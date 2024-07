La IA puede «ver» tu pantalla leyendo la radiación electromagnética del cable HDMI

Un grupo de científicos uruguayos ha demostrado que es posible «ver» lo que ocurre en una pantalla interceptando la radiación electromagnética de los cables de imagen, siempre que utilicemos una IA (inteligencia artificial) especialmente entrenada para interpretar las señales que produce dicha radiación.

Esta técnica no es realmente nueva, al menos no en su base, ya que en el fondo se trata de una versión más avanzada de aquella que se utilizaba en la era analógica para aprovechar las filtraciones que se producían en los cables. Dichas filtraciones eran mucho más intensas y sencillas que las que se obtienen ahora de los cables HDMI, y por tanto no era necesario el uso de una IA para interpretarlas.

A pesar de todas las mejoras y de los avances que se han producido con el paso de los años, las señales digitales de los cables HDMI todavía filtran algo de radiación electromagnética cuando se realizan las comunicaciones entre el monitor y nuestro PC, y esas pequeñas filtraciones son las que se aprovechan para «ver» lo que ocurre en una pantalla.

La IA convierte la radiación electromagnética en texto

Para ser capaz de hacer eso la inteligencia artificial tiene que haber sido entrenada con suficientes muestras, ya que de lo contrario no tendría una base suficiente para realizar el proceso de inferencia e interpretar correctamente las señales. Dichas muestras consisten en diferentes señales HDMI extraídas a partir de esa radiación electromagnética filtrada.

Una vez que la inteligencia artificial ha sido debidamente entrenada es capaz de interpretar las señales y de convertirlas en texto con una precisión del 70%. Esto quiere decir que el proceso no es perfecto, pero que resulta lo bastante bueno como para descifrar casi todo lo que ocurre en la pantalla que se esté interceptando.

Esta tecnología se podría utilizar como método de espionaje para interceptar cosas tan importantes como contraseñas, datos personales y financieros e incluso para vulnerar comunicaciones cifradas con un esfuerzo mínimo.

Según los científicos este sistema de intercepción mejora mucho la tasa de acierto de métodos anteriores, y consigue un aumento del 60% a nivel de precisión comparado con técnicas anteriores. También comentaron que este tipo de ataques ya se están utilizando contra agencias gubernamentales, y también en instalaciones industriales para robar secretos e información importante.

La forma más efectiva de protegerse contra este tipo de ataques es blindar el equipamiento para evitar filtraciones electromagnéticas, algo que puede ser bastante caro, pero que en ciertos sectores y niveles puede acabar siendo lo más rentable.

Imagen de portada generada con IA.