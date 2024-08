PS5 Pro doblará el rendimiento de PS5, pero hay truco

PS5 Pro va a recibir mejoras importantes frente a PS5. Dichas mejoras estarán centradas en la GPU y en un nuevo hardware dedicado especializado en IA, que será el componente que se encargará de realizar toda la carga de trabajo que supondrá la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution, un reescalado inteligente promete mejorar mucho el rendimiento.

Sony también mejorará la CPU y la memoria unificada, pero en este caso las mejoras serán bastante modestas, ya que se limitarán a un aumento de la frecuencia de trabajo para conseguir un poco más de rendimiento en general. No habrá incremento del número total de núcleos de la CPU ni cambio de arquitectura, y tampoco aumentará la cantidad de memoria unificada.

Durante una charla con Moore’s Law is Dead el cofundador de Alderon Game, Matthew Cassells, ha hablado en profundidad de todos estos cambios y de lo que supondrán para PS5 Pro, tanto a nivel de rendimiento como de mejora de calidad gráfica en juegos, y de cara a la implementación del trazado de rayos en una mayor cantidad de títulos.

PS5 Pro parecerá el doble de potente que PS5, aunque realmente no lo sea

Y esto será posible en gran medida gracias a la magia que hará la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution, también conocida como PSSR. Este reescalado inteligente va a tener un consumo de recursos muy bajo, ya que en teoría permitirá reescalar de 1080p a 2160p con un coste de solo 2 ms en el tiempo de renderizado y un consumo de memoria de unos 250 MB.

Sin embargo, su impacto a nivel de rendimiento va a ser muy grande, tanto que podría incrementar el rendimiento general hasta en un 50%. Esto sería suficiente para hacer que un juego que funciona a 30 FPS con una configuración de determinada pase a moverse a 60 FPS, pero todavía nos quedarían las mejoras derivadas de una GPU mucho más potente compatible con nuevas tecnologías, y de una CPU y una memoria más rápidas, que podrían sumar otro 50%.

Combinando todo esto PS5 Pro parecería el doble de potente que PS5. Esto supondría una mejora enorme para tratarse de una renovación intergeneracional, y tendrá un impacto importante tanto en la fluidez de los juegos como en la calidad gráfica general de estos, aunque habrá que ver cómo se comporta con motores gráficos muy exigentes, como el Unreal Engine 5.

Juegos más fluidos, con mayor calidad gráfica y trazado de rayos

Según Matthew Cassells esas serían las tres claves más importantes de PS5 Pro. Gracias a la tecnología PSSR sería posible aplicar trazado de rayos a juegos que funcionen a 60 FPS y mantener dicho nivel de fluidez. Las mejoras a nivel de GPU también permitirán aumentar el nivel de calidad gráfica en juegos sin que esto afecte al rendimiento.

Matthew dijo que la mayoría de los juegos que llegan a PS5 funcionan con calidad gráfica media, y que la mayor potencia de la GPU de PS5 Pro permitirá mover esos mismos juegos con calidad muy alta o incluso ultra, sin tener que renunciar a los 60 FPS. También será posible ajustar el nivel de calidad gráfica para ofrecer tasas más elevadas de FPS que permitan disfrutar del modo de 120 Hz.

El trazado de rayos es muy exigente, y aún con el apoyo de una tecnología avanzada de reescalado PS5 Pro va a necesitar nuevo hardware especializado que le permita acelerar toda la carga de trabajo que conlleva dicha tecnología. En teoría su GPU va a contar con avances importantes derivados de la arquitectura RDNA 4, que podrían doblar la capacidad de cálculo de intersecciones e introducirá otras optimizaciones.

Toda la información que he visto hasta ahora es prometedora, y hace que las predicciones que decían que PS5 Pro iba a doblar el rendimiento en trazado de rayos tengan sentido, pero os recomiendo que no os dejéis llevar por el entusiasmo y que mantengáis las expectativas dentro de un nivel razonable, porque hasta que no veamos los valores de rendimiento real no hay nada seguro.

El problema de la CPU y la memoria, ¿cuello de botella en PS5 Pro?

Este es un tema que os he comentado en más de una ocasión, y es que PS5 Pro va a contar con la misma CPU Zen 2 de ocho núcleos que tiene PS5, pero esta funcionará a 3,85 GHz (385 MHz más). Esa pequeña diferencia de velocidad se traducirá en una leve mejora de rendimiento, y ha generado dudas por un posible cuello de botella sobre la GPU de mayor potencia que tendrá esta consola.

Sobre este tema Matthew Cassells dijo que no cree que vaya a ser un problema masivo, porque la mayoría de las consolas no sufren cuello de botella a nivel de CPU. Los kits de desarrollo permiten optimizar de una manera más profunda los juegos y aprovechar mejor el uso de los recursos disponibles a nivel de hardware, y el uso de trazado de rayos o de calidades gráficas muy altas dispara también el uso de GPU, eso es cierto.

Sin embargo, en este caso tengo algunas dudas sobre todo porque al aplicar PSSR la resolución baja a 1080p, y en ese nivel con una GPU tan potente como la de PS5 Pro sí que se podría producir un cuello de botella en función de las exigencias de cada juego, de su configuración de calidad gráfica y del uso o no de trazado de rayos. Con todo, tampoco sería un cuello de botella grave.

Otra cuestión que ha generado dudas es la configuración de memoria unificada. PS5 Pro va a contar con 16 GB de GDDR6, la misma cantidad que tiene PS5, pero esta va a funcionar a 20 Gbps, lo que aumentará el ancho de banda. Puede que Sony incluya memoria más lenta reservada al sistema y a las aplicaciones para liberar un poco de GDDR6 que sería utilizada por PSSR, pero esto no está confirmado.

Matthew comentó que mantener la misma cantidad de memoria unificada es importante porque al final los desarrolladores optimizan sus juegos en función de este componente, es decir, de la cantidad de memoria disponible. Por eso os he hablado siempre de las bases mínimas de desarrollo en juegos multiplataforma, porque cualquier juego que se desarrolle parte siempre de un hardware mínimo, y este es el que acabe limitándolo.

PS5 tiene 16 GB de memoria unificada, así que esta será la base de la que partirán los próximos desarrollos de juegos. Aumentar la cantidad de memoria en PS5 Pro incrementaría los costes de producción, y añadiría una capa de complejidad al desarrollo de juegos que no sería aprovechada por todos los desarrolladores.

Esto ya lo vimos en su momento con Xbox One X, una consola muy potente para su época que contó con 12 GB de memoria unificada, pero que no se aprovechó como esperábamos, y que curiosamente sí que estuvo limitada por un cuello de botella a nivel de CPU, cosa que me hace dudar todavía más del comentario de Matthew sobre este tema.

Con todo, incluso con las limitaciones derivadas de repetir CPU Zen 2 y de mantener la configuración de 16 GB de memoria, creo que PS5 Pro va a representar un salto importante frente a PS5 en todos los sentidos, y que va a ser la primera consola que realmente podrá mover juegos con trazado de rayos sin ahogarse en el intento.

 

Imágenes generadas con IA.