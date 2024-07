Seis unidades SSD que no debes comprar y alternativas que sí son una buena compra

El mercado de las unidades SSD está hoy más concurrido que nunca. Podemos encontrar una gran variedad de modelos de fabricantes distintos con especificaciones y precios muy diferentes, y en medio de todo ese caos se encuentra el usuario. Para una persona con un buen nivel de conocimientos comprar el SSD adecuado a sus necesidades y a su presupuesto no es complicado, pero para aquellos que tienen un nivel más básico puede ser una auténtica odisea.

Soy consciente de este problema, y por ello he decidido dar forma a una nueva guía que parte de uno de los planteamientos más populares y que más gusta en MuyComputer, el de productos que no debes comprar y alternativas que sí. En este caso he elegido seis unidades SSD que no deberíamos comprar por nada del mundo, y que en general tienen características que podemos extrapolar a otras unidades similares, lo que nos ayudará a identificar fácilmente otras malas opciones.

Si tienes dudas sobre las unidades SSD te recomiendo que antes de seguir leyendo este artículo eches un vistazo a esta guía. En ella encontrarás toda la información que necesitas a nivel de formatos, tipo de memorias, interfaces y rendimiento. En caso de que tras leerla, o tras terminar esta nueva guía de compras, te quede alguna pregunta puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.

Criterios utilizados para elegir esas unidades SSD que no debemos comprar

He partido de la base general que sirve siempre como pilar central a este tipo de guías, el valor precio-prestaciones, que en este caso aplica no solo al coste por gigabyte, sino que también he tenido en cuenta otros aspectos muy importantes cuanto hablamos de unidades SSD:

Rendimiento bruto.

Formato e interfaz.

Tipo de memoria utilizada.

Vida útil de la unidad y garantía.

No todos los modelos elegidos como opciones a evitar puntúan negativamente en esos cinco puntos, incluyendo el coste por gigabyte, pero sí en muchos de ellos, y al final siempre quedan por detrás de otras opciones que ofrecen un valor mucho más sólido e interesante, y que son las que os listaré como alternativas a elegir.

Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla. Sin más poneos cómodos, que empezamos.

Seis unidades SSD que no debes comprar

1.- Emtec Power Plus X250 de 256 GB

Una de las peores unidades SSD que podemos comprar por en valor precio-prestaciones. Utiliza el estándar SATA III, lo que significa que su rendimiento es mucho más bajo que el de cualquier unidad SSD PCIe NVMe, y encima tiene una capacidad de almacenamiento de 256 GB, lo que significa que la acabarás llenando antes de que te des cuenta.

Especificaciones

256 GB de capacidad.

SSD en formato M.2.

Interfaz SATA III.

Memoria TLC apilada en 3D.

520 MB/s y 500 MB/s de velocidad máxima en lectura y escritura secuencial.

Precio: 41,81 euros.

Por qué no debes comprarla

Porque ofrece un valor muy pobre tanto por su bajo rendimiento como por su limitada capacidad de almacenamiento, y porque podemos encontrar alternativas mucho más interesantes en el mercado casi por el mismo precio.

También debéis tener en cuenta que hoy en día una unidad SSD de 256 GB tendrá unas posibilidades de uso muy limitadas, y es que solo con instalar Windows 11 y algunas aplicaciones básicas ya habremos consumido más de la mitad de su capacidad.

Por otro lado, las velocidades de trabajo que alcanza una unidad SSD SATA III no son suficiente para cumplir con los requisitos recomendados de los juegos actuales, y pueden marcar una diferencia clara trabajando con diferentes aplicaciones profesionales.

Alternativas que sí son una buena opción

Si necesitas una unidad M.2 SATA III porque tu placa base está limitada a ese estándar tienes el Intenso Top Performance de 256 GB por 22,07 euros. Esta unidad te ofrece la misma capacidad por casi a mitad de precio. En caso de que puedas montar una unidad PCIe NVMe el Patriot P300 es una opción interesante, ya que tiene 256 GB de capacidad y alcanza velocidades de 1.700 MB/s y 1.100 MB/s en lectura y escritura aleatoria. Cuesta 24,99 euros.

