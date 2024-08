Google prepara una extensión de Spotify para Gemini

Ocurre, con Google Gemini (en este caso me refiero al servicio, no al LLM), lo mismo que con servicios similares, y es que su utilidad de base está más o menos limitada en función de múltiples aspectos, y que la más rápida (y en muchos casos la mejor) vía para ampliarla viene de la mano de las extensiones, y esa es la razón por la que los tres principales rivales en este campo, que son precisamente los que he mencionado al inicio, ya cuentan con las mismas, y con el planteamiento de sumar más en el futuro.

Si no sabes en qué consisten, las extensiones son integraciones de otros servicios, que proporcionan las funciones propias de los mismos dentro del servicio en el que se han integrado. Esto permite, gracias a su nivel de especialización, así como de acceso a datos que no son de carácter público, que puedan proporcionar resultados mucho más concretos a las peticiones de los usuarios. Desde obtener información sobre los correos electrónicos que has recibido en tu cuenta de Gmail (función disponible en Gemini) hasta sacar partido de las increíbles funciones de las herramientas de inteligencia computacional de WolframAlpha en ChatGPT.

El potencial de integración de servicios en los chatbots es, sencillamente, sensacional, puesto que permite que estas herramientas sean mucho más precisas y efectivas, sin necesidad de ampliar sustancialmente su base de entrenamiento, parámetros y, por lo tanto, de sus exigencias en el plano técnico. Por no decir que, al emplear servicios que no se basan en IA, se evitan los riesgos de las alucinaciones y otros fallos propios de los modelos generativos.

Hace tres meses que llegaron las primeras extensiones de Google Gemini a España, como te contamos aquí, pero eso era solo el principio, pues con total seguridad llegarán más en el futuro. Y en este sentido hoy nos encontramos con una noticia muy interesante pues, tal y como han detectado en Android Authority, Google está preparando una extensión para Google Gemini que integrará Spotify. De momento la función está oculta en la versión 15.30.27.29 de la app de Google, pero tras realizar algunas pruebas han logrado hacerla funcionar.

La prueba llevada a cabo fue sencilla, consistió únicamente en pedirle a Gemini que reprodujera una canción en Spotify. Lo curioso es que, inicialmente, mostró una tarjeta de YouTube Music, servicio que sí que cuenta ya con integración en el chabot de Google, pero tras ello sí que inició la reproducción de la canción pedida, y sin necesidad de dar el foco a la app del servicio tras abrirla. Esto, por sí mismo, ya es interesante, aunque tendremos que esperar para comprobar si, ya sea a su lanzamiento o a posteriori, esta integración proporciona funciones más complejas.