Google presenta y trae a España el esperado Pixel Watch 2

Hoy, de la mano de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, Google también ha presentado oficialmente el Pixel Watch 2, dando además la sensacional noticia de que a diferencia de su predecesor, que no llegó a nuestro país (lo que, pese a ser comprensible, fue una pena, pues como ya dijimos en su momento, era un rival a tener muy en cuenta), en este caso sí que estará disponible en España desde el primer día de su lanzamiento y, de hecho, como recordaremos más adelante, ya es posible reservarlo.

Así, y aunque el mercado de los smartwatches tiene sus particularidades, y competir con los dispositivos más asentados es una apuesta complicada, no es menos cierto que este Pixel Watch 2 cuenta con todos los mimbres necesarios como para convertirse en un rival a ser muy tenido en cuenta por los mismos. Y es que, además de que en general hablamos de un dispositivo muy bien diseñado y con un aspecto realmente atractivo (sí, soy consciente de que es algo que va en gustos, pero personalmente me parece precioso), cuenta con su excelente integración con los servicios de Google, con el ecosistema Pixel y con todo el conocimiento y saber hacer acumulado por Fitbit a lo largo de los años.

Tras la versión inicial, lanzada el año pasado, en esta ocasión nos encontramos con una renovación basada no tanto en los componentes y el rendimiento (aunque también hay de esto), como en la gran cantidad de funciones que suma, y que al final son, en gran medida, lo que determina que un dispositivo resulte más o menos interesante a sus potenciales usuarios. Una baza que, tanto con los Pixel 8 como con este Pixel Watch 2, Google ha sabido jugar con gran maestría.

Google Pixel Watch 2: especificaciones técnicas

Google Pixel Watch 2 Pantalla AMOLED 1,2 pulgadas, 320 ppp, hasta 1.000 nits, espacio de color DCI-P3, Gorilla Glass Victus, always on SoC Snapdragon Wear W5 Gen 1 Memoria RAM 2 gigabytes de SDRAM Almacenamiento 32 gigabytes Flash eMMC Conectividad WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, geoposicionamiento Sensores Brújula, altímetro, luz roja e infrarroja (para (SpO2), eléctricos para ECG, çoptico multirruta para frecuencia cardiaca, acelerómetro, giroscopio, luz ambiente, cEDA, temperatura cutánea, barómetro, magnetómetro Sistema operativo WearOS 4.0 Batería 306 miliamperios Dimensiones y peso 41 milímetros de diámetro por 12,3 de altura, 31 gramos (sin correa)

El cambio más destacable con respecto a su predecesor lo encontramos, sin duda, en el cerebro del Pixel Watch 2, y es que frente al Exynos 9110 que encontrábamos en el mismo, Google ha dado un salto en altura al optar por un Snapdragon Wear W5 Gen 1, un chip que integra una CPU de cinco núcleos (su predecesor solo contaba con dos) y que ha sido diseñado por Qualcomm con el foco puesto en los wearables de gama alta. Esto no solo se traduce en un funcionamiento más fluido, sino también en un mayor alcance en lo referido a funciones, que además se complementa con una mayor eficiencia energética. El SoC se acompaña de 2 gigabytes de SDRAM y 32 gigabytes de almacenamiento Flash eMMC.

Su pantalla también destaca. Repite el diseño curvo por los bordes que vimos en el Watch 1 que, para garantizar su resistencia, ha sido construida con un cristal personalizado 3D Corning Gorilla Glass 5. Bajo el mismo encontramos un panel AMOLED de 1,2 pulgadas, con una densidad de 320 puntos por pulgada y que, para poder ser utilizado cómodamente en exteriores, es capaz de escalar hasta los 1.000 nits, al tiempo que garantiza la fidelidad al ser compatible con el espacio de color DCI-P3.

Para la construcción de su cuerpo, Google ha optado por el aluminio reciclado, lo que proporciona al tiempo resistencia y un cuerpo muy ligero, de tan solo 31 gramos sin correa. Y al hilo de las mismas, otro acierto de Google es que el Pixel Watch 2 llega acompañado de una amplia y muy variada colección de correas: deportiva perforada, textil, elástica, de cuero artesanal, deportiva, de eslabones de metal (armis)… Puedes ver todas las opciones en este enlace.

En lo referido a conectividad, la versión del Google Pixel Watch 2 llega a España ofrece WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) y Bluetooth 5.0, que se complementan con NFC y, algo no tan común en los smartwatches, geoposicionamiento. En el mercado estadounidense también se comercializará una versión con conectividad celular LTE. Y todo este conjunto se alimenta con una batería que mejora sustancialmente, junto con el SoC y el sistema operativo, la autonomía del reloj. Así, con sus 306 miliamperios, ahora es capaz de proporcionar 24 horas de autonomía con la función de pantalla always on activa. Para su carga emplea carga magnética con USB-C y el tiempo de carga total es de unos 80 minutos para el 100% o de 30 minutos para el 50%.

También encontramos bastantes mejoras en lo referido a los sensores, tanto en cantidad y tipo de los mismos, como en su funcionamiento. Como puedes comprobar en la tabla, este Google Pixel Watch 2 es un cuantificador de primer nivel que, además, complementa sus capacidades en este sentido con las herramientas (y el conocimiento, claro) de Fitbit, que como recordarás fue adquirida por Google en noviembre de 2019. Así, podemos entender que en este smartwatch confluyen el saber hacer de Fitbit en la cuantificación y el de Google en apps y dispositivos. Un conjunto que, para rematar, se completa con WearOS 4.0.

El nuevo Google Pixel Watch 2 ya puede reservarse, estará disponible a partir del 12 de octubre y su precio es de 1.099 euros.

Más información: Google