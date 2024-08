Ryzen 7 9700X frente a Ryzen 7 7800X3D, cuál es mejor y por qué

El Ryzen 7 9700X ha posicionado como el sucesor del Ryzen 7 7700X, y es una alternativa al Ryzen 7 7800X3D. Tiene un TDP de partida más bajo, lo que significa que es capaz de ofrecer más rendimiento con un consumo más bajo, y como vimos en el análisis que publiqué hace una semana escala de una manera bastante impresionante cuando activamos la tecnología Precision Boost Overdrive.

Sin embargo, su rendimiento en juegos no está a la altura del Ryzen 7 7800X3D, y esto, unido a su precio de lanzamiento de 399,99 euros, ha generado muchas sobre cuál de estos dos procesadores es mejor opción. La verdad es que en el fondo la decisión es bastante sencilla, esta debe basarse en el uso que vayamos a dar al equipo, o en caso de que vayamos a utilizarlo para varias cosas deberemos priorizar aquella que sea más importante para nosotros.

Sé que algunos de nuestros lectores tenéis dudas sobre este tema, así que he decidido dar forma a este artículo para ayudaros a tomar la decisión correcta. En caso de que os quede alguna pregunta después de leerlo podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Cuándo debes elegir el Ryzen 7 7800X3D

Debes optar por el Ryzen 7 7800X3D si vas a utilizar tu PC para jugar, o en caso de que vayas a utilizarlo también para otras cosas cuando el rendimiento en gaming sea tu prioridad. Este es un procesador especializado en juegos, y por tanto brilla trabajando con este tipo de aplicaciones.

El Ryzen 7 7800X3D rinde hasta un 9,5% más que el Ryzen 7 9700X en juegos con resolución 720p, un 8,07% más en resolución 1080p, un 3,21% más en resolución 1440p y un 2,11% más en resolución 2160p. Además de rendir mejor también es más eficiente, ya que registra unos valores de consumo más bajos.

Es importante que tengamos claro que la diferencia de rendimiento en juegos que os estoy dando es la media de varios juegos, y que en algunos títulos concretos la diferencia de rendimiento a favor del Ryzen 7 7800X3D puede ser mucho más alta, mientras que en otros puede ser más pequeña.

Haciendo una valoración general, el Ryzen 7 7800X3D es el mejor procesador para juegos en socket AM5, y esto no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Veremos qué ocurre cuando AMD lance el Ryzen 7 9800X3D, pero parece que para eso todavía faltan unos cuantos meses.

Cuándo debes optar por el Ryzen 7 9700X

Es muy sencillo, cuando vayas a utilizar el PC para trabajar con aplicaciones y herramientas que dependan del rendimiento bruto en multihilo, o cuando vayas a utilizarlo también para jugar pero tu prioridad no sea el gaming.

El Ryzen 7 9700X no es un procesador especializado en juegos. Es una alternativa mucho más equilibrada, ya que rinde muy bien en juegos, y rinde mucho mejor que el Ryzen 7 7800X3D en aplicaciones y herramientas profesionales que no dependen de la caché L3, gracias a su mayor IPC y a sus frecuencias de trabajo, que son más elevadas.

En Cinebench R23 el Ryzen 7 9700X rinde un 21,12% más que el Ryzen 7 7800X3D, y en multihilo lo supera por un 24,76%. Son diferencias mucho más marcadas que las que ofrece el segundo frente al primero en gaming, y esto representa un valor importante en manos de profesionales, y también para aquellos usuarios que quieran unir trabajo y gaming en un solo equipo.

Sé que el rendimiento en juegos es importante, pero no es la prioridad para todo el mundo, y por eso no podemos limitarnos a valorar a un procesador como el Ryzen 7 9700X limitándonos a su desempeño en juegos, y menos aún cuando este se desenvuelve muy bien en otros aspectos que también tienen un gran valor.

Qué procesador compraría yo ahora mismo

Dentro del ecosistema de AMD lo tendría muy claro, me iría a por el Ryzen 7 7800X3D, que es precisamente el procesador que tengo en mi PC principal, porque mi objetivo principal es jugar, y porque para trabajar este procesador me da rendimiento de sobra para lo que necesito en mi día a día. Llevo con él varios meses y no puedo estar más contento.

Como dije el Ryzen 7 9700X es mejor opción para trabajar, pero si mi prioridad absoluta fuese a utilizar aplicaciones y herramientas que pueden escalar en más de 8 núcleos y 16 hilos ahora mismo yo compraría el Ryzen 9 7900X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos y está disponible en oferta por 389 euros. Rinde peor en juegos, eso sí, así que tenedlo en cuenta.