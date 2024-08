Prepárate, memoria RAM y SSDs se van a poner por las nubes

Aunque todos los componentes del PC son importantes, los que se suelen renovar con mayor frecuencia son la memoria RAM y el almacenamiento SSD, y esto es debido a que hablamos de un tipo de actualizaciones de lo más sencillas, y que además proporcionan una mejora inmediata. Además, en los últimos tiempos hemos visto unos precios realmente competitivos, lo que sin duda anima a realizar este tipo de ampliaciones.

Basta con que des un ojo a nuestros Red Fridays, los especiales que publicamos cada viernes con las mejores ofertas (recuerda que mañana habrá una nueva entrega) para comprobarlo. Sin ir más lejos, en la edición del viernes pasado, tras una GeForce RTX 4060 a un muy buen precio, lo que te mostrábamos era precisamente un kit de 16 gigabytes de memoria RAM DDR4 (que ya no está de oferta) y una unidad SSD Kioxia EXCERIA PLUS G3 de 2 terabytes por 119,95 euros, que a la publicación de esta noticia sigue estando vigente.

Así, estos han sido buenos tiempos para ampliar el PC con cualquiera de estos componentes, pero como verás he empleado el pretérito perfecto, y es que se avecinan tiempos no tan buenos en este sentido. Tiempos en los que, si se cumplen las predicciones (y hay muchas probabilidades de que así sea), veremos no ya las ofertas, también los precios actuales, como una excepcional oferta que no supimos aprovechar en su momento. Y no, te aseguro que no estoy exagerando.

Las previsiones que encontramos en Wccftech indican que la memoria RAM subirá un 53 % en 2024, a lo que debemos sumar un 35 % en 2025. Así, estamos hablando de un acumulado del 78% cuando se complete el periodo de tiempo tenido en cuenta para realizar esta estimación. Y no, eso no significa necesariamente que después los precios se vayan a estabilizar o incluso que vayan a descender, la senda alcista podría prolongarse durante más tiempo.

La razón de ello, seguramente ya lo habrás inferido (la elección de este término no es casual) es el boom de la inteligencia artificial, ya sea como servicio y por lo tanto procesada en servidores, como en el cliente, ya hablemos de PC, smartphone, etcétera. Como ya sabrás, la inteligencia artificial es muy, muy exigente tanto en lo referido a capacidad de cálculo de coma flotante (aunque hay técnicas para reducir sus necesidades en este sentido) como en lo referido a memoria. No en vano, ya hemos empezado a ver un crecimiento en la RAM que equipan los smartphones de gama alta cuyos fabricantes ponen el foco en sus funciones locales basadas en IA, y podemos esperar que esto se reproduzca en los dispositivos que están por llegar.

Hablamos, por lo tanto, de un enorme crecimiento en la demanda de memorias DRAM y NAND Flash, tan alto que apunta a romper los récords históricos, de modo que nos dirigimos a un escenario en el que la demanda apunta a superar, por mucho, la oferta. Y, como ocurre siempre en estos casos, los precios subirán, subirán… y seguirán subiendo. Así, si estás pensando en comprar este tipo de componentes, ya sabes, memoria RAM y almacenamiento SSD, convendría que no lo retrasaras demasiado. E insisto, mañana tendrás un nuevo Red Friday en MuyComputer.