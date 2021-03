Elgato Light Strip, análisis: da color a tu mundo

La iluminación LED RGB está de moda, no en vano se ha convertido en una de las tecnologías más demandadas del sector, y Elgato Light Strip es la respuesta que ha dado la filial de Corsair a esa realidad. Se trata de un kit de iluminación que incluye todo lo necesario para crear un sistema de luces LED RGB totalmente personalizable, sin esfuerzo, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones.

¿Por qué se ha hecho tan popular la iluminación LED RGB? Creo que es una pregunta interesante que debemos tener en cuenta antes de lanzarnos a analizar el Elgato Light Strip, y la verdad es que la respuesta es sencilla, aunque no se limita a un único motivo. La iluminación LED RGB tiene un marcado componente estético, ofrece muchas opciones de personalización, nos permite crear ambientes únicos e inmersivos y resulta, además, bastante asequible. Esas son, en conjunto, las claves que explican su elevada popularidad.

Como anticipamos, Elgato Light Strip es una tira de luces LED RGB que incluye todo lo necesario para crear un entorno de iluminación de alta calidad, sin tener que llevar a cabo ningún tipo de obra ni de adaptación del entorno, y cuenta, además, con una controladora que se integra a la perfección tanto con la aplicación móvil «Control Center» como con el Stream Deck.

Detrás de su aparente sencillez se esconde un mundo de posibilidades, como veremos en este artículo. Antes de empezar, queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de Elgato Light Strip. Ahora sí, empezamos, ¡poneos cómodos!

Elgato Light Strip: primer vistazo

En la caja encontramos un pack con todo lo necesario para instalar y configurar esta tira de luces LED RGB, y la verdad es que el enfoque que ha seguido Elgato es bastante acertado. La tira tiene una excelente calidad de construcción, la iluminación queda debidamente protegida y el proceso de instalación es, como veremos más adelante, muy sencillo.

El grosor de la tira es de 12 mm (1,2 centímetros), lo que significa que podremos colocarla sin problemas en casi cualquier rincón de nuestro hogar. Con todo, es un detalle importante que debemos tener en cuenta antes de entrar a montar la tira de iluminación, ya que es recomendable situarla en una superficie que sea algo más gruesa para poder trabajar con comodidad. En este caso en concreto, lo ideal serían, como mínimo, 20 mm (2 centímetros), ya que tendremos margen para conseguir un mejor resultado a la primera, incluso aunque nos desviemos un poco, algo que puede ocurrir fácilmente si la posición de montaje no es muy cómoda.

Además de la tira de luces LED RGB, en la caja encontraremos la controladora, el adaptador de alimentación y un kit de adhesivos que nos permitirá pegarlo a cualquier superficie, en caso de que sea necesario. Esto es especialmente útil cuando no tenemos espacio donde ubicar la controladora de forma normal, y debemos pegarla en un lateral o en una zona elevada, por ejemplo. Si necesitamos ajustar la longitud, podemos cortar la tira con unas tijeras por las zonas designadas.

La intensidad, y la calidad, de la iluminación que ofrece la tira LED RGB de Elgato Light Strip es excelente, y podemos controlara tanto a través de la aplicación móvil, disponible para iOS y Android de forma gratuita, como mediante la aplicación dedicada para Windows y Mac. La interfaz es sencilla e intuitiva, y nos permite elegir entre una gran variedad de colores, ajustar el nivel de brillo y la temperatura del color. Como cabía esperar, también se integra a la perfección con el Stream Deck.

Antes de entrar a ver el proceso de montaje e instalación, y de contaros nuestra experiencia de uso, vamos a ver las especificaciones clave de este producto.

Elgato Light Strip: especificaciones

Tira LED RGB capaz de reproducir hasta 16 millones de colores y blanco cálido a frío.

Dos metros de largo, 1,2 centímetros de ancho y 3 milímetros de grosor.

2.000 lúmenes de brillo totalmente regulable.

Fácil de controlar y de configurar, gracias a las aplicaciones dedicadas, y gratuitas, para Android, iOS, Windows y Mac.

3.500 – 6.500 K: podemos ajustar el color blanco desde el amanecer hasta el azul brumoso.

LEDs de alta calidad que ofrecen una iluminación intensa y brillante, de forma constante y sin molestos parpadeos.

Fácil de colocar, gracias a su adhesivo Tesa y a su división en zonas que podemos recortar para ajustar la longitud que necesitamos.

Integración total con el Stream Deck, lo que nos permite personalizar la iluminación y sincronizar colores y acciones.

Posibilidad de utilizar varios kits de tiras Elgato Light Strip de forma simultánea.

Conectividad Wi-Fi 4 con WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES.

Consumo: hasta 30 vatios, dependiendo de la intensidad de la iluminación que tengamos configurada.

Compatible con Windows 10 de 64 bits, macOS 10.14, Android 6.0, iOS 12.1 o superiores, y con Stream Deck.

Precio: 59,99 euros.

