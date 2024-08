Circle to Search dará el salto a la pantalla completa

Todavía no ha cumplido un año, pero Circle to Search ya se ha convertido en una de las propuestas insignia de Google para Android. Y no faltan razones para ello, pues a la enorme utilidad que ya planteaba en sus orígenes, se han ido sumando nuevas funciones y posibilidades que multiplican exponencialmente los usos que le podemos dar. Yo, y ya lo he dicho desde enero, cuando debutó, pienso que es uno de los grandes aciertos recientes de la compañía del buscador.

Por si no sabes en qué consiste, inicialmente Circle to Search te permitía seleccionar cualquier contenido que se estuviera mostrando en la pantalla (independientemente de que fuera una app, el sistema operativo, un vídeo, una videollamada… lo que sea), y realizar una búsqueda del mismo en Google Imágenes. Una funcionalidad que ya está presente en Google Lens (que recientemente también ha sumado nuevas funciones) desde hace tiempo, pero que hace mucho más rápido y cómodo el realizar este tipo de búsquedas.

Como digo, esa era su función inicial, pero con el paso de los meses ha ido sumando otras nuevas, a las que debemos sumar las que se han ido filtrando. Desde la función de traducir textos en tiempo real hasta la resolución de problemas matemáticos, la posibilidad de capturar y procesar el contenido que se está mostrando en una región específica de la pantalla tiene un recorrido tan enorme que, con total probabilidad, seguiremos viendo como suma nuevas funciones en el futuro.

Pues bien, aunque no es oficial, nos volvemos a encontrar con un nuevo avance en este sentido. Según leemos en Android Police, Circle to Search próximamente permitirá seleccionar toda la pantalla, es decir, que ya no será necesario acotar la búsqueda a una parte concreta de la misma. Hay que decir, sí, que en realidad a día de hoy ya podemos seleccionar toda la pantalla, pero para ello tenemos que rodearla manualmente, lo que puede llegar a resultar un tanto tedioso e incluso incómodo, si estamos empleando el móvil con una sola mano.

Todavía no está claro, eso sí, cómo funcionará exactamente, aunque cabe entender y esperar que, tras la pulsación que abre Circle to Search, se mostrará algún tipo de control sobreimpreso al contenido de la pantalla, y que bastará con accionarlo para realizar la captura del total del contenido de la misma. De momento, esta futura función se ha detectado en la última versión beta de la aplicación de Google (v15.32.36.29.arm64 beta) y, tras activarla por primera vez, muestra un recuadro informativo sobre la misma. No sabemos, claro, cuándo se producirá su debut, pero sin duda resultará de lo más útil.