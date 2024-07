Dacia Jogger, alternativas

Yo solamente he bebido té una vez, en un hospital… Hendley (La Gran Evasión, 1963)

Ya estamos cerca, detrás de esa colina. Mira qué espectáculo, la luna está bien alta esta noche y las carrocerías brillan como si tuvieran luz propia. Hace décadas que está abandonado, un cementerio de chatarra, un centro de tratamiento de vehículos dicen ahora, pero en realidad es eso, un cementerio. Nadie lo vigila, así que bajaremos por este lado de la colina que hay un agujero en la valla. Antes traía comida para los perros, pero ahora ya no hace falta así que no hagas caso del cartel. Ni hay perros ni antes eran peligrosos. Por aquí, hay que pasar agachados, esta es la zona donde están las camionetas. Esa que ves tan oxidada era del abuelo de Thomas, el de la tienda de maderas. Ahora está cerrada pero el viejo Ford que usaba para traer las tablas del aserradero yace ahí, junto a otros viejos Ford. Julius el chatarrero los acumulaba juntos para tenerlos más a mano y así vender las piezas más fácilmente. Eso era al principio, luego se volvió demasiado vago, demasiado viejo o demasiado borracho y los últimos años abandonaba los coches sin ton ni son. Mira, ahí hay una montaña de motocicletas viejas. Las que están más abajo es posible que tengan más de cincuenta años. Ahí en ese montón ennegrecido se originó el incendio del 56. Al viejo Julius se le quemó media cara intentando salvar a su chatarra. Pero lo cierto es que habría ardido medio condado si el fuego hubiese llegado a propagarse. Mira, ahí hay un Cadillac, aún se pueden ver trozos de pintura roja. Ese era el coche de Randall, el terrateniente, traficaba con alcohol y azucar en sus tiempos, con ese dinero consiguió sus tierras pero más tarde sus hijos se deshicieron de ellas por un puñado de dólares. Dicen que cuando llegó el coche aún tenía un cadáver en el maletero, pero el viejo Julius nunca lo confirmó ni lo negó. Claro que he abierto el maletero para comprobarlo. Solamente hay una vieja rueda de repuesto y un gato totalmente oxidado…

Mira, la grúa del viejo Tony. Él y Julius eran amigos, Tony le traía la chatarra hasta aquí y le ayudaba a colocarla. Como suele pasar pelearon por una mujer que en realidad no estuvo nunca interesada por ninguno de los dos. Sally la pelirroja, la podías encontrar limpiando mesas y sirviendo tras la barra del viejo bar de carretera. Pero hace ya tiempo que se cansó de motoristas y camioneros y se marchó a Chicago con sus nietos. Sally flirteó durante años con Julius y Tony. Yo creo que le divertía verles pelearse por ella pero nunca pensó que fuese en serio y se disgustó mucho cuando se dejaron de hablar. Así hasta que Tony se despeñó intentando sacar un camión del fondo de un barranco. Por eso la grúa está tan abollada, llegó a rebotar doce veces contra las rocas pero cuentan que Tony no quiso soltarla mientras caían juntos al fondo del barranco. Aún hay algunos deportivos: ese viejo Camaro que compró Atticus, el dueño de la gasolinera, y que luego se arruinó comprando piezas y reparándolo. Enfermaron su hijo y su mujer, Laura. Nadie quiso comprar el Camaro, decían que estaba maldito. Hasta el propio Atticus estaba convencido. Este descapotable italiano era de un turista que llegó un día soleado de julio, se estampó yendo demasiado rápido por la carretera del cañón. No recuerdo cómo se llamaba pero su chica o su mujer vuelve todos los años a dejar flores en el cementerio. Este año no la he visto, una mujer pálida, cada vez más delgada que habla con un acento extraño. Ya estamos llegando. Aquí un par de autobuses de la escuela que cerraron hace diez años. No hay suficientes niños, decían, pero la realidad es que no había suficiente dinero. Hasta intentaron vender los autobuses a un tipo que saltaba vehículos con su moto… Ya estamos, ya hemos llegado hijo. Este era tu coche.