Elgato Light Strip: nuestra experiencia

Lo primero que queda patente nada más sacar de la caja la tira de iluminación LED RGB de Elgato Light Strip es su alta calidad de construcción, y lo mismo aplica a la iluminación que ofrece, puesto que raya a un nivel sobresaliente. Desde luego, no tiene nada que ver con las clásicas tiras de bajo coste que se encuentran por Internet.

El proceso de instalación es muy sencillo, solo tenemos que elegir la superficie donde queremos montar el kit Elgato Light Strip, limpiamos con un paño húmedo para retirar cualquier resto de polvo o suciedad, secamos y ya estamos listos para empezar a pegar la tira de iluminación. En mi caso, opté por el mueble del salón, donde va colocada la televisión, ya que es donde mejor resultado iba a obtener. Tengo la regleta con los enchufes en el lado izquierdo, así que empecé a pegar con el colector de alimentación, que va enchufado a la controladora, desde ese lado.

No me resultó nada complicado, la verdad, aunque en este caso la posición me resultaba un poco incómoda, y para evitar que se me moviera demasiado la tira de iluminación, conté con la inestimable ayuda de mi pareja, que sujetó en todo momento desde el otro extremo. Os recomiendo que empecéis pegando una pequeña parte, el primer extremo del lado por el que vayáis a iniciar la instalación, que hagáis un poco de presión, y que mantengáis ese enfoque durante el resto del proceso, es decir, que vayáis pegando poco a poco. Mucho cuidado con no torceros.

Una vez que lo tengáis pegado, dadle una pasada con la mano para hacer presión por toda la tira y aseguraros de que ha quedado debidamente pegada al mueble. Hecho esto, conectamos el cable de alimentación a la controladora, y el adaptador de corriente a esta. La enchufamos y listo, se debería haber encendido automáticamente.

Ahora pasamos al proceso de configuración por software. El primer paso es descargar la herramienta Control Center de Elgato en los dispositivos o equipos donde queramos utilizarla. En mi caso ya la tenía instalada y configurada tanto en mi PC como en Windows 10, así que el proceso de vinculación de Elgato Light Strip se completó en unos segundos.

Si es la primera vez que instalas Elgato Control Center, tendrás que seleccionar la red Wi-Fi que quieres utilizar y vincular manualmente Elgato Light Strip. No es complicado, ya que el proceso de emparejamiento se lleva a cabo de forma automática por la aplicación. En el iPhone, tendrás que dar acceso a Elgato Light Strip a la red Wi-Fi que quieras utilizar. Para ello, solo tienes que entrar en «Configuración > Wi-Fi». En Android, el proceso se lleva a cabo a través de la aplicación Elgato Control Center, y en Mac, el proceso de vinculación es similar, solo tenemos que entrar en los ajustes de Wi-Fi y dar acceso a Elgato Light Strip.

Una vez que hayamos terminado, estaremos listos para empezar a disfrutar de nuestro Elgato Light Strip. Como podéis ver en las imágenes adjuntas, las opciones de personalización son muy variadas. Podemos encender y apagar la iluminación, desde el smartphone y desde nuestro PC o Mac, y también podemos añadir una nueva tira de LED RGB, cambiar el color y brillo, alternar entre los ajustes de color y el tono de blanco y acceder a otros ajustes importantes, como identificar nuevos dispositivos y actualizar el firmware.

En cuanto al resultado conseguido, creo que las imágenes adjuntas hablan por sí mismas. La calidad de iluminación que ofrece Elgato Light Strip es soberbia, la integración a nivel de software es sobresaliente, y la experiencia de uso resulta muy cómoda, ya que, en mi caso, puedo controlarla cómodamente a través del smartphone, y cambiar el color, la intensidad y la temperatura en función del tipo de ambiente que quiero crear.

Notas finales

El kit Elgato Light Strip es una opción muy interesante para dar forma a un sistema de iluminación ambiental de alta calidad, fácil de instalar, configurar y utilizar. El proceso de montaje no tiene complicación, solo debemos tener cuidado de instalarlo en una superficie limpia y con el grosor adecuado para poder encajarla sin problema (recomendable que tengamos margen por si nos torcemos un poquito).

Lo único que puede resultar un poco molesto es encontrar sitio, en ciertos montajes, para colocar la controladora. Con todo, gracias a los adhesivos incluidos lo tenemos un poco más fácil, ya que nos permiten pegar la controladora y colocarla en posiciones que, de otra forma, serían totalmente imposibles (en vertical, por ejemplo).

El proceso de vinculación a nivel de software es muy sencillo, se completa a la primera y sin ningún tipo de problema, y la experiencia de uso ha sido perfecta en todo momento. La calidad de la iluminación LED que ofrece Elgato Light Strip es fantástica, como hemos podido ver, y las opciones de personalización que integra se traducen en una gran versatilidad, y en todo un mundo de posibilidades.

Si quieres darle un toque de color a tu hogar, a tu zona de ocio o a tu espacio de trabajo, disfrutar de una calidad de primer nivel y de una fiabilidad total sin tener que entrar en complicados montajes e instalaciones no lo dudes, Elgato Light Strip es una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente, tanto por calidad en general como por soporte a nivel de software.