Windows 11 Home frente a Windows 11 Pro, diferencias y todo lo que debes saber

Microsoft ofrece diferentes versiones de su último sistema operativo, pero las más conocidas y utilizadas son Windows 11 Home y Windows 11 Pro. Ambas tienen diferencias importantes que van más allá del precio de venta, pero resulta sorprendente ver que todavía hay mucha gente que no tiene claras cuáles son esas diferencias.

Saber qué diferencias existen entre ambas es fundamental para poder elegir la versión que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Como sé que puede resultar un poco complicado encontrar información fiable y fácil de entender sobre este tema he decidido dar forma a esta guía, en la que voy a compartir con vosotros todas las diferencias que hay entre Windows 11 Home y Windows 11 Pro.

Voy a explicarme de la manera más sencilla posible para que todos, incluso nuestros lectores menos avanzados, puedan tener claras esas diferencias entre ambas versiones. No obstante, si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros. Ahora sí, poneos cómodos que empiezo.

Windows 11 Home es más barato que Windows 11 Pro

En la web oficial de Microsoft podemos ver que Windows 11 Home tiene un precio de 145 euros, mientras que la versión Pro sube a 259 euros. La diferencia entre ambas es importante, ya que Windows 11 Pro es un 75% más cara (cuesta 110 euros más).

Si compramos Windows 11 Home y necesitamos actualizar a Windows 11 Pro podremos hacerlo en cualquier momento. Esto es un detalle importante, porque significa que aunque nos equivoquemos de versión no habremos tirado el dinero, y podremos actualizar a la versión Pro sin tener que pagar su precio completo.

Esos precios son para las versiones retail de Windows 11 Home y Windows 11 Pro, que tienen validez de por vida y se pueden reinstalar sin problemas todas las veces que queramos, incluso aunque hayamos cambiando componentes importantes como la placa base o el procesador, o si hemos montado un PC totalmente nuevo. No tienen ningún tipo de restricción.

Existen también las versiones OEM de ambos sistemas operativos, que tienen validez de por vida pero que normalmente dejan de funcionar cuando cambiamos la placa base del equipo. En algunos casos Microsoft puede reactivarlas si contactamos con el soporte técnico, pero no es algo que esté garantizado. A pesar de esta limitación son una opción interesante, porque se pueden comprar por muy poco dinero.

Windows 11 Pro frente a Windows 11 Home: funciones y características

Windows 11 Home y Windows 11 Pro tienen un conjunto de funciones comunes que son fundamentales, y que de hecho conforman la base de este sistema operativo de Microsoft. La lista es muy larga, pero entre las más importantes podemos destacar Microsoft Copilot, que nos permite disfrutar de la IA generativa en línea, Defender Firewall y Defender Antivirus, imprescindibles para garantizar un alto grado de protección, y Windows Hello, que funciona como sistema de autenticación biométrica.

Sin embargo, hay una larga lista de características y funciones que son exclusivas de Windows 11 Pro, y que son más que suficiente para justificar esa gran diferencia de precio que existe entre ambos sistemas operativos. Para que no os quede ninguna duda voy a listar unas y otras haciendo una recopilación completa.

Funciones comunes en ambas versiones

Microsoft Copilot.

Windows Hello.

Cifrado de la Unidad.

Defender Firewall.

Defender Antivirus.

Seguridad de Windows.

Arranque Seguro.

Control Parental.

Control táctil.

Soporte de lápiz óptico.

Características gaming.

Microsoft Edge.

Funciones de accesibilidad.

Funciones exclusivas de Windows 11 Pro

Windows Information Protection.

BitLocker.

Administración de dispositivos móviles.

Política de grupos.

State Roaming con Azure.

Unión de equipo a un dominio.

Microsoft Store para Empresas.

Acceso Asignado.

Aprovisionamiento Dinámico.

Windows Update para Empresas.

Modo quiosco.

Azure Active Directory.

Hyper-V.

Windows Sandbox.

