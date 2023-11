Huawei continúa su camino hacia la independencia tecnológica para con el sistema operativo que gobierna sus dispositivos. Un camino que emprendió a la fuerza, pero que ha abrazado con la determinación del que no tiene otra opción. Así, el gigante chino se deshará del soporte de aplicaciones Android con la próxima versión de su HarmonyOS.

Resumiendo la historia para quien no la tenga muy fresca, Huawei pasó de ser uno de los fabricantes más populares de dispositivos electrónicos de consumo, especialmente en el segmento de la movilidad con Android, a convertirse en una de las marcas a las que conviene renunciar si uno no quiere complicarse la vida. Todo sucedió a raíz del veto de Estados Unidos a esta y otras marcas chinas, a las que else acusó de suponer un riesgo para la seguridad nacional.

De 2019 a 2021 hubo cantidad de acción, reacción, acción… Pero lo cierto es que a día de hoy, Huawei sigue sin poder suministrar en sus dispositivos el conjunto de aplicaciones y servicios básicos de Google, entre otros componentes, con el hándicap comercial que ello implica. Y digo Android, pues aunque la compañía plantó cara a la situación con el lanzamiento de su propio sistema operativo, HarmonyOS, es bien sabido que se trata simple y llanamente, de Android con otro nombre.

Así, todos los dispositivos que ha lanzado Huawei en los últimos años han estado gobernados por HarmonyOS, un derivado de Android al estilo de FireOS de Amazon: plenamente compatible con Android a nivel de aplicaciones, pero carentes de elementos como los mencionados (las GApps son un ejemplo), en un caso por no pasar por el aro de Google y en el otro por fuerza mayor. Pues bien, parece que Huawei va a seguir el ejemplo de Amazon con Vega Linux, pero a su manera claro.

Lo hará con HarmonyOS Next, una próxima versión del sistema que va más allá de lo visto hasta el momento y que, sin conocerse todavía si es un derivado de Android u otra cosa, dejará atrás el soporte de aplicaciones Android, toda una declaración de intenciones porque una cosa es tirar de AOSP y otra muy distinta dar la espalda a todo el software compatible con este.

Según recogen en 9to5Google, no obstante, quien ha podido probar las versiones en desarrollo de HarmonyOS Next ha comprobado que no es posible ejecutar archivos APK (los ejecutables de Android) y no solo eso: fuentes chinas reportan que Huawei está contratando a numerosos programadores para dotar de aplicaciones al ¿nuevo? sistema operativo. Habrá que ver cómo funciona, porque se espera que HarmonyOS Next esté en todos los dispositivos de la marca que se comercialicen en un futuro cercano (se habla de 2024, pero nunca se sabe).