2.- Kingston NV2 de 500 GB

Es un SSD que parece muy rápido y económico, pero en la práctica la cosa cambia, y mucho, porque esta unidad utiliza memoria NAND Flash QLC, cuyo rendimiento y vida útil es inferior al de la memoria TLC. Existe una versión con memoria TLC, pero comprarla es una lotería. Es una unidad tan poco recomendable que de hecho en Amazon tiene la calificación de «producto devuelto con frecuencia».

Especificaciones

500 GB de capacidad.

SSD en formato M.2.

Interfaz PCIe Gen4 x4.

Memoria QLC apilada en 3D. Existe una versión con memoria TLC.

3.500 MB/s y 2.100 MB/s de velocidad máxima en lectura y escritura secuencial.

Precio: 42,99 euros.

Por qué no debes comprarla

Porque si te toca la versión con memoria QLC, que es lo más probable, tendrás una unidad de almacenamiento con una capacidad bastante ajustada, una vida útil inferior a la que tendría una unidad con memoria TLC, y encima su rendimiento se verá más afectado por la ocupación gradual de espacio en la unidad.

Las unidades SSD con memoria QLC solo tienen sentido cuando se van a utilizar como secundarias, cuando no van a estar sujetas a ciclos de escritura frecuentes y cuando supongan un ahorro económico importante que justifique todos los sacrificios que representan.

Este no es el caso, porque el precio de la Kingston NV2 de 500 GB no es nada económico, se pisa con otros modelos más equilibrados que utilizan memoria NAND Flash TLC y ofrece un valor muy inferior incluso comparado con modelos un poco más caros.

Alternativas que sí son una buena opción

Si quieres mantenerte en el mismo rango de precios el Lexar NM620 es una de las mejores alternativas, ya que utiliza memoria TLC, y ofrece una capacidad de 512 GB y tiene velocidades de lectura y escritura secuencial de 3.500 MB/s y 2.400 MB/s. Podemos comprarlo desde 48,92 euros.

Si no te importa pagar un poco más lo ideal sería que te hicieras con el Kioxia EXCERIA PLUS G3, que sube la capacidad a 1 TB y las velocidades máximas a 5.000 MB/s y 3.900 MB/s. Se puede comprar en oferta por solo 59,95 euros, así que es de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo, y es una inversión mucho más inteligente por solo 17 euros más.

3.- WD Blue SA510 de 1 TB

Este SSD tiene dos problemas, el primero es su rendimiento y el segundo es el precio. Se trata de una unidad que utiliza la interfaz SATA III, así que su velocidad máxima en lectura secuencial es de solo 555 MB/s, y su precio es de 78,21 euros, una cifra muy alta si tenemos en cuenta lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

Especificaciones

1 TB de capacidad.

SSD en formato de 2,5″.

Interfaz SATA III.

Memoria TLC apilada en 3D.

560 MB/s y 520 MB/s de velocidad máxima en lectura y escritura secuencial.

Precio: 78,21 euros.

Por qué no debes comprarla

Porque su valor precio-prestaciones no es bueno, y porque hay opciones mejores en el mercado con un precio mucho más bajo tanto limitadas a SATA III como compatibles con PCIe NVMe. Debemos tener en cuenta que al tratarse de una unidad SATA III sus velocidades de lectura y escritura son muy limitadas, y que su rendimiento no tiene nada que ver con el de una unidad PCIe NVMe, incluso si la comparamos con los modelos más lentos.

