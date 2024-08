Los iPhone 16 no se retrasarán por Apple Intelligence

De acuerdo al calendario mantenido por Apple desde hace años, la generación iPhone 16 debería ser presentada dentro de alrededor de un mes, días más, días menos. La única excepción reciente, en este sentido, la vivimos en 2020, cuando a consecuencia de la pandemia y sus efectos en la producción masiva de los smartphones, Apple se vio obligada a retrasar la presentación y el lanzamiento de los iPhone 12 alrededor de un mes, con la tradicional keynote celebrándose el 13 de octubre de dicho año.

En las últimas semanas, sin embargo, se ha extendido el rumor de que este año podía volver a ser una excepción en ese sentido, pues se afirmaba que Apple podría haber decidido retrasar el lanzamiento de los iPhone 16 entre uno y dos meses, con la mayoría de rumores y análisis apuntando a mitades de octubre, es decir, un escenario bastante parecido al de los iPhone 12, solo que en esta ocasión el retraso no estaría relacionado con problema alguno en el proceso de fabricación masiva de los terminales.

En esta ocasión, el retraso se debería a que Apple Intelligence, el conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial, no estará listo para debutar en septiembre, junto con los iPhone 16 e iOS 18. Y no, por si lo has pensado, no me refiero a la totalidad de las funciones que nos mostraron en la presentación de junio, no, hablo de que, de mantenerse el calendario habitual, parece que ninguna de las funciones estarán disponibles con la llegada de las nuevas versiones de smartphone y sistema operativo.

La semana pasada supimos que las funciones previstas inicialmente para iOS 18 se han «movido» a iOS 18.1, es decir, que no estarán disponibles cuando debute la nueva versión mayor del sistema operativo. Y si hacemos memoria, recordaremos que iOS 17.1 fue lanzado a finales de octubre del año pasado. Así, al unir la línea de puntos, son muchos los que han pensado que Apple lanzará iOS 18 en la fecha prevista, a mitades de septiembre, pero que ajustará el resto del calendario para que coincidan en el tiempo la llegada al mercado de los iPhone 16 con iOS 18,1.

Sin embargo, según leemos en 9to5Mac, Mark Gurman ha confirmado que los iPhone 16 serán presentados y comercializados en septiembre, y que por lo tanto se repetirá el calendario habitual. Es cierto, y llevamos mucho tiempo afirmándolo, que el gran factor diferencial de esta nueva generación con respecto a las anteriores (con la excepción de los iPhone 15 Pro y Pro Max) la encontraremos en sus capacidades para la inteligencia artificial. Pero, si Apple retrasara el lanzamiento de los iPhone 16, estaría suscribiendo un reconocimiento en este sentido que, por imagen. no parece una buena idea.