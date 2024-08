¿Buscas un ecualizador para Android? Prueba estos cinco

Quizá, en este punto, te estés preguntando si necesitas un ecualizador para Android, hasta es posible que no supieras de la existencia de los mismos. Y en realidad es normal y comprensible, puesto que las aplicaciones de sonido suelen pasar desapercibidas para el gran público. Afortunadamente esto ocurre cada vez menos, pero aún sigue siendo común, y es algo perfectamente comprensible si tenemos en cuenta la calidad general del sonido en dispositivos portátiles desde… bueno, prácticamente desde siempre.

Aunque a lo largo de las décadas hemos visto y vivido la llegada de algunos soportes que proporcionaban una buena calidad de sonido, las opciones más extendidas han primado siempre otros factores, e incluso en los mejores soportes (como los reproductores de CD-Audio portátiles), era atronadoramente común ver que sus usuarios combinaban los mismos con unos auriculares de lo más básicos (por no decir, directamente, malos de narices).

Como indicaba antes, afortunadamente esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, a día de hoy ya está más extendido el uso de auriculares de alta calidad, capaces de aprovechar los formatos de música sin pérdida proporcionados por buena parte de los servicios de música en streaming. A este respecto, nuestro compañero Rodolfo de Juana suele probar dispositivos que ponen el foco en la calidad del sonido, por lo que si estás pensando en dar el salto a unos auriculares tope de gama, te recomiendo que no dejes de leer sus reviews.

¿Qué es un ecualizador?

Antes de lanzarnos a la búsqueda de un buen ecualizador para Android, no está de más un breve recordatorio sobre este tipo de herramientas y su razón de ser, y es que debido a la falta de uso generalizada de los mismos durante las últimas décadas, a día de hoy es común encontrarse con personas que desconocen la razón de ser de los mismos, y por lo tanto no saben que se están perdiendo una de las herramientas más potentes y flexibles para ajustar el sonido a sus preferencias personales.

Como ya sabes, el sonido no es más que una señal que se transmite en un determinado rango, en función de su longitud de onda, del espectro electromagnético. Más concretamente, parte el set humano se considera que el espectro audible es el comprendido entre los 20 hercios y los 20 kilohercios. Esto ayuda a entender la razón por la que los tonos más graves también se denominan bajos, y los más agudos, altos.

Pues bien, la función de un ecualizador gráfico (hay otros tipos, pero no los veremos aquí) es dividir dicho espectro audible en varis rangos, denominados bandas, para poder ajustar de manera individual la ganancia de cada una de ellas. En este tipo de ecualizadores, juegan un papel clave tanto el número de bandas (pues, a más bandas, más «fino» será el ajuste que podremos hacer), como los perfiles preconfigurados, la posibilidad de hacer cambios en los mismos y, claro, el poder guardar nuestras configuraciones preferidas.

¿Mi smartphone tiene ecualizador?

Buena pregunta. Si tienes un iPhone la respuesta es que no, iOS no incluye un ecualizador cuyos ajustes repercutan en todo el sistema. En el caso de Android, sin embargo, depende del fabricante, pues algunas capas de personalización sí que añaden este componente al sistema. Pero, en esta guía, vamos a partir de la base de una experiencia Android lo más «pura» posible, es decir, de la que proporcionan los smartphones Google Pixel, y en este caso, no, no hay un ecualizador integrado en el sistema.

Las apps de Amazon Music, Apple Music y Spotify para Android sí que incluyen un ecualizador gráfico, pero aún así, personalmente suelo recomendar prescindir de los mismos y, en su lugar, emplear un ecualizador para Android cuyos ajustes se apliquen a todo el sistema. La razón es tan sencilla que, de hecho, ya te la he explicado en la frase anterior, y es que nos permite aplicar el mismo ajuste de manera global, evitando que tengamos que gestionarlo (y modificarlo cada vez que sea necesario) en las distintas apps, juegos, etcétera.

Así pues, y especialmente si ya dispones de unos buenos auriculares, pero todavía no te has lanzado a explorar lo que te ofrece contar con un buen ecualizador para Android, te recomiendo que no lo dejes pasar más tiempo, pues no sabes lo que te estás perdiendo. A continuación te recomiendo cinco que he probado personalmente y que me parecen más que recomendables. Además, todos ellos cuentan con una versión gratuita, que si bien no proporciona todas las funciones (que puedes desbloquear mediante compra in-app), sí que te permiten ecualizar tu música.

NOTA: Eso sí, no combines el uso de dos o más ecualizadores, porque muy probablemente se producirán errores. Puedes tener instalados varios, pero recuerda siempre mantener solo uno activado.

Los mejores ecualizadores para Android

Hechas todas las introducciones y aclaraciones necesarias, vamos sin más dilación con una pequeña, pero selecta, lista de ecualizadores gráficos para Android

Music Volume EQ

Más de cincuenta millones de descargan lo acreditan cm el ecualizador para Android más empleado, y desde luego no faltan razones para ello. Cuenta con un amplificador, que puede ser de cinco o de diez bandas en función de nuestras preferencias, con una completa selección de preajustes y un potenciador de bajos. Es muy sencillo de emplear pero, al tiempo, nos proporciona bastantes ajustes

Es gratuito y tiene compras in-app para desbloquear todas sus funciones. Lo puedes descargar desde este enlace.

Wavelet

No es tan popular como el anterior, pero personalmente me gusta más (en realidad es mi favorito y el que utilizo en mis dispositivos). Visualmente puede no resultar tan «pintón» como el anterior, pero ofrece una gran cantidad de funciones (y más que están por llegar en breve, por lo que he leído), preajustes para todos los gustos, autoecualización para tu modelo de auriculares (para lo que cuenta con una extensa base de datos) y más. Tendrás que dedicar unos minutos a revisar su documentación, pero créeme, merece la pena.

Es gratuito y tiene compras in-app para desbloquear todas sus funciones. Lo puedes descargar desde este enlace.

Su nombre ya nos deja claro lo que podemos esperar del mismo, un ecualizador sencillo, pero funcional, que pone el foco en reforzar los graves, que es uno de los ajustes más buscados por la mayoría de los usuarios. Cuenta con ecualizador de 10 bandas, junto con función de refuerzo de graves, virtualizador y control general de volumen.

Es gratuito y tiene compras in-app para desbloquear todas sus funciones. Lo puedes descargar desde este enlace.

Dejemos de lado cómo se ha traducido su nombre al castellano en su página en Google Play, para centrarnos en su interfaz y sus funciones. A diferencia de los dos anteriores, este ecualizador para Android recurre al skeumorfismo, tan común en las aplicaciones de audio, para ofrecernos un ecualizador de 10 bandas (con scroll lateral) que se aompañan de sendos vúmetros. Si quieres reforzar los graves tan solo tendrás que abrir la app, pues ya viene ajustada por defecto para tal fin, aunque también incluye otros muchos ajustes.

Es gratuito e incluye publicidad. Lo puedes descargar desde este enlace.

Equalizer FX Pro

Terminamos la selección con este ecualizador para Android que, al igual que el segundo y el tercero, nos propone una interfaz más limpia, con un ecualizador de cinco bandas, multitud de preajustes y algunos efectos comunes, como el refuerzo de graves, virtualización de canales de audio y potenciador del volumen.

Es gratuito y tiene compras in-app para desbloquear todas sus funciones. Lo puedes descargar desde este enlace.