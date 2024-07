El pasado mes de junio tuvo lugar la presentación de Elgato Light Strip Pro, una nueva tira de iluminación LED RGB que se perfila como la sucesora de la Elgato Light Strip, un modelo que, como recordarán algunos de nuestros lectores, tuve la oportunidad de analizar hace ya unos años, y la verdad es que me dejó un buen sabor de boca.

Las tiras de iluminación LED RGB han experimentado un importante crecimiento tanto en popularidad como en disponibilidad. La calidad de la iluminación y las posibilidades que ofrece a nivel decorativo y estético han sido, sin duda, dos de los factores que más han influido en el auge de este tipo de sistemas de iluminación, aunque también hay que destacar la reducción de costes que ha hecho posible que su precio baje hasta niveles que, en general, están al alcance de casi todos los bolsillos.

Con todo, es importante tener en cuenta que no todas las tiras LED RGB son iguales. Hay modelos de bajo coste que pueden tentarnos con un precio muy bajo, pero que al final nos acabarán decepcionando, porque ofrecen una calidad de iluminación mediocre y carecen de una aplicación dedicada para facilitar una personalización profunda.

La tira Elgato Light Strip Pro es un modelo apuesta por ofrecer un valor equilibrado en relación precio-prestaciones, ya que promete una iluminación de alta calidad totalmente personalizable capaz de reproducir una enorme cantidad de colores y de efectos, y cuenta además con una aplicación dedicada que nos permitirá configurarla y personalizarla a nuestro antojo.

Elgato Light Strip Pro: análisis externo

El empaquetado de esta tira LED es toda una declaración de intenciones a favor de la sostenibilidad, ya que viene en cartón reciclado y está totalmente libre de plásticos. En su interior encontramos la tira Elgato Light Strip Pro, que viene perfectamente enrollada y protegida, tenemos también el enchufe con diferentes adaptadores, el hub de control que cuenta con receptor Wi-Fi 5 de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) y el manual de instrucciones.

Lo primero que llama la atención nada más empezar a desenrollarla es la calidad que transmite la tira LED. Elgato ha recubierto todos los LEDs con una capa de silicona transparente que no solo actúa como protección, evitando que podamos dañarlos tanto durante la instalación como con el uso y la limpieza periódica, sino que además realza el efecto de la iluminación, dándole aspecto único que no encontraremos en otras tiras LED.

La tira tiene un ancho de 1,2 centímetros y un grosor de 3 mm, unas medidas que son casi un «estándar» y que nos permitirán colocarla fácilmente casi en cualquier superficie, como por ejemplo los marcos de elementos decorativos que tengamos en nuestra habitación o los bordes de los muebles, que en muchos casos suelen ser bastante delgados. El modelo que he probado tiene una longitud de dos metros, así que puede cubrir una superficie bastante amplia.

En la parte trasera de la tira tenemos una capa de pegamento Tesa, que es de gran calidad y además no deja residuos en la superficie donde peguemos la tira Elgato Light Strip Pro, lo que implica que si algún día decidimos retirarla podremos hacerlo sin problemas y la superficie quedará en perfecto estado.

Si vamos a colocarla en una superficie metálica no tendremos que pegarla, ya que está imantada. Esta es una novedad importante frente al modelo anterior, y la verdad me parece todo un acierto. También podemos ajustar la longitud cortándola si vemos que no cabe bien en la zona en la que queremos instalarla, solo necesitaremos unas tijeras y listo, en la tira vienen indicadas las zonas donde debemos cortar para no producir daños.

La tira Elgato Light Strip Pro se controla a través de una aplicación dedicada, aunque sobre ello hablaremos más adelante. En general la sensaciones que me ha transmitido en este primer contacto han sido buenas, pero ahora queda lo más importante, ver si el proceso de configuración es sencillo, si todo va bien a la primera y si la calidad de la iluminación y de los efectos están a la altura.

Elgato Light Strip Pro: especificaciones

Tira LED RGB con LEDs de alta calidad libres para una iluminación intensa, libre de parpadeos, individuales y totalmente direccionables.

Puede reproducir hasta 16 millones de colores y luz blanca personalizable.

Soportan una gran variedad de efectos y de combinaciones de colores.

Fácil de controlar y de configurar a través de la aplicación dedicada gratuita.

Fácil de colocar, podemos utilizar su adhesivo Tesa o su zona imantada para adherirla a superficies metálicas sin esfuerzo. El adhesivo no deja residuos.

Es fácil de dividir y de ajustar en caso de que su longitud exceda la zona que queremos cubrir, ya que podemos recortarla para ajustarla a longitud que necesitamos.

Integración total con el Stream Deck, lo que nos permite personalizar la iluminación y sincronizar colores y acciones.

Conectividad Wi-Fi 5 doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) con WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES.

Consumo: hasta 30 vatios, dependiendo de la intensidad de la iluminación que tengamos configurada.

Compatible con Windows 10 de 64 bits, Windows 11 de 64 bits, macOS 10.14 o superior, Android y iOS.

