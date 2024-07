HarmonyOS Next competirá con Windows en PC, y luce así de bien

Huawei está trabajando en HarmonyOS Next, un sistema operativo propio que estará totalmente libre de cualquier elemento que lo vincule con Android, de hecho no soportará las aplicaciones de dicho sistema operativo, y que no solo llegará a dispositivos móviles (smartphones y tablets), sino que también tendrá una versión para PC que, francamente, tiene muy buena pinta.

Una filtración nos ha permitido ver la interfaz que tendrá HarmonyOS Next en su versión para PC, y tiene algunas cosas en común con macOS de Apple, como por ejemplo el formato minimalista, el dock con aplicaciones y herramientas y el uso de colores vivos y esquinas redondeadas. También podemos ver cómo se comporta la interfaz en diferentes escenarios y aplicaciones, y no hay duda de que es bastante consistente.

HarmonyOS Next utiliza un kernel propio, lo que significa que es totalmente independiente y que Huawei no tendría nada que temer por parte de futuros vetos de Estados Unidos en este sentido. Esta es una de las claves más importantes del sistema operativo, y podría tener ventajas a nivel de rendimiento, ya que parte de una base más limpia en términos de soporte y de aplicaciones de legado que otros sistemas operativos actuales.

Cuándo llegará HarmonyOS Next

De momento este sistema operativo se encuentra disponible solo para desarrolladores y en fase de pruebas, así que todavía falta un tiempo para que llegue a los usuarios de forma general en una versión definitiva. No tenemos ninguna fecha confirmada, pero si todo va bien puede que empiece a estar disponible a finales de este mismo año en el mercado chino.

Si tiene éxito es posible que Huawei decida lanzar HarmonyOS Next en otros mercados, pero su debut inicial se limitará a China, como he dicho anteriormente. La compañía podría presentar este sistema operativo como una alternativa a Windows 11, y aprovechar las carencias y las debilidades de este para destacar sus propias fortalezas.

También podría jugar a favor de Huawei la cercanía del fin de soporte de Windows 10, un sistema operativo que dejará de recibir soporte en octubre de 2025. Si HarmonyOS Next tiene unos requisitos bajos y logra perfilarse como una alternativa asequible e interesante a Windows 11 quizá pueda arrebatar una buena porción de usuarios a Microsoft.

HarmonyOS ha conseguido una cuota de mercado del 16% en China, pero lo más importante es que las perspectivas de crecimiento en dicho país a medio y largo plazo son buenas. Veremos cómo evoluciona HarmonyOS Next cuando llegue al mercado, qué posibilidades ofrece y qué grado de aceptación consigue. No lo tendrá nada fácil, pero Huawei tiene recursos de sobra y no tira la toalla fácilmente.