Windows 10 se resiste a ser vencido por Windows 11 en Steam, NVIDIA lidera de forma contundente

El pasado mes de julio vimos que Windows 11 estaba a las puertas de superar a Windows 10 en Steam. La diferencia entre ambos era mínima, ya que el primero tenía una cuota del 46,63% y el segundo llegaba al 49,42%. La diferencia era de poco más de un 3% a favor del segundo, y parecía que podíamos encontrarnos son una victoria de Windows 11 en dos o tres meses.

Al final no será así. Los últimos resultados de la encuesta mensual de Steam reflejan que Windows 10 logró recuperar cuota de mercado, y parece evidente que lo hizo a costa de Windows 11, porque el primero subió un 0,74% y alcanzó una cuota total del 50,16%, mientras que el segundo cayó un 0,82% y quedó con una cuota de mercado del 45,81%.

Es cierto que ambos sistemas operativos siguen bastante cerca el uno del otro, pero esta diferencia ya no será algo que se pueda resolver en un par de meses, salvo que se produzcan cambios muy marcados, algo que la verdad no suele ser habitual, y menos cuando todavía falta más de un año para el final del soporte oficial de Windows 10.

Windows 10 sigue gustando más a los usuarios

Y creo que Windows 11 no empezará a remontar de forma notable en cuota de mercado hasta que no estemos realmente cerca del final del soporte de Windows 10, que está marcado para octubre de 2025. A partir de esa fecha cabe esperar un abandono más marcado de dicho sistema operativo, aunque creo que en este caso el proceso será incluso más lento que el que se produjo con Windows 7.

Echando un vistazo a los resultados de la encuesta a nivel de hardware no vemos cambios importantes. La GeForce RTX 3060 se mantiene como la tarjeta gráfica más utilizada con un 5,71%, NVIDIA ocupa los 15 primeros puestos en esta categoría, un dominio que solo se ve temporalmente interrumpido por GPUs integradas Radeon e Intel. Las tarjetas gráficas dedicadas de AMD con mayor cuota son la Radeon RX 580 y Radeon RX 6600, que ocupan los puestos 34 y 35, respectivamente.

Intel sigue dominando en la categoría de procesadores con una cuota del 66,63% frente al 33,37% de AMD, y la mayoría de los procesadores utilizados tienen al menos seis núcleos (32,86%). Un 57,28% de los usuarios de Steam juega en 1080p, que es al resolución mayoritaria, un 35,44% tiene una tarjeta gráfica con 8 GB de VRAM, y un 45,93% tiene un equipo con 16 GB de memoria RAM.

No hay ningún cambio importante a nivel de hardware, y creo que no lo veremos hasta que no se produzca la llegada de una nueva generación de consolas que impulse el desarrollo de nuevos juegos con una mayor exigencia a nivel de hardware. Todavía faltan unos cuantos años para que esto ocurra, así que las CPUs de 6 núcleos y los 16 GB de RAM tienen vida para rato.