Incluso si no disponemos de una ranura M.2 para instalar una unidad PCIe NVMe, y por tanto estamos limitados al clásico formato de 2,5 pulgadas, existen alternativas más interesantes y con un valor precio-rendimiento superior en dicho formato, como veremos en la parte final de este apartado cuando empecemos a repasar las alternativas a esta unidad de almacenamiento.

Personalmente no recomiendo comprar una unidad SATA III, ni en formato M.2 ni en formado de 2,5 pulgadas, salvo que esto nos resulte imprescindible por una cuestión de compatibilidad, ya que actualmente el precio de este tipo de unidades es igual o incluso más caro que el de aquellas que utilizan el estándar PCIe y el protocolo NVMe, y la diferencia de rendimiento entre ambas es abismal.

Alternativas que sí son una buena opción

Si tienes que limitarte al formado de 2,5″ y a la interfaz SATA III el Fanxiang S101 es una excelente alternativa, ya que utiliza memoria TLC, tiene caché SLC para mejorar el rendimiento y alcanza una velocidad de 550 MB/s en lectura secuencial y 500 MB/s en escritura secuencial. Se puede comprar por 56,99 en su versión de 1 TB y por 99,99 euros en su versión de 2 TB. Por solo 21,79 euros puedes tener el doble de capacidad.

En caso de que puedas montar una unidad SSD PCIe NVMe la mejor opción es el Kioxia EXCERIA PLUS G3 de 1 TB, que tiene un precio de solo 59,95 euros y alcanza unas velocidades de 5.000 MB/s en lectura secuencial y 3.900 MB/s en escritura secuencial.

4.- Kioxia Exceria G2 de 1 TB

Esta unidad de almacenamiento tiene a su gran rival «en casa», y como principal enemigo a su precio de venta. Es un modelo con una capacidad de almacenamiento aceptable, pero su rendimiento es bajo para tratarse de una unidad de tipo PCIe Gen3 x4, ya que apenas llega a los 2.100 MB/s en lectura secuencial y 1.700 MB/s en escritura secuencial.

Especificaciones

1 TB de capacidad.

SSD en formato M.2.

Interfaz PCIe.

Memoria TLC apilada en 3D.

2.100 MB/s y 1.700 MB/s de velocidad máxima en lectura y escritura secuencial.

Precio: 57,95 euros.

Por qué no debes comprarla

Pues básicamente porque es una de las unidades SSD más lentas de su categoría, y sin embargo tiene un precio bastante elevado, lo que le confiere un valor precio-rendimiento pobre en comparación con otras alternativas que, de hecho, tiene la propia Kioxia en su catálogo.

Pensad que una unidad PCIe Gen3 x4 tiene unas velocidades máximas de lectura y escritura secuencial que normalmente rondan entre los 3.000 y los 3.500 MB/s, y que la Kioxia Exceria G2 de 1 TB queda en solo 2.100 MB/s y 1.700 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Creo que los números hablan por sí solos, pero para completar un poco más la información os recuerdo que incluso Xbox Series X y Series S tienen un SSD con una velocidad de 2.400 MB/s, y que por tanto esta unidad queda por debajo de ese nivel. Mejor busca otra cosa, que como te voy a contar a continuación hay opciones mejores.

Alternativas que sí son una buena opción

Sin duda alguna la mejor es la Kioxia EXCERIA PLUS G3, que tiene también 1 TB de capacidad, utiliza memoria NAND Flash TLC y alcanza unas velocidades de 5.000 MB/s en lectura secuencial y 3.900 MB/s en escritura secuencial. Cuesta 59,95 euros, es decir, rinde más del doble por solo 2 euros más.

5.- Kingston A400 SSD 960 GB

Es un SSD con formado de 2,5 pulgadas que utiliza la interfaz SATA III, así que ya os podréis imaginar por qué lo considero como una mala opción. No obstante, este modelo concreto tiene otro problema importante, y es que su rendimiento es más bajo que el de otros modelos equivalentes en gama y precio.

Especificaciones

960 GB de capacidad.

SSD en formato de 2,5″.

