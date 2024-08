Google Pixel Watch 3, una gran (y grande) renovación

Google ha presentado, junto a los Pixel 9, los Pixel Watch 3, la nueva generación de un smartwatch que, pese a llevar relativamente poco tiempo en el mercado, en comparación con algunos de sus principales rivales, ya ha sabido ganarse un sólido y merecido prestigio, tanto por lo afinado de la propuesta como por la demostración de que estaban muy a la escucha tras el lanzamiento de la primera generación, lo que se tradujo en que la segunda vino a resolver mucho de lo mejorable de la anterior.

En este caso, con los Pixel Watch 3, nos encontramos con una nueva evolución en este sentido, que como punto especialmente destacable viene a satisfacer una demanda que llevamos escuchando (y que tiene sentido) desde la primera generación. Me refiero, ya lo habrás imaginado, al tamaño, y es que tal y como ya venimos adelantando desde principios de año gracias a las filtraciones, por primera vez el smartwatch de Google está disponible en dos tamaños, 41 milímetros y 45 milímetros. Una diferencia que, sumada a mejoras en su pantalla que veremos a continuación, proporcionarán una experiencia de uso muy mejorada, aún partiendo de algo que ya era bueno en su predecesor.

Inicialmente, todo apuntaba a que Google iba a distinguir ambos modelos añadiendo el sufijo XL al de mayor tamaño, pero una filtración reciente, de documentación promocional, nos confirmó que no iba a ser así. Y, por lo demás, como vamos a ver a continuación, encontramos alguna otra mejora importante (destaca especialmente el brillo de su nueva pantalla), junto con otros elementos que se mantienen, como su diseño, que siempre me ha parecido que tiene un punto retro-futurista que, sinceramente, me encanta.

Google Pixel Watch 3: especificaciones técnicas

Pixel Watch 3 41mm Pixel Watch 3 41mm Pantalla ACTUA AMOLED LTPO, 320 ppp, 1-60 hercios, 2.000 nits (pico), Gorilla Glass 5, always on ACTUA AMOLED LTPO, 320 ppp, 1-60 hercios, 2.000 nits (pico), Gorilla Glass 5, always on SoC Qualcomm SW5100 Qualcomm SW5100 Memoria RAM 2 gigabytes 2 gigabytes Almacenamiento 32 gigabytes 32 gigabytes Conectividad 4G (en la versión con conectividad celular), Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC 4G (en la versión con conectividad celular), Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC Controles físicos Corona con feedback háptico, botón Corona con feedback háptico, botón Sensores biométricos SpO2, frecuencia cardíaca y ECG y conductancia eléctrica cutánea SpO2, frecuencia cardíaca y ECG y conductancia eléctrica cutánea Batería 307 miliamperios 420 miliamperios Sistema operativo Wear OS 5.0 Wear OS 5.0 Dimensiones y peso (sin correa) 41 x 41 x 12,3 milímetros, 31 gramos 45 x 45 x 12,3 milímetros, 37 gramos

