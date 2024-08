Cooler Master nos cuenta un secreto sobre la GeForce RTX 5090

Cooler Master es uno de los grandes dentro del sector de las fuentes de alimentación, y con el lanzamiento de uno de sus productos más importantes nos ha chivado un secreto muy importante sobre la GeForce RTX 5090, la próxima tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA, cuyo lanzamiento podría producirse entre finales de este año y principios del año que viene.

La fuente de alimentación que ha presentado Cooler Master es la X Silent Edge, que tiene un diseño modular y un sistema de refrigeración totalmente pasivo. Ofrece una potencia máxima de 850 vatios, tiene certificación 80 Plus Platino, la segunda más alta del sector, y además dispone de un conector PCIe Gen5.1 de 16 pines que puede suministrar hasta 450 vatios.

En el listado que podemos ver en Amazon se indica que esta fuente de Cooler Master es compatible con las GeForce RTX 4090 y GeForce RTX 5090. Aquí es donde está ese secreto, aunque para entenderlo tenemos que leer entre líneas, y es que la GeForce RTX 5090 podría tener un TGP idéntico al de la GeForce RTX 4090, es decir, 450 vatios de consumo máximo en su versión de referencia.

Esta información encaja perfectamente con todo lo que os había contado anteriormente sobre la GeForce RTX 5090, y me parece perfectamente creíble. Un TGP de 450 vatios permitiría a NVIDIA ofrecer un producto tope de gama equilibrado en relación consumo-rendimiento, y quedaría en la misma línea que la generación actual, lo que permitiría los poseedores de una GeForce RTX 4090 actualizar su tarjeta gráfica sin tener que cambiar la fuente de alimentación.

Volviendo a la fuente de alimentación, la verdad es que Cooler Master se ha sacado de la manga una auténtica obra de arte. Es una de las mejores fuentes de alimentación que he visto, tanto por prestaciones como por diseño y calidad de materiales. Todo el sistema de refrigeración es pasivo y ha sido cuidado al milímetro, y la calidad de los componentes es fantástica.

La única nota negativa es el precio, y es que estamos hablando de una fuente que en España podría tener un precio de entre 400 y 500 euros, aunque no la he visto listada todavía en tiendas, así que no puedo daros un precio fijo. Este tipo de fuentes de alimentación van dirigidas a usuarios que buscan lo mejor de lo mejor, y que obviamente tienen un presupuesto lo bastante alto como para permitirse este tipo de componentes.

Afortunadamente no necesitas gastar tanto dinero para tener una buena fuente de alimentación. Hoy en día hay muchas opciones en el mercado que ofrecen un buen valor calidad-precio, solo tenemos que saber elegir la que mejor se adapta a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto. Si necesitas ayuda en este sentido te recomiendo que repases nuestra guía de fuentes de alimentación.