Defender Application Guard.

RDP (escritorio remoto).

Windows Hello para empresas.

Windows Server Update Services (WSUS).

Windows Autopilot.

Como podemos apreciar las diferencias y funciones extra que tiene Windows 11 Pro se orientan claramente a empresas y negocios, y no tienen ningún valor especial para usuarios domésticos. Por tanto, es una versión que da lo mejor de sí en manos de profesionales, y que está orientada claramente a este perfil de usuario.

También puede ser una opción interesante para autónomos, pequeñas oficinas y para entidades gubernamentales, especialmente en aquellos casos en los que se traba en grupos jerarquizados y con información muy sensible. La diferencia de precio queda totalmente justificada en todos estos casos por el valor extra que aportan esas funciones y características.

Funciones de IA y requisitos

Aunque Windows 11 Pro es un sistema operativo más avanzado y mucho más completo que Windows 11 Home, lo cierto es que no existe ninguna diferencia a nivel de requisitos mínimos entre ambos. Los dos necesitan el mismo hardware base para funcionar:

CPU de 64 bits con dos núcleos a 1 GHz o más. Tiene que estar incluido en la lista de procesadores soportados.

4 GB de memoria RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

Placa base con UEFI.

Chip TPM 2.0 o equivalente (AMD fTPM o Intel PTT).

Tarjeta gráfica o GPU integrada compatible con DirectX 12.

Monitor con resolución 720p.

Ambas versiones están actualizadas para poder aprovechar las funciones que están llegando con la IA de segunda generación, y que como sabemos se están integrado en Microsoft Copilot+. Para disfrutar de Copilot no necesitamos ningún tipo de hardware específico, ya que funciona en la nube y solo nos hará falta una conexión a Internet.

Copilot+ funciona en local, y en este caso sí que tendremos que cumplir con dos requisitos clave: contar con una NPU de al menos 40 TOPs de potencia y tener 16 GB de RAM como mínimo. Las funciones de Copilot+ todavía no están disponibles en Windows 11 para procesadores x64, y Microsoft aún no ha concretado una fecha de lanzamiento.

Gaming y soporte de hardware

No hay ninguna diferencia en términos de soporte ni de rendimiento en gaming. Windows 11 Home ofrecerá el mismo rendimiento y las mismas funciones que la versión Pro, así que en este sentido no hay ninguna razón para elegir la versión más cara si nuestro objetivo es jugar. Si vamos a montar un PC para gaming tenedlo claro, debéis elegir la versión Home.

Donde sí que encontramos diferencias es el hardware soportado, ya que Windows 11 Home solo admite un máximo de 128 GB de memoria RAM y soporta un procesador de hasta 64 núcleos. En Windows 11 Pro tendremos soporte de hasta dos procesadores y 128 núcleos, y podemos montar hasta 2 TB de memoria RAM, siempre que la placa base admita esa cantidad.

Esta diferencia puede ser muy importante para artistas, diseñadores y creadores de contenido que utilizan su PC para trabajar, y que van a utilizar configuraciones muy potentes con grandes cantidades de RAM. Muchas placas base relativamente asequibles ya soportan hasta 192 GB de memoria RAM, así que no tenemos que irnos a lo más caro para superar ese límite de 128 GB de la versión Home.

Windows 11 Pro para estaciones de trabajo puede soportar hasta 6 TB de RAM y cuatro procesadores, así que esta es otra opción para esos profesionales que trabajan con aplicaciones y herramientas muy exigentes. Por lo demás, no hay nada más que establezca diferencias a nivel de hardware entre Windows 11 Home y Windows 11 Pro.

Virtualización y seguridad

Una de las ventajas más importantes que ofrece Windows 11 Pro frente a Windows 11 Home la encontramos en Hyper-V, que es el hypervisor de Microsoft que nos permite configurar máquinas virtuales con las que ejecutar otros sistemas operativos, como distros Linux, por ejemplo.

