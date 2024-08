Ya sabemos por qué no ha llegado Black Myth Wukong a Xbox

El lanzamiento de Black Myth Wukong ha dejado fuera a Xbox Series X y Series S. Al final, el juego solo ha llegado a PS5 y PC, un movimiento por parte de Game Science que ha generado muchas dudas y para el que no teníamos ninguna explicación clara, hasta ahora.

Cuando surgieron las primeras noticias que apuntaban a este retraso parecía que la culpable era Xbox Series S, y que sus limitaciones a nivel de hardware habrían obligado a Game Science a dedicar más tiempo a pulir y optimizar el juego para que pueda funcionar en dicha plataforma.

La verdad es que tenía sentido, porque al fin y al cabo Xbox Series S solo tiene 10 GB de memoria unificada, de los cuales quedan libres algo más de 8 GB para juegos, y su GPU tiene una potencia mucho más baja que la de Xbox Series X. No hay duda de que esto puede ser un problema para mover un juego tan avanzado y exigente como Black Myth Wukong.

Hoy hemos podido descubrir que el retraso se debió a un error que se detectó durante el desarrollo, y que todavía no ha sido resuelto. Podríamos pensar que esto descarta por completo a Xbox Series S como culpable del retraso, pero como veremos en realidad no es así.

Black Myth Wukong no ha llegado a Xbox por un problema de fuga de memoria

Los fallos de fuga de memoria no son algo nuevo, llevan mucho tiempo presentes en el sector tecnológico y no se limitan a los videojuegos. Sin ir más lejos el sistema operativo Android ha sido conocido por sufrir este tipo de problemas en más de una ocasión, y la verdad es que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Se produce un problema de fuga de memoria cuando un software, en este caso un juego, va ocupando memoria de forma indiscriminada y no libera esta de los datos y elementos que ya no necesita. Esto hace que el consumo de memoria no se estabilice y que vaya aumentando de forma continuada hasta que se satura por completo.

Cuando esto ocurre lo normal es que se produzca un cuelgue de la aplicación, del juego o del sistema operativo que estemos utilizando, aunque también puede que estos sigan funcionando con un rendimiento muy pobre has que al final queden prácticamente inutilizados, lo que al final nos obliga a ejecutar un cierre forzoso.

La fuente dice que obtuvo esta información al hablar con desarrolladores y personas relacionadas con Xbox durante la Gamescom de este año, y que le dijeron también que la versión de Black Myth Wukong para Xbox ya ha fallado dos veces las pruebas de validación para su lanzamiento en las consolas de Microsoft, lo que significa que este error está siendo difícil de resolver.

¿Por qué las versiones de PS5 y PC no tienen este problema?

Es una excelente pregunta, y la verdad es que no es fácil de responder, sobre todo teniendo en cuenta las similitudes que existen entre los desarrollos para Xbox y para PC. Con todo, intuyo que esto puede venir por el tema de la optimización y los ajustes necesarios para «calzar» el juego en una Xbox Series S, que podrían hacer dado pie a ese error.

Por otro lado no podemos olvidar que Xbox Series S y Series X tienen su propio kit de desarrollo, y que al final estos conllevan un trabajo y un ciclo de optimización diferentes a los de los juegos de PC. Por tanto, es posible que tengan también sus propios problemas, y sus propios errores.

La versión de Black Myth Wukong para Xbox no tiene todavía una fecha estimada de lanzamiento, pero mucho me temo que al final nos vamos a ir a 2025.