Como suscriptor de Apple One desde la misma creación de este paquete combinado de servicios, siempre he pensado que Apple TV+ es una propuesta muy interesante, conformada exclusivamente por contenidos propios (salvo alguna contada excepción, como la del estreno de Napoleón), y que con los años se ha ido poblando de contenidos variados y muy interesantes, algunos de los cuales me han enganchado con bastante virulencia.

Ocurre con Apple TV+, sin embargo, lo mismo que con Apple Music (otro servicio que me parece excepcional), y es que existe la creencia de que se circunscriben, en exclusiva, al ecosistema de Apple. Es decir, que o tienes al menos un dispositivo de los de Cupertino, o ambos servicios quedan fuera de tu alcance. Esto, claro, tiene su origen en la concepción de ecosistema cerrado en la que Apple ha trabajado duramente durante bastantes años.

Sin embargo, esto no es totalmente cierto, especialmente si nos fijamos en Apple Music, que puede ser contratado desde hace ya mucho tiempo sin contar con un dispositivo de Apple. De hecho, la app de Apple Music Classical para Android, sistema operativo que también cuenta con una app para Apple Music, es un ejemplo perfecto de ello. Y visto el ejemplo de este servicio, llevo tiempo pensando que Cupertino debería actuar de igual modo con Apple TV+, cuyo alcance fuera del ecosistema de Apple es bastante más limitado, ya que no cuenta con app para Android (aunque sí que está disponible en algunos Smart TV y cuenta con app propia para Windows).

Parece, afortunadamente, que en Cupertino han decidido dar un paso en ese sentido, el de acercar el servicio a más usuarios y, en consecuencia, Twitch ofrece tres meses de suscripción gratuita a Apple TV+ a todos los usuarios que se suscriban a cualquier canal, o que regalen una suscripción. La promoción se activará el 30 de julio y estará vigente hasta el el 19 de agosto. Eso sí, solo será aplicable a las suscripciones nuevas o a las manuales (no a las renovaciones automáticas) y se aplicará exclusivamente a las suscripciones de pago (independientemente del nivel de las mismas), no a las efectuadas con Prime. Y la oferta tampoco será aplicable a los usuarios que estén suscritos actualmente a Apple TV+ , aunque sí que podrán acogerse a ella aquellos que lo estuvieron en el pasado pero no en el presente.

Así, los usuarios de Twitch que se suscriban a cualquier canal en el periodo de la promoción, recibirán un código que podrán canjear en la página web que se les indicará a tal efecto aunque, para ello, tendrán que disponer de (o crear) una cuenta Apple ID con un método de pago asociado, pues al paso de los tres meses, si el usuario no cancela la suscripción, tendrá que empezar a pagar la cuota mensual del servicio, de 9,99 euros.

