La mayoría de los usuarios no quiere pagar más por hardware con capacidades de IA

El hardware con capacidades de IA se ha ido abriendo terreno poco a poco en el mundo del PC. Los procesadores Meteor Lake fueron los primeros de Intel en contar con una NPU, una unidad de procesamiento neural especializada en inteligencia artificial, aunque AMD llegó primero con sus APUs que también contaban con soluciones de este tipo.

La apuesta por la IA acelerada a nivel de hardware es una realidad desde hace tiempo, y tenemos muchos ejemplos. En el mercado de consumo general NVIDIA y sus núcleos tensor son sin duda uno de los mejores exponentes, pero si hablamos de NPUs su llegada al PC es algo relativamente reciente y que todavía tiene mucho camino que recorrer y muchas promesas que cumplir.

Como ya os expliqué en su momento la integración de la NPU en los procesadores actuales ha tenido un impacto considerable en el desarrollo de los mismos, ya que este componente hace que su diseño sea más complejo, ocupa un espacio importante a nivel de silicio y también encarece el coste de producción, lo que se traduce en un precio de venta más caro.

Esta realidad ha llevado a TechPowerUp a realizar una encuesta muy interesante, donde ha preguntado a sus lectores si estarían dispuestos a pagar más dinero a cambio de disfrutar de las funciones de IA generativa que permite una NPU actual. La respuesta ha sido abrumadora, así se repartieron los 26.257 votos emitidos:

Un 7,4% (1.937 votos) dijo que sí aceptaría pagar más por esas nuevas funciones.

Un 84% (22.057 votos) dijo que no aceptaría pagar.

Un 8,6% (2.263 votos) dijo que no está seguro.

En general se aprecia un rechazo frontal a las NPUs y a las funciones de IA generativa de esa segunda generación en la que nos encontramos, y la verdad es que puedo llegar a entenderlo porque creo que se han hecho promesas que todavía no se ha cumplido, y porque muchos ven la IA generativa como un simple generador de imágenes que ni siquiera es capaz de trabajar de forma verdaderamente óptima.

Como he dicho, la IA aplicada al PC de consumo tiene todavía mucho camino que recorrer y muchas promesas que cumplir, y los datos de esta encuesta no hacen más que darme la razón. No obstante, incluso en su estado actual esta puede ser muy útil para determinados perfiles profesionales, y ofrece un valor interesante. Por ejemplo, la generación de imágenes me ha ayudado mucho en la creación de contenidos, y me ha permitido ser más productivo e independiente.

Imágenes generadas con IA.