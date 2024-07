Los Pixel 9 Pro incluirán un año de Gemini Advanced

Menos de un mes nos separa ya de la presentación de la familia Pixel 9, probablemente la generación que más interés ha suscitado entre el gran público, en una señal clara de que, generación a generación, Google está logrando atraer a más usuarios (o, al menos, potenciales usuarios) y, probablemente como derivada de esto, también en la que estamos viendo un mayor volumen de filtraciones de todo tipo: especificaciones, diseño, imágenes y vídeos, precios…

En este sentido, y aunque obviamente por discreción no daré nombres, en las últimas semanas he acudido a varios eventos del sector tecnológico para medios de comunicación (presentaciones y ruedas de prensa), en las que he coincidido (lógicamente, claro) con bastantes colegas de otros medios. Y, en comparación con lo que veía el año pasado y anteriores, no solo he visto más dispositivos Pixel que nunca, también he tenido algunas conversaciones al respecto y me ha servido para confirmar que las valoraciones son, en general, tremendamente positivas, al punto de que he sabido de más personas que, al igual que ocurre en mi caso, han recomendado smartphones Pixel a personas de sus círculos personales si se les preguntaba al respecto.

A la vista de todo lo que se ha filtrado hasta el momento, parece que son dos los aspectos más destacables de la generación Pixel 9. Por una parte, parece que va a estar compuesta por nada menos que cinco modelos distintos, cada uno de ellos con sus variantes de capacidades de almacenamiento y colores, y por otra, por la cantidad de funciones basadas en inteligencia artificial, incluida una versión bien hecha de Recall, que vamos a encontrar en los mismos.

Si ayer cerrábamos el día con una novedad de Android detectada por AssembleDebug, hoy lo abrimos con otra novedad firmada por la misma fuente, y es que los dispositivos Pixel 9 Pro incluirán un año de suscripción a Gemini Advanced. La averiguación la ha hecho al analizar el código de una versión beta de la app de Google, en la que también ha encontrado una cadena de texto en la que se indica que los Pixel 9 (entendemos que se refiere al modelo base, aunque también podría referirse al 9a) pueden obtener seis meses de acceso gratuito al servicio.

Así, y solo a la espera de que se confirme que la segunda generación del plegable también llevará el apellido Pro, parece que la apuesta por la IA se intensifica aún más de lo que esperábamos en esta nueva generación. Y esto, además, podría ser una explicación para la subida de precio que adelantábamos hace unos días, pues recordemos que el precio de Gemini Advanced es de 21,99 euros mensuales (no ofrece contratación anual), por lo que hablamos de un valor añadido de 263,88 euros, en el caso de los modelos Pro, y de 131,94 euros para el modelo base, y quizá también el 9a.