Este sistema operativo también viene con Windows Sandbox, que es una función de virtualización mucho más ligera con la que podemos probar aplicaciones y navegar por sitios web de dudosa fiabilidad, todo ello sin comprometer la seguridad del equipo, ya que estas se ejecutarán de forma virtualizada y aislada en un contenedor del resto del sistema.

Windows 11 Home nos permite acceder al subsistema de Windows para Linux, pero carece de las funciones de virtualización y de sandbox avanzadas de Windows 11 Pro. Tampoco cuenta con Microsoft Defender Application Guard, que es otra función de virtualización con la que podemos crear una instancia virtualizada de Microsoft Edge para navegar por sitios de dudosa confianza sin riesgo.

Si seguimos profundizando en el tema de la seguridad nos encontramos con más diferencias importantes a favor de Windows 11 Pro, como BitLocker, que nos permite cifrar unidades por completo para proteger nuestros archivos de accesos no autorizados. Funciona tanto con unidades internas como externas, es fácil de utilizar y tiene herramientas de gestión muy efectivas.

Con todo, ambas versiones vienen incorporan funciones de seguridad que son básicas para garantizar un alto nivel de protección y una buena experiencia de uso, como Microsoft Defender Antivirus y Microsoft Defender Firewall, que nos ayudarán a luchar contra el malware y a prevenir posibles intrusiones. Windows Hello también está presente en ambos, y es un sistema de autenticación biométrica que nos permite utilizar reconocimiento facial o de huella dactilar, y también el clásico PIN.

Conclusiones: qué versión debería escoger

Estoy seguro de que tras leer toda la información que os he ido dando ya tenéis claro cuál es la versión que mejor se ajusta a vuestras necesidades, pero quiero ayudaros un poco más a tomar la decisión correcta con este apartado a modo de resumen final y conclusiones.

La verdad es que, si no os supone un incremento en el coste del equipo, Windows 11 Pro es en general mejor opción que la versión Home, y por tanto deberíais escogerla siempre que sea posible, y siempre que se cumpla esa condicione de que no os suponga ningún sobrecoste.

Si os supone un incremento en el precio del equipo, o si tenéis que pagar una gran diferencia de precio para comprar una licencia de Windows 11 Pro, la cosa cambia, y esto ya dependerá de vuestras necesidades reales y del uso que vayáis a dar al equipo.

Regla general

Windows 11 Home es la mejor opción para el usuario medio, no hay más. Cuenta con todo lo que vamos a necesitar, y prescinde de funciones que solo son realmente útiles en manos de profesionales, autónomos, empresas, comercios y pequeñas oficinas.

Ambos ofrecen el mismo rendimiento, las mismas funciones base y son compatibles con el mismo tipo de hardware y de periféricos, salvando los matices diferenciadores que ya os he comentado anteriormente.

Un usuario normal no notará ninguna diferencia entre ambas versiones, y no se beneficiará de esas funciones adicionales que trae, así que no le saldrá rentable pagar más por una licencia de Windows 11 Pro. Con los 110 euros que puede ahorrarse tendrá suficiente para actualizar o mejorar su PC.

Cuándo vale la pena Windows 11 Pro

La verdad es que hay muchos escenarios. Empresas y pymes podrán beneficiarse de las funciones avanzadas de seguridad, gestión, administración en remoto y políticas de grupo que trae la versión Pro, y también del mayor soporte a nivel de virtualización para una ejecución más segura de aplicaciones.

Los autónomos, profesionales y creadores de contenidos también podrán encontrar valores interesantes para optar por Windows 11 Pro, como esas funciones avanzadas de seguridad y de virtualización, el soporte de BitLocker y la compatibilidad con configuraciones de hardware más potentes (procesadores de más de 64 núcleos y hasta 2 TB de RAM).

En el caso de pequeños comercios también puede ser interesante la versión Pro por el tema de la seguridad, la gestión y el modo quiosco, aunque esto ya dependerá de cada caso en particular, como es lógico.

Imagen de portada generada con IA.