Interfaz SATA III.

Memoria TLC apilada en 3D.

500 MB/s y 320 MB/s de velocidad máxima en lectura y escritura secuencial.

Precio: 59,90 euros.

Por qué no debes comprarla

Porque el estándar SATA III ofrece un rendimiento mucho más bajo que el que podemos encontrar en cualquier unidad SSD PCIe actual, y porque incluso aunque tengas que limitarte a unidad SATA III hay opciones mejores por el mismo precio, tanto por capacidad como por rendimiento.

El Kingston A400 tiene una velocidad de lectura secuencial baja pero aceptable para el estándar y la gama en la que posiciona, pero su velocidad de escritura secuencial es muy baja, ya que alcanza los 320 MB/s, mientras que otras unidades pueden llegar a los 500 MB/s sin ningún tipo de problema.

A pesar de esa limitación su precio está al nivel de otras soluciones con mejor rendimiento, y esto es lo que termina de convertirlo en una opción a evitar, incluso ahora que está rebajado a 59,90 euros.

Alternativas que sí son una buena opción

Si no puedes utilizar otra cosa que una unidad SSD SATA III con formato de 2,5 pulgadas por razones de compatibilidad tranquilo, tienes el Fanxiang S101 de 1 TB por 56,99 euros, que trabaja a 550 MB/s y 500 MB/s en lectura y escritura secuencial. Más capacidad y mejor rendimiento por casi 3 euros menos.

En caso de que puedas permitirte montar una unidad SSD PCIe tenlo claro, la Kioxia EXCERIA PLUS G3 de 1 TB es la mejor opción ahora mismo. Cuesta 59,95 euros.

6.- Team Group Cardea Zero Z340 de 1 TB

Esta unidad de almacenamiento tiene un precio disparatado, tanto que por lo que cuesta podríamos comprar una unidad de almacenamiento con casi cuatro veces más capacidad. Su rendimiento tampoco es nada del otro mundo, así que en valor precio-prestaciones es probablemente la peor de todas las unidades SSD que hemos recogido en esta guía.

Especificaciones

1 TB de capacidad.

SSD en formato M.2.

Interfaz PCIe.

Memoria TLC apilada en 3D.

3.400 MB/s y 3.000 MB/s de velocidad máxima en lectura y escritura secuencial.

Precio: 174,85 euros.

Por qué no debes comprarla

Por su alto precio, sin más. Piensa que una unidad SSD PCIe con 1 TB de capacidad y un buen nivel de rendimiento normalmente rondará entre los 60 y los 70 euros, y que esta unidad tiene un precio de 174,85 euros, es decir, cuesta más del doble de lo que debería, y no destaca en absolutamente nada.

Con esto en mente está bastante claro por qué es un modelo que debemos evitar, al menos a ese precio. Tendría sentido si su precio fuera inferior a los 60 euros, pero no es así. Imagino que estará tan caro por alguna razón, quizá por problemas de stock o porque en su momento fue un modelo de gama alta, pero lo dicho, no tiene sentido ni espacio en el mercado.

Como es un precio muy alto os voy a dar varias alternativas que sí valen la pena, incluyendo tanto modelos más económicos con un nivel de prestaciones superior como otros un poco más caros pero con mayor capacidad y rendimiento.

Alternativas que sí son una buena opción

Por solo 59,95 tenemos la Kioxia EXCERIA PLUS G3 de 1 TB, que le da sopas con honda y es mucho más barata. Por solo 111 euros tenemos el Kioxia EXCERIA PLUS G3 de 2 TB, que es una compra excelente y nos permite doblar la capacidad de almacenamiento. Si podemos gastar 259,99 euros podremos llevarnos el Acer Predator GM7 de 4 TB, que alcanza unas velocidades de 7.400 MB/s y 6.500 MB/s en lectura y escritura secuencial, y utiliza memoria TLC.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.