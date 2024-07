El Pixel 9 Pro Fold se deja ver en nuevos renders

Para sorpresa de… bueno, de muy pocos, en realidad, se han filtrado nuevos renders del Pixel 9 Pro Fold, la segunda generación del smartphone plegable de Google. Y digo que apenas sorprende porque, teniendo en cuenta que los smartphones de Google generan cada día más interés, que durante los últimos meses (y especialmente las últimas semanas) el ritmo de las filtraciones se ha acelerado sustancialmente, y que ya estamos a menos de tres semanas para que tenga lugar su anuncio oficial, ya adelantaba hace unos días que podíamos esperar un tsunami de información no oficial sobre esta nueva generación.

No los repetiré en detalle, porque ya hemos visto esta mañana, al hablar del vídeo que muestra un Pixel 9 Pro XL junto a un Pixel 8 Pro, que esta generación se compondrá de cinco miembros, pues se suman el Pixel 9 Pro (que tendrá el tamaño del Pixel 9 pero las especificaciones del Pro XL) y el plegable, el Pixel 9 Pro Fold, que en su primera generación no se sumó a los Pixel 8, probablemente debido a que fue presentado junto con el Pixel 7a, cuando todavía faltaban unos meses para el debut de la generación actual.

Ahora sí, por lo tanto, le ha llegado el momento de sumarse a sus «hermanos» de generación, lo que de facto lo convierte en el tope de gama de la misma, un espacio que hasta ahora era ocupado por la variante Pro, y que en caso de que no se hubiera producido este movimiento ahora le correspondería al Pixel 9 Pro XL. No obstante, sí que seguirá ocupando ese espacio para todos los usuarios no interesados en los plegables.

Sea como fuere, y gracias a 91Mobiles, tenemos nuevas imágenes del Pixel 9 Pro Fold en los dos colores que ya te adelantamos que llegaría al mercado, obsidiana y porcelana. Y aunque no hacen sino confirmarnos lo que ya adelantó la propia Google hace unos días, sí que nos da una visión más amplia del smartphone, que nos permite hacernos una idea muy, muy concreta, de lo que podemos esperar del mismo en lo referido a diseño y dimensiones.

Así, como ya te adelantamos hace algunos meses, volvemos a ver la nueva disposición de las cámaras, que se complementa a la perfección con los renders del Pixel 9 Pro Fold abierto, pues como quizá ya sepas, lo primero es consecuencia de lo segundo. ¿Por qué? Porque Google ha querido que la pantalla plegable del 9 Pro Fold sea mas «cuadrada» que la de su antecesor, y para ello era imprescindible hacer que el teléfono, plegado, fuera algo más estrecho, lo que imposibilita el montaje del grupo de cámaras con la misma disposició que encontramos en el resto de los modelos de esta generación.

También vemos, como apuntaban las filtraci0nes, que cuenta con un bisel algo más fino que su antecesor y, aunque esto solo lo tendremos claro con imágenes reales, parece que también han logrado reducir el efecto del pliegue de la pantalla principal, algo que es muy demandado no solo a Google, sino a todos los fabricantes que se han lanzado al mercado de los plegables.