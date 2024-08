Xbox adelanta sus planes para la Gamescom 2024

Faltan menos de tres semanas para que la Gamescom 2024 abra sus puertas, en el que podemos considerar el último gran evento del verano en el mundo del videojuego. Como ya sabrás, se celebra en Colonia, Alemania, y es el evento más importante del sector en el viejo continente. La edición de este año tendrá lugar entre el miércoles 21 y el domingo, 25 de agosto y, por lo que se ha ido adelantando hasta ahora por parte de las empresas participantes, parece que será una edición bastante interesante.

En estos casos, eso sí, las diversas compañías adoptan distintos perfiles, que van desde el secretismo absoluto, con la intención de sorprender a todo el mundo llegado el evento, hasta aquellas que, como es el caso que nos ocupa, prefieren adelantar en qué consistirá su presencia en el evento. Esto, claro, reduce el impacto llegado el mismo pero, por otra parte, y especialmente si su propuesta es atractiva, empieza a generar bastante interés desde semanas antes de la apertura de puertas.

En el caso de Xbox y la situación por la que atraviesa estos tiempos, tiene sentido querer generar el máximo interés durante el máximo tiempo posible. Recordemos que, si bien la parte de negocio dedicada a los juegos (tanto a la venta como al modelo de suscripción de Game Pass) está dando bastantes buenas noticias a Microsoft, no podemos decir lo mismo si hablamos del mercado de consolas, pues las cifras de ventas de Xbox Series han supuesto un importante pinchazo para los de Redmond.

Así, tal y como podemos leer en la página oficial de la plataforma, Microsoft ya ha adelantado en qué consistirá la presencia de Xbox en la Gamescom 2024, y en general la propuesta pinta muy interesante, con más de 50 títulos de juegos de Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda y terceros desarrolladores, si bien es cierto que algunos de los títulos más esperados sí que estarán presentes pero no se podrán jugar.

Así, Microsoft destaca algunos de los títulos que sí que se podrán encontrar en las más de 240 máquinas a disposición de los asistentes a Gamescom 2024. Son los siguientes:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

Como contaba antes, también habrá otros títulos presentes, si bien los asistentes al evento no podrán jugarlos, y entre ellos se encuentran algunos especialmente esperados, como Avowed (sobre el que han surgido rumores de un posible retraso hasta 2025), Starfield: Shattered Space y Indiana Jones and the Great Circle, un título esperadísimo por muchos, y que en teoría debería llegar al mercado este mismo año.