Cuando Dacia pasó a formar parte del grupo Renault para ofrecer vehículos basados en los modelos del fabricante francés pero a un coste inferior, la practicidad fue uno de los objetivos. Esta filosofía ha sido la que más adelante han seguido otras marcas que han adoptado un enfoque similar para sus modelos, poniendo en primer plano la realización de un vehículo que resolviera los retos de movilidad, habitabilidad y espacio de carga sacrificando otros elementos como acabados y materiales para acabar logrando en ocasiones unos notables éxitos en ventas dentro de categorías clave.

Modelo analizado Dacia Jogger Arkana Motor y acabado Hybrid 140 Expression 7 plazas Potencia 140 CV Velocidad máxima 167 Kmh Aceleración o-100 10 s Largo/ancho/alto 4547/1784/1632 mm Potencia máxima RPM 140 CV (91 CV gasolina, 49 CV eléctrico 1, 20 CV eléctrico 2) Par máximo Nm/RPM 205 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.dacia.es/ Precio 25.950 euros

En el caso de Dacia, y en el de otros fabricantes parecidos, el trabajo de los diseñadores e ingenieros han hecho que se note cada vez menos esa austeridad utilizando soluciones de diseño originales y materiales más modernos y con costes contenidos y cuidando los acabados donde importa para hacer coches cada vez más vistosos y con una calidad percibida más alta. En el caso del modelo que nos ocupa Dacia ha basado su Jogger en una probada mecánica híbrida de Renault para ofrecer un coche práctico que dispone de hasta siete plazas. Hablamos del modelo Jogger Extreme Hybrid que hemos podido probar.

Como hemos comentado el diseño de los modelos de Dacia ha cambiado, es como si los diseñadores de este tipo de marcas se hayan sacudido los complejos de la etiqueta Low Cost. En el caso del Jogger y sobre todo con respecto a la generación anterior el diseño es moderno y las líneas huyen de la imagen espartana del pasado para ofrecer un conjunto que no transmite un exceso de sobriedad. El frontal por ejemplo luce una parrilla de diseño moderno con elementos en color blanco en la parte superior con el logotipo rediseñado en el centro. Debajo de la zona superior el resto de la parrilla luce elementos en color negro de forma exagonal.

Diseño modernizado

Los grupos ópticos se colocan en los laterales y también tienen un diseño moderno y alargado dividido en tres elementos por una moldura en forma de doble flecha. En la parte inferior una segunda parrilla de diseño deportivo también está compuesta por elementos exagonales negros en forma de panal de abeja. En los laterales se han colocado dos elementos con molduras negras que acogen las luces antiniebla con forma redondeada. Dentro de estas molduras se han incorporado detalles en color bronce que se colocan por encima de los faros mencionados, detalles que desmarcan de la imagen de marca low cost.

El perfil de este Jogger es más convencional y sencillo, se ha primado la búsqueda del espacio en esos 4,55 metros de longitud, así si la parte anterior del coche tiene un perfil más aerodinámico e inspirado a un turismo convencional, el resto del coche tiene líneas más rectas. Aún así en el lateral también se han incorporado detalles de diseño como las molduras en color negro en la parte inferior de las puertas y bajo los intermitentes laterales con un diseño de ondas muy original. También encontramos una moldura negra que recorre toda la parte inferior del coche incluidos los pasos de rueda y las barras portaequipajes, lo que les da una imagen inspirada en los todoterreno.

En la parte posterior la caida más recta de la carrocería permite la colocación de un gran portón para el maletero tipo furgoneta, mucho más práctico que otras soluciones más de diseño ya que el acceso a la zona de carga es más cómodo. En los laterales los grandes grupos ópticos son otra concesión a un diseño algo más cuidado, así como la presencia del nombre de la marca en letras grandes en el centro del portón debajo del protector de la matrícula realizado en plástico de color negro. Un paragolpes sencillo terminado en negro remata la parte inferior de la zaga del Jogger.