Medidas: dos metros de largo, 1,2 centímetros de ancho y 3 milímetros de grosor.

Precio: 59,99 euros.

Configuración, instalación y experiencia de uso

En la caja tenemos todo lo que necesitamos para utilizar Elgato Light Strip Pro en tan solo unos minutos. Como podéis ver en la imagen adjunta la caja incluye la tira LED RGB perfectamente enrollada, el enchufe con diferentes cabezales para poder utilizarlo en cualquier país del mundo, la controladora y también el adaptador para extender la longitud de la tira utilizando otra unidad adicional.

El primer paso sería desenrollar la tira LED y pensar dónde queremos utilizarla. Os recomiendo que antes de nada tengáis esto muy claro y que afinéis bien la colocación, sobre todo si tenéis pensado utilizar una superficie no metálica, ya que esto os obligará a pegar la tira. Una vez que tengáis esto claro, debéis aseguraros de que tenéis un enchufe libre para conectar la tira LED, y que este está lo suficientemente cerca.

Con todo esto claro, empezamos el proceso de instalación y de configuración. Colocamos la tira en el lugar donde queramos utilizarla, la conectamos a la controladora y en esta introducimos también el cable del enchufe. En el enchufe debemos montar también el cabezal compatible con la zona en la que nos encontremos. En mi caso, utilicé el de doble cabezal, que es el de España.

Antes de conectar el enchufe os recomiendo que tengáis lista la aplicación dedicada de Elgato para poder controlar la tira LED. En este caso necesitamos el «Control Center», que podemos descargar en unos instantes de manera gratuita desde la web oficial de Elgato. También está disponible en la Google Play Store y en la App Store. En mi caso utilicé la versión para iOS con un iPhone 14 Pro.

Cuando conectemos el enchufe a la toma de corriente veremos que la tira Elgato Light Strip Pro se encenderá automáticamente con un color plano en todo azul claro. Ahora es el momento de realizar el proceso de detección de la tira LED y de incorporarla en nuestra red Wi-Fi. He realizado la configuración en iOS, y no me ha llevado más de unos segundos. Solo tenemos que:

Entrar en «Configuración > Wi-Fi».

Seleccionamos «Configurar nuevo dispositivo > Elgato Light Strip Pro».

El proceso se realizará de forma automática en unos segundos.

Volvemos a la aplicación Control Center y listo, nos aparecerá identificada y podremos empezar a personalizarla.

Si queremos configurarla en Windows 10 o Windows 11 el proceso es incluso más sencillo, porque basta con entrar al «Control Center», hacer clic en añadir nuevo dispositivo y seguir el proceso autoguiado. En macOS también es muy fácil, solo tenemos que hacer clic en el icono de redes Wi-Fi y elegir la opción de «Nuevo Accesorio».

Una vez configurada tenemos a nuestro alcance una gran variedad de efectos especiales que podremos regular y aplicar con un simple toque. También podemos regular el brillo y cambiar el color si decidimos utilizar un efecto de luz estática. Dependiendo del efecto que apliquemos podremos modificar ciertos patrones, como la velocidad de movimiento de las luces, por ejemplo.

Algunos efectos son realmente espectaculares y quedan de maravilla. La calidad de la iluminación ha cumplido con mis expectativas porque, como podéis ver en las imágenes y en los vídeos adjuntos, es excelente. A través de la aplicación podemos apagar y encender la tira Elgato Light Strip Pro en cualquier momento, y también tenemos la opción de configurar cómo queremos que se comporte cuando se encienda.

Notas finales

La verdad es que, en muchos aspectos, he tenido un «Déjà vu» con la tira Elgato Light Strip Pro, y es que tanto por calidad de acabados como por diseño, instalación y configuración me ha recordado mucho a mi experiencia con la tira Elgato Light Strip. Ambas son muy fáciles de instalar y de configurar, tienen una excelente calidad de construcción y se integran en una plataforma de software cuidada, sencilla e intuitiva.

Sin embargo, la Elgato Light Strip Pro está en un escalón superior. La base de la tira LED está imantada, algo que es un gran acierto porque facilita su colocación en superficies metálicas y nos permite reutilizarla y cambiarla de lugar de una manera mucho más sencilla, sin tener que recurrir al pegamento de la parte posterior.

La intensidad de la iluminación y la representación de los colores es simplemente perfecta. Incluso cuando aplicamos los efectos más complejos y vistosos estos se mueven a la perfección y en ningún momento he registrado errores o parpadeos. Excelente trabajo en este sentido por parte de Elgato, y muy buen trabajo también con la interfaz del «Control Center», que es simple, intuitivo y funcional.

La tira LED Elgato Light Strip Pro es uno de los mejores productos de su clase, tanto por calidad de construcción y de iluminación como por su soporte a nivel de software y sus posibilidades de personalización. Es cierto que su precio es alto y que la controladora es un poco grande, pero es comprensible teniendo en cuenta lo que ofrece y la fluidez con la que maneja todos los efectos. Muy recomendable para dar un toque de color, y de distinción, a tu habitación, a tu salón o a tu rincón gaming.