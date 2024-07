Apple se plantea un plan con publicidad para Apple TV+

Apple está haciendo un buen trabajo con Apple TV+ en lo referido a los contenidos. Lejos quedan ya sus primeros tiempos, en los que su catálogo era tan escaso que, claro, no tenía sentido pagar una suscripción por acceder al mismo. Con los años, y una muy importante inversión económica, Apple ha ido poblándolo de contenidos, prácticamente todos exclusivos y de producción propia, haciendo de este modo que la cantidad ya no sea un problema, pero poniendo además el foco en la calidad. Así, no se apunta tantos estrenos semanales como otras plataformas, pero todo lo que está ahí cumple los estándares propios de la casa.

En mi caso, y ya lo comentaba hace un par de días, al hablar de la promoción especial de Apple TV+ en Twitch, en estos años me he enganchado a no pocas series de la plataforma y, además, creo que Apple ha sabido ir afinando aún más sus criterios de selección sobre aquello que producen. No quiero decir, claro, que me guste todo lo que estrenan (para gustos colores, ya sabes), pero sí que se ve un criterio bastante afinado en sus producciones.

Su principal limitación tiene que ver, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, con su alcance. Los de Cupertino han tratado Apple TV+ desde sus orígenes como una parte más del ecosistema de productos, software y servicios de la compañía, descuidando de este modo un posicionamiento más activo para alcanzar a usuarios de otras plataformas, algo que por contra sí que han hecho con Apple Music, una estrategia que ya sitúa al servicio de música en streaming de los de Cupertino en el top 3 del ranking global de este tipo de servicios.

Apple necesita mejorar los ingresos de su plataforma de cine y series, y según leemos en MacRumors, parece que han encontrado una «nueva» fórmula para lograrlo, pues Apple está llevando a cabo los preparativos necesarios para lanzar un plan de Apple TV+ con publicidad en Reino Unido. En la actualidad, según dichas informaciones, está trabajando con la Junta de Investigación de Audiencias de Radiodifusoras del Reino Unido para identificar las técnicas que puede emplear para monitorizar el rendimiento de las inserciones publicitarias.

Los planes de suscripción con publicidad en las plataformas de streaming se han convertido en un éxito absoluto e indiscutible. Primero fueron Disney+ y Netflix, y después han ido entrando prácticamente el resto de servicios, en todos los casos con un nivel de contratación de estos planes más que positivo para las cuentas de dichas empresas. Así, tiene todo el sentido del mundo que Apple TV+ se sume a esta tendencia. Aunque, repito, creo que eso es solo parte de la ecuación, si en Cupertino quieren que su servicio sea más rentable, deben trabajar también en mejorar su alcance. Y si, además, ofrecieran una suscripción combinada a Apple Music y Apple TV+, para todas las personas que están fuera de su ecosistema pero se interesan por sus plataformas de contenidos por un precio competitivo, los números podrían mejorar aún más.