Interior austero

En el interior del Jogger es donde los ingenieros han jugado más a reducir costes sin que se vea afectada la funcionalidad y manteniendo una imagen moderna pero huyendo de lo sofisticado. En general hay plásticos duros y rugosos pero la disposición de ellos obedece en la mayoría de los casos a un criterio práctico y estético bastante acertado. Se ha colocado una franja tapizada en el salpicadero y detalles de color bronce, el mismo que el que encontramos en algunos detalles del exterior, en zonas como las rejillas de ventilación, el pomo del cambio o el revestimiento de las puertas.

Los asientos lucen una tapicería con un material textil sin más pretensiones, aunque la tela tiene un tacto agradable y son bastante cómodos con una sujección lateral suficiente y buen espacio tanto para las piernas como para la cabeza. Las regulaciones del asiento del conductor son suficientes para lograr una buena postura al volante aunque el asiento del acompañante no tiene estas regulaciones. Una vez ajustado la postura de conducción es la de un turismo, bastante baja, no demasiado erguida y con una buena visibilidad gracias a la amplia zona acristalada en la parte anterior.

La consola central está realizada en material plástico duro y rugoso y el reposabrazos está montado sobre el asiento del conductor, por lo que no es lo suficientemente amplio ni largo para que el brazo derecho descanse con comodidad. Como contrapartida encontramos dos posavasos de tamaño muy generoso. La zona de la palanca de cambio está más adelantada y elevada para que sea más cómodo cambiar de marcha, un poco al estido de una furgoneta. En esta parte anterior la consola se ensancha para conectar con el salpicadero, lo cual resta espacio para la pierna derecha del conductor si este tiene cierta estatura.

Sencillez

En lo que respecta al sistema de información y entretenimiento este es muy sencillo, reduciendo al mínimo los menús (seis opciones en el menú principal) que se muestran en una pantalla de ocho pulgadas. Sin embargo el sistema dispone de navegación y compatibilidad con los sistemas de conexión a Smartphones Android Auto y Apple Car Play, lo que puede convertir esta sencillez del sistema en algo anecdótico si utilizamos principalmente el teléfono. La pantalla tiene una resolución muy justa pero tiene una visibilidad razonable bajo luz directa por lo que es perfectamente utilizable.

En cuanto a los indicadores Dacia ha insertado una pequeña pantalla en el centro de la zona de los mismos completando en los laterales con el indicador de la carga de la batería y el de la carga de combustible. Dispone de información suficiente y da los datos habituales del funcionamiento de un sistema híbrido con la indicación de si este está en modo eléctrico o está utilizando el motor de combustión, si se está recargando o vaciando la batería etc. El volante tiene un acolchado correcto y es bastante cómodo en maniobras y conducción con buen acceso a los botones de función.

La parte posterior del Jogger es bastante amplia y dispone de asientos con la misma anchura aunque no son independientes y se abaten con el sistema de un tercio, dos tercios. Hay suficiente espacio para las piernas y con el techo pero las tres plazas no son demasiado amplias aunque suficientes para niños. Al abatir los asientos se accede a la tercera fila en la que encontramos dos asientos que tienen un tamaño sorprendentemente bueno, suficiente para acomodar adultos. Además la postura no es tan forzada como en otros modelos de siete plazas y las rodillas no van demasiado elevadas. Además dispone se apertura de las ventanillas (aunque no total sino en ángulo) e incluso reposabrazos y posavasos en los laterales.

Buen maletero

El maletero es muy amplio cuando solamente se usan las dos primeras filas de asientos y alcanza los 506 litros de capacidad. Cuando están disponibles las siete plazas la capacidad desciente hasta los 160 litros, suficientes para un par de maletas pero con el inconveniente que no podemos colocar la cortinilla de protección. También es posible extraer o abatir los asientos de la tercera fila, incluso dejando solamente uno de ellos para disponer de seis plazas y algo más de maletero. En éste encontramos una toma de 12V, argollas y banda elástica para colocar la carga. Con los asientos plegados la superficie de carga es irregular pero el amplio portón permite introducir bultos cómodamente.

