ARM ya está trabajando en sus propias GPUs

Aunque no siempre figura entre los nombres más citados, el rol de ARM Holdings en el ecosistema tecnológica actual es, sencillamente, imprescindible. No en vano, la práctica totalidad de dispositivos portables cuentan con integrados basados en sus tecnologías, y de manera más reciente hemos asistido no al primero, pero sí al más relevante de sus saltos al ecosistema del PC, con los chips Snapdragon X de Qualcomm. Y, claro, todos los Apple Silicon.

Aunque finalmente no llegó a buen puerto, uno de los movimientos más sonados de los últimos años en el sector tecnológico fue el intento de adquisición de ARM Holdings por parte de NVIDIA, una operación anunciada en septiembre de 2020 pero que finalmente, por la acción de los reguladores, finalmente no pudo ser completada y se canceló a principios de 2022. Ya han pasado más de dos años de aquello y, en realidad, todavía resulta difícil imaginar el gigante tecnológico que habría supuesto tal operación.

Desde entonces, una vez que los caminos de ambas tecnológicas volvieron a ser divergentes, empezaron a aflorar rumores y supuestas filtraciones que señalaban planes de lo más diversos, desde interesantísimos planes de colaboración, como el integrado firmado por ambas del que te hablamos a principios de año, hasta planes en los que ambas se convertirían en rivales (amistosos, entendemos, pero competidores) en algunos mercados. Y es en esta dirección en la que señala la información más reciente al respecto.

Según leemos en Videocardz, ARM Holdings está dando pasos para crear sus primeras GPUs, con el fin de competir con AMD, Intel y NVIDIA, en un mercado que vive tiempos de oro, debido a un cúmulo de circunstancias, y tiene mucho sentido que haya más tecnológicas interesadas en adentrarse en el mismo. No obstante, según dicha publicación aún hablamos de una fase bastante inicial, pues la compañía tendría abierto un proceso de selección de ingenieros para la puesta en marcha del proyecto.

Como digo, es un movimiento interesante, pero también muy complicado. No tenemos más que recordar, para entenderlo, lo difícil que lo ha tenido Intel al lanzarse al mercado de las GPU dedicadas, y no hablamos de una compañía con poca base tecnológica, precisamente. Y dado que, según las fuentes, el proyecto de ARM Holdings es crear adaptadores gráficos tanto para el mundo del gaming como para la computación de inteligencia artificial, queda más que claro que los objetivos, en lo referido a rendimiento, son muy ambiciosos.