza para corregir errores, y para mostrar más anuncios

Microsoft ha lanzado el parche de julio para Windows 11, una actualización que introduce numerosas correcciones de errores y que resuelve además algunos fallos a nivel de seguridad, lo que lo convierte en una actualización importante, pero que al mismo tiempo ha generado una importante controversia. Vamos a ver por qué.

Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que Microsoft ha ido llenando Windows 11 de publicidad. Dicha publicidad se puede eliminar con relativa facilidad, pero en este caso el gigante de Redmond juega con la ventaja de que no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Por esa razón nosotros compartimos recientemente una guía en la que os explicamos paso a paso cómo os podéis librar de la publicidad en dicho sistema operativo.

Pues bien, esa es precisamente la razón por la que el parche de julio para Windows 11 ha generado polémica, porque aumenta la publicidad que aparece en este sistema operativo. Al instalar este parche se empezará a mostrar una recomendación de Game Pass en la página de inicio de «Configuración», aunque en teoría solo se mostrará si el sistema detecta que jugamos con cierta frecuencia en nuestro PC.

Un vistazo a las novedades clave del parche de julio para Windows 11

Además de los polémicos anuncios este parche introduce algunos cambios importantes que, como os dije al principio del artículo, hacen que sea una actualización muy importante. Entre los más relevantes podemos destacar:

Ahora podemos crear archivos 7-Zip y Tape Archive (TAR) utilizando el menú contextual (clic derecho).

Introduce soporte para los Emoji 15.1.

Implementa un nuevo gestor de cuentas en el menú de inicio.

La aplicación Copilot ahora aparece anclada en la barra de herramientas y se comporta como una aplicación.

Resuelve problemas que afectaban a las unidades USB en ciertos escenarios. Esto hacía que, por ejemplo, se produjera un fallo al utilizar la función de quitar hardware de forma segura.

La actualización ya se encuentra disponible, de hecho a mí me aparece lista para descargar, aunque su despliegue se está produciendo de forma gradual, así que no os preocupéis si veis que todavía no os aparece como lista para descargar, será solo una cuestión de tiempo hasta que os llegue.

Será interesante ver cómo sigue Microsoft esa estrategia que parece haber adoptado a favor de integrar cada vez más publicidad en Windows 11, un tema que ya se ha convertido en uno de los más polémicos de todos los que giran alrededor de este sistema operativo que, como os contamos recientemente, no ha tenido el éxito esperado. Todo indica que seguirá implementando más publicidad, aunque en teoría esta siempre se podrá suprimir a través de las opciones correspondientes.