En lo que respecta a la prueba de conducción como hemos indicado la base mecánica es de Renault y dispone de un motor de gasolina de 91 caballos y 1.600 centímetros cúbicos combinado con un motor eléctrico de 49 para lograr un sistema híbrido de propulsión que rinde 140 caballos. Hay un segundo motor eléctrico de 20 caballos que no se utiliza para propulsar el coche pero que sirve para asistir a la hora de arrancar el motor de explosión o en momentos puntuales como generador de electricidad. Dispone de una caja de cambios con posición B´que aumenta la regeneración de energía de la retención del motor.

El funcionamiento en territorio urbano de este Jogger Híbrido es bastante suave, no en vano el motor eléctrico siempre entra en funcionamiento al arrancar y mantiene su funcionamiento siempre que no tengamos que acelerar a fondo y haya carga en la batería. Cuando entra en funcionamiento el motor de explosión lo hace de forma bastante progresiva y suave pero el nivel de ruido aumenta bastante, en parte porque la insonorización no es demasiado eficaz. Es posible seleccionar la opción de conducción ECO para que el consumo sea mínimo, pero no tiene opción seleccionar el funcionamiento en modo eléctrico como en modelos de Renault.

Ruido del motor

En carretera la potencia disponible es suficiente para aceleraciones decididas, aunque muy lejos de ofrecer sensaciones deportivas podemos superar los retos habituales de subir cuestas pronunciadas o adelantar en carretera con seguridad. El único inconveniente es que al pisar con decisión el acelerador el motor se revoluciona bastante por lo que la mecánica se vuelve ruidosa, más incluso que otros modelos con mecánicas híbridas con cambio de variador de fase que hemos probado anteriormente. En ocasiones esta tendencia a revolucionarse se produce incluso sin que hayamos acelerado demasiado.

En lo que respecta a las sensaciones en carretera nos ha parecido que el Jogger es bastante confortable en autopista, con un tarado correcto de suspensiones y a pesar del ocasional ruido del motor. En carretera es bastante ágil para un coche de su tamaño y a pesar de ser algo lento de reacciones afronta las trayectorias curvas con suficiente precisión y con la sensación de control necesaria para rectificar cuando se requiere. Le falta algo de mordiente en el motor para recuperar en la salida de las curvas una velocidad más elevada, pero por lo demás responde sin problemas y con el comportamiento que se espera de un coche familiar.

Nos hemos llevado una agradable sorpresa con los consumos, tanto en ciudad (donde la mecánica híbrida destaca sobre otras con motores de combustión) pero también en carretera y autopista. Es verdad que para un coche de su tamaño el peso es bastante reducido: 1.460 kg con siete plazas cuando hay rivales que superan los 1.600 kg en modelos con solamente cinco plazas. En ciudad podemos mantener medias de consumo de 6 litros, sobre todo cuando le pillamos el tranquillo del modo ECO y la posición B de la palanca de cambios. En carretera incluso podemos mantenernos en el área de los 5 litros a los 100 en autopista.

Conclusiones

Se podría decir que el Jogger de Dacia es un familiar como los de antes, con pocas concesiones a lo refinado pero con soluciones prácticas espacio totalmente aprovechado. Además ofrece siete plazas en una carrocería de turismo, una opción que suele ser exclusiva de los SUV y de modelos inspirados en carrocerías tipo furgoneta. Pero en este caso este planteamiento práctico y podríamos decir tradicional viene acompañado de unos retoques estéticos muy conseguidos que le otorgan modernidad y una mecánica híbrida actual que añaden practicidad con unos consumos contenidos y la etiqueta ECO de la DGT.

Sorpesa agradable también la comodidad y accesibilidad de las plazas posteriores considerando el tipo de carrocería de este modelo. Algunos detalles de como la presencia de conexiones USB iluminadas y los reposabrazos para la tercera fila de asientos son realmente reseñables. Algunos acabados son demasiado espartanos, como en el maletero, y tiene cierto problema con el ruido del sistema de propulsión que se revoluciona demasiado en ocasiones, pero en conjunto podemos decir que se trata de una opción muy interesante para el que necesite siete plazas y un coche versátil y ahorrador.