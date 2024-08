Google Pixel 9, la generación más esperada ya está aquí

Lo sabíamos desde hace semanas, hoy era el día elegido por Google para presentar la familia Pixel 9, la nueva generación de su smartphone, que poco a poco ha ido ganando presencia e interés por parte de los usuarios. En esa evolución de presencia en el mercado, es indiscutible que la generación Pixel 8 ha marcado un antes y un después, convirtiéndose en, al menos hasta ahora, la más exitosa y mejor valorada de cuantas han llegado al mercado.

A este respecto, y me consta que no soy el único, con la generación Pixel 7 ya empecé a detectar smartphones de Google con mayor frecuencia en la calle, lo que me pareció una señal significativa, pero ha sido con los Pixel 8 cuando ha pasado de ser algo esporádico a convertirse en algo cada vez más frecuente. Y a este respecto es cierto que Google acertó de pleno con algunas acciones, como su aparición en Operación Triunfo y el contar con Aitana como embajadora de marca, pero por el feedback que recibo, en muchos casos la decisión de compra se debe a las recomendaciones de otros usuarios que ya tienen un Pixel.

Este año, además, no hemos tenido que esperar a octubre, Google ha elegido agosto tanto para la presentación como la salida a la venta de los tres modelos de la familia Pixel 9 que llegan a nuestro país, adelantándose de este modo al anuncio y lanzamiento de la próxima generación iPhone que, como sabes, se producirá el mes de septiembre. ¿Acierto o fallo? Todavía es pronto para saberlo, pero cómo mínimo debemos reconocer el mérito de arriesgarse.

Eso sí, como ya habrás visto que he mencionado en el párrafo anterior, desgraciadamente se confirman mis sospechas, y el esperadísimo plegable no llega a nuestro país. Ya indicaba ayer, al adelantar lo que podíamos esperar de este Made by Google, que lo mejor era no hacerse ilusiones, que hablamos de un mercado muy complejo y que, por lo tanto, la estrategia de un despliegue progresivo era la más probable. Tendremos, por lo tanto, que esperar como mínimo hasta el año que viene. Pero bueno, las novedades de los tres modelos presentados hoy hacen que podamos llevar esa espera mucho mejor.

Google Pixel 9: especificaciones técnicas

Google Pixel 9 Pantalla ACTUA OLED 6,3 pulgadas FullHD+ (2.424 x 1.080 puntos 20:9, 422 ppp), 120 hercios, 1.800 / 2.700 nits (HDR/pico), HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 SoC Google Tensor G4 Memoria RAM 12 gigabytes Almacenamiento 128 / 256 gigabytes Conectividad 5G, Wi.Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, posicionamiento global, puerto USB-C Batería 4.700 miliamperios con carga rápida 45 vatios Sistema operativo Android 14 Cámara principal Dos elementos: sensor principal gran angular 50 megapíxeles f/1.68 y ultra gran angular 48 megapíxeles f/1.7. Zoom digital 8x Cámara frontal Ultra gran angular 10,5 megapíxeles f/2.2 Colores Rosa peonia, verde pastel, porcelana y obsidiana Dimensiones y peso 152,8 x 72,0 x 8,5 milímetros; 198 gramos

Empezamos con el modelo de entrada a esta generación, un Google Pixel 9 que toma lo mejor de su predecesor, el Pixel 8, y suma algunas novedades interesantes que lo convierten en una opción a tener muy en cuenta. Y eso es especialmente importante en esta generación, ya que por su tamaño, tendrá que competir de manera directa con el modelo 09 Pro, que veremos un poco más adelante, pero que como ya habíamos adelantado tiene el mismo tamaño que el modelo estándar.

En desarrollo…