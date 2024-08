¿Qué sabemos de los Google Pixel 9?

Pocos días nos separan ya del evento Made by Google en el, a estas alturas, ya no cabe duda alguna de asistiremos a la presentación de la familia Pixel 9, la nueva generación de los smartphones de Google, que sin duda es la que más interés y expectación ha suscitado desde el salto de Nexus a Pixel , allá por 2016. Una recordada primera generación con luces y sombras, que no muchos recuerdan que fue producida por el que fue, en realidad, el fabricante del primer smartphone Android, HTC.

La evolución experimentada por la familia de los smartphones de Google desde entonces hasta ahora es espectacular, con varios hitos destacables entre los que, sin duda, sobresale la despedida de Qualcomm con los Pixel 6, que marcaron el debut de los SoC Tensor. Presentados en octubre de 2021, y como quedaba evidenciado por el nombre de su integrado, los del buscador ya empezaban a concederle cierta importancia a la IA que, como hemos visto, poco después se empezó a generalizar.

En las últimas semanas he visto, en redes sociales (principalmente en Twitter, aunque probablemente esto se deba a que es la que utilizo de manera más frecuente) algunos mensajes en los que usuarios pedían recomendaciones de smartphones de precio medio que fueran fiables, con una buena relación calidad-precio y que destacaran por su cámara y funciones fotográficas, y en todas ellas abundaban las respuestas que señalaban las generaciones sexta, séptima y octava de los smartphones de Google.

Así, podemos afirmar que la generación Pixel 9 es muy esperada, y que apunta a superar las cifras de ventas de las anteriores, incluida la actual, que ya ha marcado una importante mejora con respecto a sus predecesoras. Y, a este respecto, hay un elemento que me parece clave para medir el nivel de interés, y es el volumen de filtraciones que se producen y que acaban cobrando relevancia. Y a este respecto, para desdicha de Google (aunque tenga esa segunda lectura, sin duda más positiva), la cantidad de información que se ha filtrado sobre la novena generación Pixel ha pulverizado todos los registros de las anteriores.

Esto ha provocado que, a las puertas de su presentación, ya sea mucho lo que sabemos sobre todos los Pixel 9 que todavía no han sido presentados oficialmente, e incluso puede estar relacionado con que la propia Google haya decidido ir dando algún adelanto sobre lo que nos espera. Por ejemplo, si accedes a la tienda online de Google para España, puedes ver que en la misma se indica claramente que el evento del 13 de agosto se mostrará el futuro Pixel 9 Pro. Y si damos un salto atrás en el tiempo, recordaremos que tan solo hace unas pocas semanas ya nos mostraron tanto ese modelo, como la segunda generación de su plegable, del que además nos confirmaron que su nombre será Pixel 9 Pro Fold.

Así, y por recapitular, podemos poner la mano en el fuego al afirmar que la generación Pixel 9 se compondrá de cinco modelos, cada uno de ellos con sus variantes de capacidad de almacenamiento y color. Los modelos son los siguientes:

Pixel 9 : nombre en clave “Tokay”. Sustituye al Pixel 8 .Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Tokay”. Sustituye al .Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9 Pro : nombre en clave “Caiman”. Nueva propuesta , con las especificaciones del 9 Pro pero el tamaño del Pixel 9. Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Caiman”. , con las especificaciones del 9 Pro pero el tamaño del Pixel 9. Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9 Pro XL : nombre en clave “Komodo”. Sustituye al Pixel 8 Pro . Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Komodo”. Sustituye al . Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9 Pro Fold : nombre en clave “Comet”. Sustituye al Pixel Fold . Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Comet”. Sustituye al . Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9a: sin nombre en clave conocido. Sustituye al Pixel 8a. Lanzamiento en ¿primavera de 2025?

No está confirmado al 100% que su salida a la venta se vaya a producir este mismo mes, pero si tenemos en cuenta la media habitual de tiempo en el sector entre anuncio y lanzamiento, cualquier plazo que exceda las tres semanas y media que separan el 13 de agosto del viernes 6 de septiembre, se me antojaría un poco excesivo.

Por otra parte, la gran pregunta que está en el aire desde hace ya tiempo es si esta segunda generación del Pixel Fold dará el salto a más mercados, y entre ellos el nuestro. Ya he dicho una y mil veces lo que me gustan los plegables (y en general cualquier dispositivo que desafíe al factor de forma establecido y predominante. Que la filtración sobre los precios de toda la generación tenga su origen en Francia, país al que no llegó la primera generación, me invita a ser optimista, pero por otra parte, creo que es mejor ser cautos y no darlo por seguro, pues también hay elementos para pensar en sentido contrario.

Sí, he mencionado los precios, porque es otra de las informaciones especialmente relevantes que se han filtrado de manera reciente, hace poco menos de un mes, y además con los colores en los que se comercializará cada modelo. Son los siguientes:

Google Pixel 9: Disponible en 4 colores para todas las configuraciones, Obsidian, Porcelain, Cosmo y Mojito .

128 GB: 899 euros

256 GB: 999 euros

Google Píxel 9 Pro:

128 GB: Obsidiana , Porcelana , Avellano y Rosa. Precio: 1.099 euros

256 GB: Obsidiana , Porcelana , Avellano y Rosa . Precio: 1.199 euros

512 GB: Obsidiana y Avellano . Precio: 1.329 euros

Google Pixel 9 Pro XL:

128 GB: Obsidiana , Porcelana y Avellano . Precio: 1.199 euros

256 GB: Obsidiana , Porcelana , Avellano y Rosa . Precio: 1.299 euros

512 GB: Obsidiana , Porcelana y Avellano . Precio: 1.429 euros

1 TB: Obsidiana . Precio: 1689 euros

Google Pixel 9 Pro Fold: Disponible en 2 colores para todas las configuraciones, Obsidiana y Porcelana.

256 GB: 1.899 euros

512 GB: 2.029 euros

En los precios nos encontramos, eso sí, con una de las caras menos amables de este salto generacional, y es que se producen subidas de precio en todos los modelos que tienen una referencia en la generación 8 (el modelo base y el Pro XL). El Pro 9 adopta el precio del Pro 8, aunque como recordaremos a continuación no son lo mismo, y el único que apunta a mantener su precio, al compararlo con la generación actual, es el plegable, comercializado únicamente en Alemania en lo referido al espacio común europeo.

Como mencionaba antes, no debemos ver al Pixel 9 Pro como el sucesor del Pixel 8 Pro. Ya se venía filtrando información a este respecto desde hace algunos meses, y ya prácticamente podemos dar por totalmente seguro que la relación entre la generación actual y la futura es Pixel 8 –> Pixel 9 Pro XL, y que el 9 Pro será un nuevo modelo, que ofrecerá unas especificaciones técnicas idénticas (salvo, claro, en lo referido a tamaño, tamaño de pantalla y capacidad de la batería) que el modelo estándar.

De un tiempo a esta parte, han sido bastantes los fabricantes que se han sumado a la tendencia de reservarse las mejores especificaciones para los modelos del entorno de las 6,7 pulgadas, dejando de este modo a los que prefieren modelos más ajustados al estándar de 6,1-6,2 pulgadas un escalón por debajo. Lo podemos ver en los iPhone, en los Samsung Galaxy y en otros tantos.

Así, con este movimiento Google adopta una estrategia osada, pero que podría funcionar bien, y es que no obliga al usuario a tener que escoger entre su tamaño preferido o las mejores especificaciones posibles, algo que podemos llevar principalmente a lo referido a su apartado de cámaras. Lo mejor de lo mejor, en este caso en los dos tamaños más consolidados en el mercado, yo lo veo un acierto.

En un próximo artículo, dedicado a repasar todos los productos que esperamos que se presenten en el evento Made by Google del martes 13 de agosto, daremos un repaso a las especificaciones técnicas de los mismos, si bien hay dos aspectos que podemos destacar. El primero es que veremos un nuevo salto de SoC, que alcanzará su cuarta generación. No esperamos que suponga un gran cambio con respecto a su predecesor, el actual Tensor 3. A este respecto, sí que apunta a ser mucho más emocionante lo que llegará con la generación Pixel 10 y el SoC Google Tensor 5, que salvo sorpresa será producido por TSMC en su nodo de 3 nanómetros. Ahí sí que es probable que nos encontremos con un importante salto de rendimiento bruto.

Otro dato clave es que muy probablemente nos vamos a encontrar con un importante incremento en la cantidad de memoria RAM, y la razón de ello no es otra que el uso intensivo que hace de la misma la computación en el dispositivo de tareas relacionadas con la inteligencia artificial. Como bien sabes, Gemini se ha convertido en un elemento central de todo el ecosistema de Google, y en este caso eso se refuerza con algo que ya he mencionado anteriormente, que es la conexión entre IA y dispositivo que Google abordó desde la generación Pixel 6.

A este respecto, además, recientemente se filtró que todos los modelos Pro (Pro 9, Pro 9 XL y 9 Pro Fold) podrían incluir un año de Gemini Advanced, una suscripción que, contratada, suma un coste de 263,88 euros (21,99 euros por 12 meses). Esto, claro, serviría para justificar la subida de precio aunque, eso sí, nos deja con la duda sobre qué ocurrirá, a este respecto, con los modelos sin el apellido Pro, es decir, los Pixel 9 y 9a.

Sea como fuere, y como hemos ido viendo con el paso de los meses, sin duda podemos esperar una generación muy interesante, y que tiene todo el potencial necesario para seguir sosteniendo ese crecimiento que ya llevamos años viendo. Obviamente no es posible dar por seguro que esto ocurrirá, pues hablamos de un mercado muy complicado, pero sin duda Google va a apostar fuerte con su nueva generación.